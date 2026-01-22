-12 °C वाला दावोस कैसे बना ताकतवर लोगों का पावर प्ले, एक NGO से करोड़ों की डील का सेंटर बनने की WEF की पूरी कहानी

आखिर एक छोटा-सा शहर, माइनस डिग्री तापमान और एक NGO दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी ओर कैसे खींच लेता है? यहां दुनिया की सरकारें क्यों जुटती हैं और किस मकसद से नेता, बिजनेस टाइकून और मीडिया एक ही छत के नीचे आते हैं?
World Economic Forum : हर साल जनवरी के महीने में जब जबरदस्त ठंड पड़ती है. तापमान माइनस में होता है. बर्फ जमी होती है, तो दुनिया के नक्शे पर एक छोटा-सा पहाड़ी शहर अचानक सुर्खियों में आ जाता है. कड़कड़ाती ठंड के बीच दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिजनेसमैन, टॉप CEO और चुनिंदा पत्रकारों का स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर दावोस में सबसे बड़ा मेला लगता है. इस मेले का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) है. इस दौरान प्राइवेट जेट्स उतरते हैं और दावोस कुछ दिनों के लिए ग्लोबल पावर सेंटर में बदल जाता है. आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) क्या होता है और पूरी दुनिया की सत्ता का यहां क्यों जमावड़ा लगता है? आखिर एक छोटा-सा शहर, माइनस डिग्री तापमान और एक NGO दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी ओर कैसे खींच लेता है? यहां दुनिया की सरकारें क्यों जुटती हैं और किस मकसद से नेता, बिजनेस टाइकून और मीडिया एक ही छत के नीचे आते हैं?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है. ये हर साल दुनिया भर के लोगों और पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स को एक साथ लाता है. ताकि ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जा सके. इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंटल सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है. WEF अपने सालाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग के लिए सबसे अधिक जाना जाता है. ये मीटिंग स्विट्जरलैंड के स्की रिसॉर्ट दावोस में होती है. इस इवेंट में दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर्स ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा के लिए आते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन-प्रॉफिट, गैर-सरकारी संगठन (NGO) है. ये साल 1971 में बना था. लेकिन सवाल यही है- एक NGO इतना ताकतवर कैसे बन गया?
बिजनेस मीटिंग से लेकर ग्लोबल गैदरिंग का सफर
1970 के दशक के बीच में जैसे-जैसे फोरम ने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के मुद्दों से परे अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया. पॉलिटिकल लीडर को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और एजेंडा में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति, विकास और सामाजिक समस्यायों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया. 1976 में फोरम ने 'दुनिया की अग्रणी कंपनियों' के लिए एक औपचारिक मेम्बरशिप का प्रोग्राम शुरू किया. समय के साथ दावोस में वार्षिक बैठक में राष्ट्राध्यक्ष, केंद्रीय बैंकर, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और लेबर समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि आकर्षित हुए और फोरम ने दुनिया के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय बैठकों को भी आयोजित करना शुरू किया. 1987 में इस संगठन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम दिया गया. 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत तक दावोस दुनिया की तमाम बढ़ी हस्तियों के मिलन का केंद्र बन गया.
कौन है WEF का फाउंडर?
इस फोरम को क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab) (एक जर्मन इंजीनियर और इकॉनमिस्ट) ने बनाया. जर्मनी में जन्मे श्वाब बिजनेस पॉलिसी के विद्वान और जिनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. 1971 में श्वाब ने दावोस में एक मैनेजमेंट सिम्पोज़ियम आयोजित किया था. इसमें कई यूरोपीय कॉर्पोरेट लीडर शामिल हुए जो अमेरिकी कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन में सुधार करने में रुचि रखते थे. मीटिंग की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने उसी साल बाद में यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम को एक नॉन-प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में बनाया था.
क्यों खास है दावोस?
WEF मीटिंग में मेंबर और लीडर दुनिया के सबसे जरूरी चर्चा करते है यहां सिर्फ भाषण नहीं दिया जाता है. बल्कि ये डिस्कशन का एक बड़ा मंच है. आमतौर पर ये माना जाता है कि ये कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर के फैसले लेने में अहम होता है. WEF में क्लाइमेट चेंज, चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति और ग्लोबल सिक्योरिटी सहित खास ग्लोबल समस्यायों पर चर्चा होती है. दुनिया भर के करीब 2,500 से ज्यादा चुनिंदा लोग यहां आते हैं. इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा लीडर्स का जमावड़ा भी कहा जाता है.
आखिर क्यों दावोस में होता है जमावड़ा?
दावोस शहर को जानबूझकर चुना गया था. यहां के अल्पाइन रिसॉर्ट ने प्राइवेसी और एक रिट्रीट जैसा माहौल दिया. इसका मकसद पब्लिक दिखावे के बजाय खुलकर बातचीत को बढ़ावा देना था. अपने शुरुआती सालों में फोरम मुख्य रूप से मैनेजमेंट तरीकों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान देता था. जैसे-जैसे फोरम सालाना मीटिंग से आगे बढ़ा. उसने जिनेवा के पास स्विट्जरलैंड के कोलोन में एक स्थायी हेडक्वार्टर स्थापित किया और धीरे-धीरे अपनी गतिविधियों का विस्तार किया.
किसको मिलती है WEF की मेंबरशिप?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की मेंबरशिप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कुछ ग्लोबल एलीट्स का एक नेटवर्क है. इसमें दुनिया भर के नामी CEO और बिजनेस लीडर्स, डिप्लोमैट्स, सरकारी अधिकारी, मीडिया पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज, रिलीजियस लीडर और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.
फैसले लेने की कोई पावर नहीं है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास फैसले लेने की कोई पावर नहीं है. लेकिन इसमें पॉलिटिकल और बिजनेस पॉलिसी के फैसलों को प्रभावित करने की काफी क्षमता हो सकती है. इसकी सालाना मीटिंग का मकसद दुनिया के फैसला लेने वालों को रेगुलर रूप से एक साथ लाना है ताकि जरूरी समस्याओं पर चर्चा की जा सके और ये सोचा जा सके कि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से कैसे हल किया जाए.
लगभग 2,500 लोग होते हैं शामिल
स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF की सालाना मीटिंग में आमतौर पर 100 से अधिक देशों के लगभग 2,500 लोग आते हैं. दावोस मीटिंग को दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स कवर करते हैं.
दावोस 2026 की थीम क्या है?
इस बार 'A Spirit of Dialogue' नाम की थीम रखी गई है. इसका मतलब है बातचीत की भावना. इस साल AI और नई तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे हो, नौकरियों, स्किल को कैसे बढ़ाया जाए. इस बात को लेकर चर्चा हो रही है. 2026 में दावोस की सालाना बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 तक होगी. साल में 2026 के भारतीय पवेलियन में देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं. इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रह्लाद जोशी, राममोहन नायडू शामिल हो रहें हैं.
कौन-कौन से मुख्यमंत्री होंगे शामिल?
महाराष्ट्र के देवेंद्र फड़नवीस
आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू
तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी
मध्य प्रदेश के मोहन यादव
झारखंड के हेमंत सोरेन
असम के हिमंत बिस्वा सरमा