14 बार मुलाकात पर अब तक नहीं बनी बात, क्या है 'धारा 301', जिसकी आड़ में भारत से ट्रेड डील करना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन...

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की गाड़ी फिर से अटक गई है. अमेरिकी अधिकारियों की टीम नई दिल्ली में इस द्विपक्षीय समझौते को लेकर बैठक के लिए पहुंची थी, लेकिन धारा 301 पर दोनों के बीच बातचीत अटक गई है. धारा 301 के तहत जांच पूरी होने के बाद ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण में बढ़ाया जाएगा. समझते हैं कि क्या है ये धारा 301 और क्यों इस पर दोनों देशों के बातचीत अटक गई है ?
अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील पूरी होने का इंतजार दोनों देशों के लोगों को है, लेकिन ये डील अब तक फंसी हुई है. बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तर अंतिम समझौता तैयार नहीं हो सकता है. इस बार मामला धारा 301 पर आकर अटक गया है. दरअसल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने मार्च में भारत समेत 54 देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत एकतरफा जांच शुरू की थी. अब उस जांच के पूरी होने के बाद ही वो इस डील को आगे बढ़ाना चाहता है. इस जांच कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी और 'अत्यधिक उत्पादन क्षमता' से जुड़े मुद्दों पर टिका है. अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात को रोकने में नाकाम रहा है. अब वो इसकी जांच पूरी करने के बाद ट्रेड डील को आगे बढ़ाना की बात कर रहा है. माना जा रहा है 24 जुलाई तक ये चांज पूरी हो सकती है.
अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 इन दिनों चर्चा में है. भारत के साथ ट्रेड डील में ये धारा एक बड़ा मसला बना हुआ है. अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 301 को ‘रिलीफ फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज’ कहते हैं. ये कानून अमेरिका को अधिकार देता है कि वो उन देशों के व्यापार नीतियों और कानूनों की जांच कर सकता है, जो उनके ट्रेड एग्रीमेंट के अधिकारों का उल्लंघन करते हों. इस कानून के तहत अगर अमेरिका को लगता है कि किसी भी देश का कोई भी व्यापार कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है या भेदभावपूर्ण है, जो अमेरिकी प्रोडक्ट या वहां की सर्विेस और निवेश को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो उस देश पर टैरिफ लगा सकते हैं, व्यापार में दी गई छूटों को वापस ले सकते हैं. अमेरिका ने इस कानून का इस्तेमाल कई बार चीन के खिलाफ किया है.
अमेरिका ने इस कानून की आड़ में भारत पर पहले भी दबाव बनाने की कोशिश की है. साल 2026 में अमेरिका ने सेक्शन 301(बी) के तहत भारत सहित 16 देशों पर तय लिमिट से ज्यादा उत्पादन करने का आरोप लगाया. भारत पर आरोप लगाया कि उसके 58 अरब डॉलर के ट्रेड सरप्लस और भारत सरकार की ओर से कई उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी और नीतियों की वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है. अमेरिका इस बार भी ट्रेड डील में इस कानून का इस्तेमाल बनाकर दवाब बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत इस कानून के तहत जांच से राहत और टैरिफ में छूट चाहता है. अमेरिका चाहता है कि धारा 301 का सहारा लेकर वो भारत से एग्रीकल्चर, डेयरी, आईटी सेक्टर में ज्यादा एक्सेस हासिल कर ले. जबकि भारत की कोशिश है कि इस धारा से खुद को बाहर रखकर टैरिफ का जोखिम खत्म करवा ले.