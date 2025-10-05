क्या है Step Up SIP? निवेश का ऐसा प्लान जो बढ़ती आय के साथ देगा बड़ा रिटर्न

सिस्टेमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान यानी SIP छोटी-छोटी बचतों के साथ बड़ा फंड तैयार करने का एक भरोसेमंद तरीका बनता जा रहा है. शेयर मार्केट से कम रिस्क होने के कारण आम आदमी भी मार्केट में पैसा लगाने के लिए प्रेरित हो रहा है. SIP के जरिए हर महीने एक निश्चित रकम निवेश कर आप लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब SIP में एक स्मार्ट विकल्प भी मौजूद है जिसे स्टेप अप SIP कहते हैं? स्टेप अप SIP का मतलब है समय-समय पर आपके निवेश की राशि को बढ़ाना ताकि आपकी निवेश योजना आपकी बढ़ती आय और लक्ष्य के साथ तालमेल बैठा सके. स्टेप अप SIP निवेशकों को हर साल या छमाही निवेश बढ़ाने का मौका देता है. जैसे अगर आप ₹5000 से शुरू करते हैं और हर साल ₹500 बढ़ाते हैं, तो दूसरे साल आपका निवेश ₹5500 होगा, तीसरे साल ₹6000.

स्टेप अप SIP क्या है?

स्टेप अप SIP को टॉप-अप SIP भी कहा जाता है, एक ऐसा निवेश प्लान है जिसमें निवेशक अपनी SIP रकम को नियत अंतराल पर बढ़ा सकते हैं. यह बढ़ोतरी एक तय राशि या तय प्रतिशत के आधार पर होती है. यह योजना खासतौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी आय समय के साथ बढ़ रही होती है और वे निवेश भी धीरे-धीरे बढ़ाना चाहते हैं. इससे निवेश में निरंतरता बनी रहती है और निवेश की शक्ति भी बढ़ती है.

स्टेप अप SIP में कैसे करें निवेश?

- म्यूचुअल फंड का चयन करें: सबसे पहले ऐसा म्यूचुअल फंड चुनें जो स्टेप अप या टॉप-अप SIP सुविधा देता हो.

- प्रारंभिक निवेश तय करें: अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के अनुसार पहली SIP राशि निर्धारित करें.

- स्टेप अप विकल्प चुनें: SIP सेटअप के दौरान (AMC की वेबसाइट, ब्रोकरेज ऐप या ऑफलाइन) स्टेप अप विकल्प चुनें. इसमें आपको बढ़ोतरी का अंतराल (जैसे सालाना या छमाही) और बढ़ोतरी की राशि या प्रतिशत तय करना होता है.

- समीक्षा करें: सारी जानकारी सही भरने के बाद ई-मंडेट या ECS सेटअप करें ताकि हर महीने पैसे अपने आप कटते रहें.

- नियमित समीक्षा करें: समय-समय पर अपने निवेश और बढ़ोतरी की राशि की समीक्षा करें, और जरूरत पड़ने पर इसे एडजस्ट करें.

स्टेप अप SIP के फायदे

स्टेपअप एसआईपी से जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप निवेश की राशि को बढ़ाकर एक बड़ा फंड कम समय में तैयार कर सकते हैं. इससे मुद्रास्फीति का असर कम होता है. नियमित बढ़ती निवेश राशि के कारण कम्पाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिलता है. रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अन्य बड़े लक्ष्य के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है.