Income Tax Return Last Date: आयकर व‍िभाग की तरफ से असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. हर साल ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल आयकर विभाग (Income Tax) ने इसे डेढ़ महीने बढ़ा दिया है. ऐसा इसलिए किया गया क्‍योंकि ITR फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी में हुए बदलावों के लिए ज्‍यादा बैकएंड तैयारी की जरूरत थी. ITR फाइल करने की यह टाइम ल‍िम‍िट उन टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए बढ़ाई गई है जिनका ऑडिट नहीं होता.

अब कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की सेंट्रल काउंसिल (CIRC) की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक च‍िट्ठी भेजी गई है. इस च‍िट्ठी में उन्‍होंने ITR (आयकर रिटर्न) ई-फाइलिंग पोर्टल में आ रही समस्याओं के बारे में बताया है. इन संस्थाओं ने ITR पोर्टल की तकनीकी द‍िक्‍कतों और गलतियों को देखते हुए आईटीआर और टैक्स ऑडिट की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाने की मांग की है. ATBA की तरफ से सुझाव दिया गया है क‍ि ऐसे लोग ज‍िनका ऑडिट नहीं होता, उनके लिए ITR फाइल करने की लास्‍ट डेट 15 अक्टूबर 2025 होनी चाहिए. इसके अलावा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की लास्‍ट डेट 30 नवंबर 2025 होनी चाहिए.

कानूनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध

इसके अलावा, एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ओम कुमार ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा क‍ि एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से मैंने हाल ही में वित्त मंत्री को एक आवेदन दिया है. इसमें आयकर रिटर्न और अन्य कानूनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. इस आवेदन में ऐसी परेशानियों का ज‍िक्र क‍िया गया है जो टैक्‍सपेयर्स और पेशेवरों को कई कारण से होती हैं.

पोर्टल में तकनीकी समस्या से भी देरी

इसमें बताया गया है क‍ि देश के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन और कामकाज अस्‍त-व्‍यस्‍त हुआ है. आयकर रिटर्न (ITR) के अपडेटेड यूटिलिटी जारी करने में देरी हो रही है. इसके अलावा ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी समस्या आने और फेस्‍ट‍िव सीजन में टैक्‍स से जुड़े काम का बोझ बढ़ने से परेशानी हो रही है. आईटीआर (ITR) फाइल करने की टाइम ल‍िम‍िट को पहले ही बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 कर द‍िया गया है. लेकिन यह बदलाव ऐसे लोगों के लिए था ज‍िनका इनकम टैक्स ऑडिट नहीं होता.

वहीं ज‍िनका टैक्स ऑडिट होता है, उनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की लास्‍ट डेट 30 सितंबर 2025 है. इस तरह के मामलों में आईटीआर फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 अक्टूबर 2025 तक की रहेगी.