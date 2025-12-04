देश में अभी तक बेस ईयर के तौर पर 2011-12 का इस्तेमाल हो रहा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने ये भी कहा है कि बेस ईयर अपडेट करने से नैशनल अकाउंट्स देश की मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा सही तरीके से दिखायेगा.
GDP Base Year : मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा ऐलान किया है. अब सरकार नैशनल अकाउंट्स की गणना के लिए बेस ईयर बदलने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया है कि नया बेस ईयर 2022-23 होगा. उन्होंने कहा कि ये बदलाव मौजूदा डेटा को अर्थव्यवस्था के मुताबिक और सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है और ये बदलाव 27 फरवरी से लागू होगा.
बता दें, देश में अभी तक बेस ईयर के तौर पर 2011-12 का इस्तेमाल हो रहा है. वित्त मंत्री सीतारमण ने ये भी कहा है कि बेस ईयर अपडेट करने से नैशनल अकाउंट्स देश की मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा सही तरीके से दिखायेगा.
कब हुआ था बदलाव?
GDP की गणना के लिए बेस ईयर में आखिरी बार बदलाव 2015 में हुआ था और तब बेस ईयर को 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया था.
IMF ने दी थी C ग्रेड
पिछले हफ्ते अपनी कंट्री रिपोर्ट में IMF ने भारत के नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को ‘C’ रेटिंग दिया था. जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंजम्प्शन और इनकम लेवल का डेटा शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि रेटिंग से पता चलता है कि डेटा में 'कुछ मेथडोलॉजिकल दिक्कत' हैं जो 'कुछ हद तक सर्विलांस में रुकावट डालती हैं.' इसके बाद वित्त मंत्री का ये बयान आया है. उन्होंने कहा है कि ये ग्रेड डेटा की गुणवत्ता पर नहीं बल्कि पुराने बेस ईयर की वजह से दिया गया था. लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन इकॉनमी जुलाई-सितंबर क्वार्टर में 8.2 परसेंट बढ़ी है ये छह क्वार्टर का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. जबकि अप्रैल-जून पीरियड में ये 7.8 परसेंट बढ़ी थी. उन्होंने कहा, 'उसने (IMF) हमारे दिए गए ग्रोथ के आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाया है. इसके उलट उन्होंने कहा कि हम 6.5 परसेंट की दर से बढ़ेंगे. हमारे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की तारीफ की है.'
क्या होता है GDP का बेस ईयर?
GDP के बेस ईयर की गणना रियल GDP (कंसोलिडेटेड महंगाई) निर्धारित करने के लिए की जाती है, जिसमें एक विशेष वर्ष के बराबर प्राइस निर्धारित किए जाते हैं. ये एक ऐसा मानक है जिसके आधार पर वर्षों में आर्थिक डेवलपमेंट की तुलना की जाती है. आसान भाषा में कहें तो GDP बेस ईयर वो ईयर होता है जिसकी कीमतों का इस्तेमाल राष्ट्रीय आय में रियल ग्रोथ (महंगाई को घटाकर) की गणना के लिए किया जाता है.