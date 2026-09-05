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क्या है 'कॉर्पोरेट मित्र' पहल, जानिए छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार से कैसे मिलेगी मदद?

ICAI, ICSI और ICoAI ने 'कॉर्पोरेट मित्र' कोर्स शुरू कर दिया है. इसके पहले बैच में 2,879 शिक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 05, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:03 PM IST
क्या है 'कॉर्पोरेट मित्र' पहल, जानिए छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार से कैसे मिलेगी मदद?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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