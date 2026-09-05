क्या है 'कॉर्पोरेट मित्र' पहल, जानिए छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार से कैसे मिलेगी मदद?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 'कॉर्पोरेट मित्र' लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) की शुरुआत कार्यक्रम के व्यवस्थित प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में पहला कदम है. इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रमाणित पैरा-प्रोफेशनल्स तैयार करना है, जो MSME को कम लागत में प्रोफेशनल सहायता दे सकें. इससे कारोबार करना आसान होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल भारत के MSME सेक्टर को मजबूत और अधिक व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ कारोबार को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी मदद करेगी.