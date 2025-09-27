Advertisement
एक्‍सपर्ट से जान‍िए...अभी क‍ितना ऊपर जाएगा सोने का रेट? बढ़कर यहां पहुंच गया 10 ग्राम का दाम

Gold Price Prediction: सोने का दाम 1.15 लाख रुपये के पार द‍िल्‍ली के बाजार में पहुंच गया है. आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्‍मीद है. अभी इसका रेट चढ़कर क‍ितना ऊपर जा सकता है? आइए जानते हैं एक्‍सपर्ट की राय-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:05 PM IST
Gold Price Prediction 2025: ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच प‍िछले कुछ महीने में ही सोने की कीमत में 50 प्रत‍िशत से ज्‍यादा का उछाल आया है. सोने के साथ चांदी भी नए र‍िकॉर्ड बना रही है. काफी महीने से चल रही उठा-पटक के बीच सोने में क‍िये गए न‍िवेश ने शेयर मार्केट और रियल एस्टेट जैसे बाकी न‍िवेश को पीछे छोड़ दिया है. सोना अपने अब तक के ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है. जानकारों का मानना ​​है कि सोने में यह तेजी आने वाले समय में भी जारी रह सकती है. हालांक‍ि इसमें बीच-बीच में थोड़ी बहुत सुस्‍ती देखने को म‍िल सकती है.

25 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा की तेजी मुमक‍िन

जानकारों का साफ-साफ कहना है क‍ि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत मौजूदा करीब 3,800 डॉलर प्रत‍ि औंस से बढ़कर 4,800 डॉलर प्रत‍ि औंस से भी आगे जा सकती हैं. इससे सोने के दाम में 26% से ज्‍यादा की बढ़ोतरी देखने को म‍िल सकती है. इस साल गोल्‍ड (Gold) फाइनेंश‍ियल ह‍िस्‍ट्री के केंद्र में आ गया है. 23 सितंबर, 2025 को अमेरिका में सोने की हाजिर कीमतें (US Spot Gold Prices) अब तक के सबसे हाई लेवल यानी करीब 3,791.11 प्रति औंस पर पहुंच गईं. ये कीमतें करीब दो साल पहले के लेवल से करीब दोगुनी हैं.

यह भी पढ़ें: धनतेरस पर बाजार में रहेगा ठंडा? र‍िकॉर्ड लेवल पर चल रहा सोने का रेट, कीमत में तेजी से घटेगी मांग

पिछले तीन साल में सबसे ज्‍यादा न‍िवेश
इसके अलावा 23 सितंबर 2025 को गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में रोजाना का न‍िवेश (Daily Inflows) पिछले तीन साल में सबसे ज्‍यादा दर्ज क‍िया गया है. इस भारी निवेश ने सोने की कीमत की तेजी को और बढ़ा दिया है. इंड‍ियन मार्केट की बात करें तो 24 कैरेट वाले गोल्‍ड का रेट द‍िल्‍ली और जयपुर में बढ़कर 1,15,630 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह मुंबई में यह रेट 1,15,480 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम है. अहमदाबाद का रेट 1,15,530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम देखा गया.

यह भी पढ़ें: सोने की तेजी ने गहनों से क‍िया मोह भंग? इस कंपनी के ज्‍वैलरी इम्‍पोर्ट में जबरदस्‍त ग‍िरावट

देश में गोल्‍ड रेट को प्रभाव‍ित करने वाले फैक्‍टर
देश में सोने की कीमत पर खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट की दर, इम्‍पोर्ट ड्यूटी (Import Duties), टैक्स और एक्‍सचेंज रेट (Exchange Rates) में उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है. इन सभी कारकों के आधार पर देशभर में सोने की रोजाना की दरें तय होती हैं. देश में सोने का महत्व सांस्कृतिक और वित्तीय दोनों तरह से बहुत गहरा है. इसे एक पसंदीदा इनवेस्‍टमेंट का ऑप्‍शन माना जाता है. बाजार के लगातार बदलते हालात पर न‍िवेशकों और व्यापार‍ियों की नजर रहती है. 

;