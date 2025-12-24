इस साल भी लोगों ने दबाकर खाई बिरयानी, 10वें साल बादशाहत बरकरार, स्विगी पर 9.3 करोड़ किए आर्डर, मेन्यू में और क्या-क्या ?

Advertisement
Swiggy : इधर मोबाइल पर ऑर्डर दिया और उधर दरवाजे पर घंटी बजती है और आपका गरमा गरम खाना पहुंच जाता है. स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप इससे लाखों की कमाई करते हैं. होटल, रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच वो एक ऐसी सीढ़ी हैं, जो कमिशन से मोटी कमाई कर लेते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 24, 2025, 02:23 PM IST
Swiggy Order 2025 : इधर मोबाइल पर ऑर्डर दिया और उधर दरवाजे पर घंटी बजती है और आपका गरमा गरम खाना पहुंच जाता है. स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप इससे लाखों की कमाई करते हैं. होटल, रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच वो एक ऐसी सीढ़ी हैं, जो कमिशन से मोटी कमाई कर लेते हैं. हर दिन लाखों की संख्या में उनके पास ऑर्डर पहुंचते हैं. अब उन आइटम्स की लिस्ट आ गई है, जो सबसे ज्यादा आर्डर किए जाते हैं.  

स्विगी पर सबसे ज्यादा आर्डर   

स्विगी ने उन खानों की लिस्ट जारी कर दी है, जो साल 2025 में सबसे ज्यादा आर्डर किए गए. ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Swiggy की सालाना फ़ूड ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक बिरयानी, बर्गर, डोसा और चिकन रोल जैसे खाने सबसे ज्यादा आर्डर किए गए. इस लिस्ट के मुताबिक साल 2025 में सबसे ज्यादा लोगों ने बिरयानी का ऑर्डर किया. ये लगातार 10वां साल है, जब बिरयानी स्विगी के आर्डर लिस्ट में सबसे ऊपर है.  

बिरयानी का जलवा 10 साल से बरकरार  

साल 2025 में भी बिरयानी को सबसे ज्यादा लोगों ने आर्डर किया. इस साल 9.3 करोड़ लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया. यानी हर मिनट स्विगी के पास 194 बिरयानी ऑर्डर पहुंचे हैं. 9.3 करोड़ ऑर्डर में से 5.77 करोड़ लोगों ने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया.ये लगातार 10वां साल है जब स्विगी के आर्डर लिस्ट में बिरयानी पहले नंबर पर है. वहीं दूसरे नंबर पर बर्गर रहा. साल 2025 में 4.42 करोड़ लोगों ने बर्गर ऑर्डर किया.जबकि तीसरे नंबर पर पिज्जा है. साल 2025 में 4.01 करोड़ आर्डर किए गए .  

 स्वीट डिश ने भी मारी बाजी  

बिरयानी और बर्गर के अलावा स्वीट डिश में  व्हाइट चॉकलेट केक ने बाजी मारी. इस साल 69 लाख लोगों ने केक ऑर्डर किया. वहीं 54 लाख लोगों ने चॉकलेट केक तो 45 लाख लोगों ने गुलाब जामुन ऑर्डर किया. देसी खाने के बीच विदेशी डिश में मैक्सिकन खाने ने जीत हासिल की. 1.6 करोड़ लोगों ने इसे ऑर्डर किया,  वहीं साल 2025 में पहाड़ी खाने का चलन नौ गुना बढ़ा. स्विगी ने ये क्रेडिट अपने डिलीवरी पाटनर्स को दिया है. साल 2025 में स्विगी के डिलीवरी ब्वॉय ने कुल 1.24 अरब किलोमीटर की दूरी तय की. टॉप डिलीवरी ब्वॉय बेंगलुरु के मोहम्मद रजीक ने इस साल 11718 ऑर्डर डिलीवर किए .  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

