क्या है 'कॉर्पोरेट मित्र' पहल, जानिए छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार से कैसे मिलेगी मदद?

Corporate Mitra : केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के लिए अनुपालन यानी कंप्लायंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'कॉर्पोरेट मित्र' पहल शुरू की है. इसका उद्देश्य MSME को नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने में आसानी देना है, ताकि उनके लिए कारोबार करना सरल हो सके. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनीता शाह अकेला ने कहा कि इस पहल का मकसद कंप्लायंस को बोझ की बजाय विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही और कारोबार के व्यवस्थित विकास का जरिया बनाना है.
सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में 'कॉर्पोरेट मित्र' पहल की घोषणा की थी. इसके तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित पैरा-प्रोफेशनल्स का एक समूह तैयार किया जाएगा, जो MSME को बिजनेस और रेगुलेटरी कंप्लायंस से जुड़ी मदद दे सकेगा. इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICoAI) की विशेषज्ञता को IIT मद्रास, IIT मद्रास प्रवर्तक और स्वयं प्लस के तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग के साथ जोड़ा गया है.
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 'कॉर्पोरेट मित्र' लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) की शुरुआत कार्यक्रम के व्यवस्थित प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में पहला कदम है. इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रमाणित पैरा-प्रोफेशनल्स तैयार करना है, जो MSME को कम लागत में प्रोफेशनल सहायता दे सकें. इससे कारोबार करना आसान होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल भारत के MSME सेक्टर को मजबूत और अधिक व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ कारोबार को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी मदद करेगी.
'कॉर्पोरेट मित्र' कोर्स की कुल अवधि 12 महीने है. इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले छह महीनों में करीब 150 घंटे की पढ़ाई होगी. इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद छह महीने की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग होगी. यह ट्रेनिंग ICAI, ICSI और ICoAI के सदस्यों की प्रोफेशनल फर्मों में दी जाएगी. इससे शिक्षार्थियों को वास्तविक काम का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा.