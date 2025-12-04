700 लग्जरी कार, 58 प्राइवेट जेट्स, अंडरग्राउंड वाइन सेलर... रूस के 'राजा' की 16 लाख करोड़ की नेटवर्थ आपको चौंका देगी

Vladimir Putin Networth : रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की बहुत चर्चा हो रही है. लेकिन, ज्यादा चर्चा रूसी प्रेसिडेंट की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में हो रही है. व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता है. दुनिया में बहुत कम लोगों को पुतिन की लग्जरी जिंदगी के बारे में पता है.
Vladimir Putin Networth : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं. राष्ट्रपति पुतिन 4-5 दिसंबर को राजकीय दौरे पर नई दिल्ली में रहेंगे. वे इस दौरान 23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे. पुतिन 2021 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं. इस दौरान डिफेंस और एनर्जी समेत कई समझौते हो सकते हैं. व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता है. रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की बहुत चर्चा हो रही है. लेकिन, ज्यादा चर्चा रूसी प्रेसिडेंट की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में हो रही है.
पुतिन की टोटल नेट वर्थ कितनी है?
द वीक के मुताबिक, 73 साल के रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की दौलत $200 बिलियन से अधिक हो सकती है. 2017 में फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने US सीनेट ज्यूडिशियरी कमेटी के सामने ऐलान किया कि पुतिन 'दुनिया के सबसे अमीर आदमी' हैं. उनकी अनुमानित नेट वर्थ $200 बिलियन है. $140,000 की अपनी ऑफिशियली मामूली सालाना सैलरी के बावजूद पुतिन की घोषित नेट वर्थ और एसेट्स एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं.
लग्जरी लाइफ स्टाइल
हालांकि, पुतिन 800-स्क्वायर-फुट का अपार्टमेंट और कई कारों का मालिक हैं. लेकिन उनकी बड़ी लग्जरी होल्डिंग्स की अफवाहें बनी हुई हैं. इनमें ब्लैक सी पर 190,000-स्क्वायर-फुट का किले जैसा मैंशन, साथ ही 19 और घर शामिल हैं, जिनकी कीमत कथित तौर पर $1.4 बिलियन है. ब्लैक सी की इस हवेली को 'पुतिन के कॉटेज' के नाम से जाना जाता है. इसकी छतों पर शानदार पेंटिंग और दीवारों पर ग्रीक देवताओं की मूर्तियां हैं. महल में एक स्विमिंग पूल है जहां पुतिन आराम करते हैं. $850 के इटैलियन टॉयलेट ब्रश और $1,250 के टॉयलेट पेपर होल्डर से लैस फर्निश्ड बाथरूम, पुतिन के आस-पास की शान का सबूत हैं. इस जगह चालीस कर्मचारी दिन-रात काम करते हैं. अकेले इस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पर सालाना $2 मिलियन का खर्च आता है.
इस जगह रहते हैं पुतिन?
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक महल गेलेंदज़िक में ब्लैक सी के किनारे चट्टानों के ऊपर केप इडोकोपास में 168 एकड़ जमीन पर बना है. 2021 की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, इस बड़े शानदार 'महल' में एक पोल-डांसिंग हुक्का बॉउडॉयर, एक कसीनो और एक डिस्को शामिल है. ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें 16 मंज़िला अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जिसकी तुलना 'जेम्स बॉन्ड' फ़िल्मों के विलेन के अड्डे से की जाती है. इसे बहुत सुरक्षित माना जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन के पास 58 प्लेन और हेलीकॉप्टर हैं. एक $716 मिलियन का बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसका निकनेम 'द फ्लाइंग क्रेमलिन' है. उनकी दौलत के में $100 मिलियन का एक बड़ा यॉट और 700 लग्जरी कारें शामिल हैं.