Advertisement
trendingNow13235576
Hindi NewsExplainerExplainer: क्‍या है टेंपल बॉन्‍ड स्‍कीम? पुण्‍य लाभ के अलावा मंद‍िरों में पैसा लगाकर हर महीने होगी कमाई

Explainer: क्‍या है टेंपल बॉन्‍ड स्‍कीम? पुण्‍य लाभ के अलावा मंद‍िरों में पैसा लगाकर हर महीने होगी कमाई

MP Govt Scheme: जानकारों का कहना है क‍ि 'टेंपल बॉन्ड्स' काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की तरह होंगे. लेकिन इनका फोकस केवल मंदिर और तीर्थयात्रा से जुड़े डेवलपमेंट पर होगा. एमपी सरकार के इस मॉडल के जरिए जो फंड जुटाया जाएगा, उसका इस्‍तेमाल मंद‍िरों के व‍िकास पर क‍िया जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

What is Temple Bonds Scheme: मंद‍िरों में दान करके आपके मन को शांत‍ि म‍िलती है. यद‍ि हां, तो आपका यह कदम अब कमाई का जर‍िया बन सकता है. जी हां, अपने इस कदम को आप पुण्‍य कमाने के साथ ही इनकम का जर‍िया बना सकते हैं. धार्मिक आस्था और आधुनिक निवेश का ऐसा अनोखा संगम होने जा रहा है, ज‍िसकी आपने पहले कभी कल्‍पना नहीं की होगी. श्रद्धालु भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्प‍ित करने के साथ ही मंदिरों के विकास और ब्‍यूटीफ‍िकेशन के काम में पैस लगाकर प्रॉफ‍िट भी कमा सकेंगे. जी हां, यह पूरा स‍िस्‍टम क्‍या होगा और कैसे काम करेगा? आइए जानते हैं कैसे?

मनी कंट्रोल में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार देश का पहला 'टेंपल बॉन्ड' (Temple Bond) लाने की तैयारी कर रही है. योजना में आम जनता को मंद‍िर के व‍िकास में भागीदार बनने और कमाई करने का मौका म‍िलेगा. मंद‍िरों में द‍िये जाना वाला दान आमतौर पर वापस नहीं म‍िलता. लेक‍िन 'टेंपल बॉन्‍ड' प्रोसेस पूरी तरह अलग होगा. यह फ‍िक्‍स्‍ड इनकम इन्‍वेस्‍टमेंट प्रोडक्‍ट की तरह काम करेगा. इसमें लगाया जाने वाला पैसा तय समय के लि‍ए न‍िवेश क‍िया जाएगा, ज‍िस पर एक फ‍िक्‍स र‍िटर्न म‍िलेगा. उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ (कुंभ) से पहले मंदिरों के जीर्णोद्धार और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के विकास के ल‍िए न‍िवेशकों से 200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई गई है.

क्‍या होते हैं टेंपल बॉन्‍ड?

आसान भाषा में बात करें तो टेंपल बॉन्ड्स असल में फिक्स्ड-इनकम वाले फाइनेंश‍ियल इंस्‍ट्रूमेंट (Financial Instruments) होते हैं. इन्‍हें क‍िसी खास मकसद के लिए पैसा जुटाने के लिए जारी किया जाता है. खबरों के अनुसार इन बॉन्ड्स को मध्य प्रदेश के किसी नगर निगम की तरफ से जारी क‍िया जा सकता है. बनावट के मामले में ये पूरी तरह किसी भी दूसरे म्यूनिसिपल बॉन्ड (नगर निगम बॉन्ड) की तरह ही होंगे. इनमें बड़ा अंतर यह होगा क‍ि इस पैसे का यूज केवल और केवल धार्मिक स्‍थ‍ल और मंद‍िरों की री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग के लि‍ए क‍िया जाएगा. जब नगर निगम आम नागरिकों से पैसा जुटाता है तो उसे म्यूनिसिपल बॉन्ड कहते हैं. लेक‍िन तीर्थयात्रियों की सुव‍िधा के लि‍ए मंद‍िर की तरफ से इकट्ठा क‍िया जाने वाला पैसा 'टेंपल बॉन्ड्स' कहा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

उज्जैन और मालवा के धार्मिक स्थलों की बदलेगी सूरत

नए फाइनेंश‍ियल स‍िस्‍टम को लेकर एक और जानकार का कहना है क‍ि 'टेंपल बॉन्ड्स' काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की तरह होंगे. लेकिन इनका फोकस केवल मंदिर और तीर्थयात्रा से जुड़े डेवलपमेंट पर होगा. मध्य प्रदेश सरकार के इस मॉडल के जरिए जो भी फिक्स्ड-इनकम फंड जुटाया जाएगा, उससे उज्जैन और पूरे मालवा क्षेत्र के करीब 11 प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार क‍िया जाएगा. सिंहस्थ मेले के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को व‍िश्‍वस्‍तरीय सुविधाएं देने के ल‍िए यह फंड एक लाइफलाइन के तौर पर काम करेगा.

न‍िवेशकों को कैसे म‍िलेगा फायदा?

बॉन्ड के काम करने का तरीका भी दूसरे क‍िसी फाइनेंश‍ियल बॉन्ड की तरह ही स‍िंपल और ट्रांसपेरेंट होगा. बॉन्‍ड जारी करने वाली संस्था निवेशकों से पैसा जुटाएगी और इस पैसे को पहले से तय प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा. इस निवेश के बदले पैसा लगाने वाले श्रद्धालुओं को तय समय पर नियमित रूप से ब्याज (Periodic Interest) मिलता रहेगा. जब बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, तब निवेशकों को ब्‍याज के साथ उनकी मूल रकम वापस लौटा दी जाएगी. सरकार की तरफ से इसका ऑफ‍िश‍ियल ऑफर डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा.

कितना मिल सकता है ब्याज?

अभी प्रस्तावित टेंपल बॉन्ड्स पर म‍िलने वाले ब्याज दर की क‍िसी तरह की आध‍िकार‍िक घोषणा नहीं की गई है. इसे जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही ब्याज दर, न्यूनतम निवेश की राश‍ि और टाइम ल‍िम‍िट जैसी जरूरी जानकार‍ियां सामने आएंगी. इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज कई फैक्‍टर पर निर्भर करेगा. जानकारों का कहना है क‍ि अच्छी रेटिंग वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पर करीब 8 प्रतिशत के आस-पास ब्याज मिलता है. यह सरकार की तरफ से समर्थित योजना होगी, इसलिए इसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने की पूरी उम्मीद है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Temple bonds

Trending news

फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
Khokan Das Arrest
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
Punjab news
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
jammu news
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
Namami Godavari
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
Jammu
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
bjp meeting in delhi
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
Latest West Bengal News
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल