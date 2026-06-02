What is Temple Bonds Scheme: मंद‍िरों में दान करके आपके मन को शांत‍ि म‍िलती है. यद‍ि हां, तो आपका यह कदम अब कमाई का जर‍िया बन सकता है. जी हां, अपने इस कदम को आप पुण्‍य कमाने के साथ ही इनकम का जर‍िया बना सकते हैं. धार्मिक आस्था और आधुनिक निवेश का ऐसा अनोखा संगम होने जा रहा है, ज‍िसकी आपने पहले कभी कल्‍पना नहीं की होगी. श्रद्धालु भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्प‍ित करने के साथ ही मंदिरों के विकास और ब्‍यूटीफ‍िकेशन के काम में पैस लगाकर प्रॉफ‍िट भी कमा सकेंगे. जी हां, यह पूरा स‍िस्‍टम क्‍या होगा और कैसे काम करेगा? आइए जानते हैं कैसे?

मनी कंट्रोल में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला 'टेंपल बॉन्ड' (Temple Bond) लाने की तैयारी कर रही है. योजना में आम जनता को मंद‍िर के व‍िकास में भागीदार बनने और कमाई करने का मौका म‍िलेगा. मंद‍िरों में द‍िये जाना वाला दान आमतौर पर वापस नहीं म‍िलता. लेक‍िन 'टेंपल बॉन्‍ड' प्रोसेस पूरी तरह अलग होगा. यह फ‍िक्‍स्‍ड इनकम इन्‍वेस्‍टमेंट प्रोडक्‍ट की तरह काम करेगा. इसमें लगाया जाने वाला पैसा तय समय के लि‍ए न‍िवेश क‍िया जाएगा, ज‍िस पर एक फ‍िक्‍स र‍िटर्न म‍िलेगा. उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ (कुंभ) से पहले मंदिरों के जीर्णोद्धार और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के विकास के ल‍िए न‍िवेशकों से 200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई गई है.

क्‍या होते हैं टेंपल बॉन्‍ड?

आसान भाषा में बात करें तो टेंपल बॉन्ड्स असल में फिक्स्ड-इनकम वाले फाइनेंश‍ियल इंस्‍ट्रूमेंट (Financial Instruments) होते हैं. इन्‍हें क‍िसी खास मकसद के लिए पैसा जुटाने के लिए जारी किया जाता है. खबरों के अनुसार इन बॉन्ड्स को मध्य प्रदेश के किसी नगर निगम की तरफ से जारी क‍िया जा सकता है. बनावट के मामले में ये पूरी तरह किसी भी दूसरे म्यूनिसिपल बॉन्ड (नगर निगम बॉन्ड) की तरह ही होंगे. इनमें बड़ा अंतर यह होगा क‍ि इस पैसे का यूज केवल और केवल धार्मिक स्‍थ‍ल और मंद‍िरों की री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग के लि‍ए क‍िया जाएगा. जब नगर निगम आम नागरिकों से पैसा जुटाता है तो उसे म्यूनिसिपल बॉन्ड कहते हैं. लेक‍िन तीर्थयात्रियों की सुव‍िधा के लि‍ए मंद‍िर की तरफ से इकट्ठा क‍िया जाने वाला पैसा 'टेंपल बॉन्ड्स' कहा जा रहा है.

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उज्जैन और मालवा के धार्मिक स्थलों की बदलेगी सूरत

नए फाइनेंश‍ियल स‍िस्‍टम को लेकर एक और जानकार का कहना है क‍ि 'टेंपल बॉन्ड्स' काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की तरह होंगे. लेकिन इनका फोकस केवल मंदिर और तीर्थयात्रा से जुड़े डेवलपमेंट पर होगा. मध्य प्रदेश सरकार के इस मॉडल के जरिए जो भी फिक्स्ड-इनकम फंड जुटाया जाएगा, उससे उज्जैन और पूरे मालवा क्षेत्र के करीब 11 प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार क‍िया जाएगा. सिंहस्थ मेले के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को व‍िश्‍वस्‍तरीय सुविधाएं देने के ल‍िए यह फंड एक लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा.

न‍िवेशकों को कैसे म‍िलेगा फायदा?

बॉन्ड के काम करने का तरीका भी दूसरे क‍िसी फाइनेंश‍ियल बॉन्ड की तरह ही स‍िंपल और ट्रांसपेरेंट होगा. बॉन्‍ड जारी करने वाली संस्था निवेशकों से पैसा जुटाएगी और इस पैसे को पहले से तय प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा. इस निवेश के बदले पैसा लगाने वाले श्रद्धालुओं को तय समय पर नियमित रूप से ब्याज (Periodic Interest) मिलता रहेगा. जब बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, तब निवेशकों को ब्‍याज के साथ उनकी मूल रकम वापस लौटा दी जाएगी. सरकार की तरफ से इसका ऑफ‍िश‍ियल ऑफर डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा.

कितना मिल सकता है ब्याज?

अभी प्रस्तावित टेंपल बॉन्ड्स पर म‍िलने वाले ब्याज दर की क‍िसी तरह की आध‍िकार‍िक घोषणा नहीं की गई है. इसे जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही ब्याज दर, न्यूनतम निवेश की राश‍ि और टाइम ल‍िम‍िट जैसी जरूरी जानकार‍ियां सामने आएंगी. इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज कई फैक्‍टर पर निर्भर करेगा. जानकारों का कहना है क‍ि अच्छी रेटिंग वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर करीब 8 प्रतिशत के आस-पास ब्याज मिलता है. यह सरकार की तरफ से समर्थित योजना होगी, इसलिए इसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने की पूरी उम्मीद है.