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Samudra Manthan Scheme: ₹84000 करोड़ में भारत करेगा होर्मुज संकट का इलाज! 'समुद्र मंथन' से खत्म होगी तेल-गैस की टेंशन

Samudra Manthan Scheme: खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने तेल और गैस की किल्लत का सामना किया . अब भारत उस मिशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो उसकी ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता को कम कर सके. सरकार ने इसी मकसद के साथ 84084 करोड़ रुपये के समुद्र मंथन मिशन को बढावा दिया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 31, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:46 PM IST
Samudra Manthan Scheme: ₹84000 करोड़ में भारत करेगा होर्मुज संकट का इलाज! 'समुद्र मंथन' से खत्म होगी तेल-गैस की टेंशन

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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