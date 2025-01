Explainer: क्या है ट्रंप क्वाइन? पत्नी मेलानिया के क्वाइन लॉन्च होते ही हुआ भारी नुकसान, जानिए खरीदने का प्रोसेस

Trump Coin: राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं. राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के बाद से ही क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में बंपर तेजी आई है.

हाल ही में ट्रंप के नाम पर क्रिप्टो मीम क्वाइन भी लॉन्च किया गया है. $TRUMP क्वाइन 17 जनवरी को लॉन्च हुआ और इसके तुरंत बाद यह 14 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के साथ टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल हो गया. लेकिन मेलानिया क्वाइन के आते ही ट्रंप क्वाइन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली. आइए जानते हैं इन मीम क्वाइन्स के बारे में और कैसे इन्हें खरीदा जा सकता है.

ट्रंप और मेलानिया क्वाइन्स में क्या है खास?

$TRUMP और $MELANIA मीम क्वाइन्स सोलाना ब्लॉकचेन पर लॉन्च किए गए फंजीबल क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स हैं. ये अन्य डिजिटल करेंसी की तरह ही ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. 20 जनवरी को मेलानिया ट्रंप का $MELANIA क्वाइन लॉन्च होने के तुरंत बाद $TRUMP की कीमत 40% गिरकर $74.06 से $44.82 पर आ गई.

एक्सपर्ट का मानना है कि इन मीम क्वाइन्स की वजह से बाजार में लिक्विडिटी डाइवर्ट हो सकती है और वॉलैटिलिटी बढ़ सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, $TRUMP और $MELANIA जैसे सट्टा एसेट्स की वृद्धि बाजार में अस्थिरता बढ़ाती है.

ट्रंप और मेलानिया क्वाइन कैसे खरीदें?

सबसे पहले आपको Binance वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप'Trump/USDT' सर्च करें. अब आप USDT की मदद से $TRUMP खरीद सकते हैं. Binance पर $TRUMP खरीदने से पहले USDT खरीदना जरूरी है. USDT अमेरिकी डॉलर की वैल्यू से जुड़ी एक क्रिप्टोकरेंसी है.

$MELANIA खरीदने के लिए आप सबसे पहले सोलाना वॉलेट सेट करें. यदि आपके पास सोलाना वॉलेट नहीं है, तो Phantom वॉलेट जैसा कोई सपोर्टेड वॉलेट बनाएं. इसके बाद आपको melaniameme.com पर जाना होगा. वेबसाइट पर "Connect Wallet" पर क्लिक कर अपने सोलाना वॉलेट को कनेक्ट करें. अब आप क्रेडिट कार्ड या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर $MELANIA खरीद सकते हैं.

बिटकॉइन की आज की कीमत

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन आज $101,889 पर ट्रेड कर रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन का $105,000 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है. इसे पार करने पर यह $110,000 तक जा सकता है. वहीं, गिरने पर यह $98,000 या $95,000 तक गिर सकता है.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025