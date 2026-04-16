SSY Interest Rate: अगर आप सरकार की तरफ से संचाल‍ित की जाने वाली स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम में इन्‍वेस्‍ट करते हैं तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है. आप भी सोच रहे होंगे क‍ि रूल 72 (Rule 72) आख‍िर है क्‍या और इसका इन्‍वेस्‍टमेंट से क्‍या मतलब है? इस न‍ियम से आप आसानी से यह पता कर सकते हैं क‍ि आप ज‍िस योजना के तहत न‍िवेश कर रहे हैं, वहां पर आपका पैसा क‍ितने टाइम में डबल होगा? जी हां, आपको इससे म‍िलने वाला जवाब एकदम सटीक होता है और आपको यह भी पता रहता है क‍ि पैसा क‍ितने टाइम में क‍ितना र‍िटर्न दे रहा है?

रूल ऑफ 72 क्या है?

'रूल ऑफ 72' एक आसान मैथमेट‍िकल फॉर्मूला है, ज‍िसके जरिये आप यह पता कर सकते हैं क‍ि एक न‍िश्‍च‍ित ब्याज दर पर आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा. यह फॉर्मूला बहुत ही आसान है. इसके ल‍िए आपको बस ब्याज दर को 72 से भाग देना है. भाग देने के बाद जो भी नंबर आएगा, उतने ही साल आपका पैसा डबल होने का अनुमानित टाइम है. उदाहरण के लि‍ए यद‍ि ब्‍याज दर 8% है तो 72/8 = 9 साल में पैसा डबल हो जाएगा. इसी तरह यद‍ि ब्याज दर 6% है तो पैसा डबल होने में 72/6 = 12 साल लगेंगे. यह न‍ियम कंपाउंडिंग (ब्याज पर ब्याज) के असर को आसानी से समझने में मदद करता है. इससे आप अलग-अलग योजनाओं को कम्‍पेयर कर सकते हैं.

सरकार की प्रमुख स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम

सरकार कई ऐसी योजनाएं संचाल‍ित करती है जो पूरी तरह सुरक्षित, टैक्स फायदेमंद के साथ ही गारंटीड रिटर्न देती हैं. इनमें PPF, SSY, SCSS, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट आदि शामिल हैं. ये योजनाएं लॉन्‍ग टर्म के निवेशकों, बेटी के भविष्य की चिंता करने वाले माता-पिता और रिटायरमेंट के बाद स्थिर आमदनी चाहने वाले बुजुर्गों के लिए काफी उपयोगी हैं. आइए जानते हैं 'रूल ऑफ 72' (Rule of 72) के जर‍िये मौजूदा ब्‍याज दर के अनुसार पैसा डबल होने में क‍ितना समय लगेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए कब होगा डीए हाइक का ऐलान? घोषणा से पहले आया यह अपडेट

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) : ब्याज दर 7.1% : पैसा डबल होने में करीब 10.1 साल (72 / 7.1)

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) : ब्याज दर 8.2% : पैसा दोगुना होने में लगभग 8.8 साल (72 / 8.2)

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) : ब्याज दर 8.2% : पैसा डबल होने में करीब 8.8 साल (72 / 8.2)

पोस्ट ऑफिस 5 साल टाइम डिपॉजिट : ब्याज दर 7.5% : पैसा डबल होने में करीब 9.6 साल (72 / 7.5)

बैंक एफडी (औसत) : ब्याज दर 7.0% : पैसा दोगुना होने में करीब 10.3 साल (72 / 7)

सबसे तेजी से पैसा होगा डबल

टेबल से साफ है कि सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम दोनों में 8.2% ब्याज दर के साथ सबसे तेजी से पैसा डबल हो रहा है. महज साढ़े आठ साल में पीपीएफ (PPF) और बैंक FD की तुलना में ये दोनों ही योजनाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: बच्चे के PPF अकाउंट में माता-पिता जमा कर सकते हैं हर साल 3 लाख? ये है पूरी सच्चाई

यद‍ि आप थोड़ा र‍िस्‍क ले सकते हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स जैसे ऑप्‍शन 12-13% औसत रिटर्न दे सकते हैं. ऐसे में पैसा महज 6 साल में डबल हो सकता है. लेकिन याद रखें, शेयर बाजार में र‍िटर्न की गारंटी नहीं होती. इसमें उतार-चढ़ाव और र‍िस्‍क हमेशा रहता है.