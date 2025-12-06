डेडलाइन मिस की तो PAN होगा इनऑपरेटिव? इस तारीख से पहले Aadhaar से लिंक करें

PAN-Aadhaar Link : सरकार ने सभी के लिए अपने मौजूदा आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. आधार ​और PAN Card को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है. इस काम को पूरा करना सभी के लिए बहुत जरूरी है. ऐसा न करने पर व्यक्ति का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. इस प्रकार, व्यक्ति तब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न या अन्य टैक्स से संबंधित गतिविधियां फाइल नहीं कर पाएगा. जब तक ये शर्त पूरी नहीं कर लेता. अगर आप वक्त पर ये काम नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा.

टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा

अगर किसी व्यक्ति का पैन इनएक्टिव है, तो उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अनुमति नहीं मिलेगी. कोई भी व्यक्ति टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा और टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा, न ही किसी भी राशि का कोई टैक्स रिफंड व्यक्ति को जारी किया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति के डिफेक्टिव रिटर्न की प्रोसेसिंग में कोई समस्या थी, तो उसे रोक दिया जाएगा. इसके अलावा, उनके पैन के इनवैलिड होने के कारण किसी भी स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) या स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) में बढ़ोतरी की दर से कटौती होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 'रुपया अपना लेवल खुद तय करेगा'...गिरती करेंसी पर निर्मला सीतारमण ने कह दी ऐसी बात

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के मुताबिक, जिन व्यक्तियों के पास 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले का आधार कार्ड है. उन्हें इसे 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने संबंधित पैन कार्ड से लिंक करना होगा.

ऐसे लिंक करें आधार और PAN