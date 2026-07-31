Samudra Manthan Scheme: ₹84000 करोड़ में भारत करेगा होर्मुज संकट का इलाज! 'समुद्र मंथन' से खत्म होगी तेल-गैस की टेंशन

What Samudra Manthan Mission: सतयुग में देवता और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था. आज भारत फिर से 'समुद्र मंथन' कर रहा है . इस बार अमृत नहीं बल्कि गहरे समंदरों का सीना चीरकर तेल और गैस का पता लगाने की कोशिश हो रही है. केंद्र सरकार ने आज 'समुद्र मंथन' मिशन के लिए 84,084 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
15 अगस्त 2025 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मिशन का आह्वान किया था. इस मिशन के तहत भारत के ऑफशोर (समुद्र में स्थित) तेल और गैस भंडार की खोजने की कोशिशों को तेज किया जाएगा.
समुद्र मंथन स्कीम के जरिए सरकार भारत में ऊर्जा के सोर्स का पता लगाएगी.समुद्री तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस स्कीम को मंजूरी देते हुए 84,084 करोड़ रुपये खर्च निर्धारित किया है. केंद्र सरकार का मकसद क्रूड और गैस के आयात बिल को कम करना और विदेशी निर्भरता को घटाने के लिए घरेलू तेल और गैस भंडार को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत 600 मिलिटन मीट्रिक टन से ज्यादा तेल और गैस भंडार का पता लगाने की कोशिश की जाएगी. गहरे समुद्री क्षेत्र में खोज गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार ने समुद्र मंथन मिशन को बढावा दिया है.
अधिक लागत और सफलता की कम संभावनाओं के चलते अक्सर कंपनियां गैस और तेल के लिए खोजी ड्रिलिंग से दूरी बनाती है. भौगोलिक रूप से गहरे समंदर में डीपवॉटर ड्रिलिंग काफी चुनौतीपूर्ण और खर्चीला प्रोसेस होता है. एक सिंगल डीपवॉटर कुएं की ड्रिलिंग में 1000-1200 करोड़ रुपये का खर्च आ जाता है और सफलता की संभावना भी निश्चित नहीं होती है. सरकार ऐसे में कंपनियों को समुद्र मंथन मिशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
समुद्र मंथन स्कीम का मकसद भारत में तेल-गैस भंडार का पता लगाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है. भारत को इस मिशन में सफलता मिलती है, तो कच्चे तेल और गैस के लिए विदेशों पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी. भारत कच्चे तेल का 80 से 85 फीसदी तक विदेशों से आयात करता है. भारत अपनी जरूरत का 50 से 60 फीसदी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (Liquefied Natural Gas) अकेले पश्चिमी एशिया से आयात करता है. LPG की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत विदेशों से आयात पर निर्भर है. ईरान युद्ध के दौरान भारत ने तेल और गैस की भारी किल्लत का सामना किया. होर्मुज बंद होने से सप्लाई रुकी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में 7 से 7.50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी. एलपीजी सिलेंडर के दाम दोगुने हो गए. CNG-PNG की कीमतों में कई बार इजाफा करना पड़ा , LPG सिलेंडरों के लिए लाइन लगानी पड़ी. भारत अपने समुद्र मंथन मिशन के विदेशों की इसी निर्भरता को कम करना चाहता है.
ऊर्जा की आपूर्ति के लिए विदेशी निर्भरता को कम होने से भारतीय खजाने पर बोझ कम होगा. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद मिलेगी. अन्वेषण (exploration) और उत्पादन क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा. उद्योग, नए इनोवेशन और लंबे समय में आर्थिक वृद्धि के लिए अवसर पैदा होंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे.
समुद्र की गहराई में ड्रिलिंग के लिए खास मशीनरी और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है.भारी निवेश और सफलता की अनिश्चितता कंपनियों को इससे दूर करती है. खराब मौसम, समुद्री लहरें, गहरे पानी का दबाव और पर्यावरणीय नियम प्रोजेक्ट की मुश्किल को और बढ़ा देते हैं. कई बार लंबे सर्वे और ड्रिलिंग पर पानी की तरह पैसा खर्च होता है, लेकिन कमर्शियल तौर पर उपयोगी तेल या गैस का भंडार नहीं मिलता. ऐसे में प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचती है. जून 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अंडमान सागर में नेचुरल गैस के भंडार का पता लगाया है, जो भारत के लिए बड़ी सफलता है . भारत को ऐसी कई और सफलताओं की जरूरत हैं. तेल और गैस का बढ़ता आयात बिल भारत का चालू खाते का घाटा, महंगाई और रुपये की कीमत प्रभावित करता है. ऐसे में इस मिशन से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
Congratulations @OilIndiaLimited !
An ocean of energy opportunities reinforced in the Andaman Sea!
Very happy to report the presence of natural gas in Sri Vijayapuram-3 an exploratory well drilled by Oil India Ltd. 15 km off the east coast of the Andaman Islands at a water… pic.twitter.com/j6QvWqZkFx
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 5, 2026
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के डेटा के मुताबिक FY27 की पहली तिमाही में भारत के कच्चे तेल का आयात बिल 61% तक बढ़कर 49.8 अरब डॉलर क पार चला गया. अकेले जून 2026 में भारत ने 14.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा. LNG का इंपोर्ट बिल अप्रैल -जून 2026 के बीच 3.6 अरब डॉलर के पार चला गया. LPG के इंपोर्ट पर भारत करीब 12.6 अरब डॉलर का खर्च करता है. अकेले जून 2026 में भारत ने एलपीजी के आयात पर 869 मिलियन डॉलर का खर्च किया. इस समुद्र मंथन मिशन की मदद से ना केवल आयात बिल कम होगा, बल्कि विदेशों पर निर्भरता कम होने से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा.