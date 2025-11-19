Advertisement
Explainer: क्‍या है यूपीआई क्रेडिट लाइन, इससे आपको फायदा होगा या नुकसान? जानिए सबकुछ...

Benefits of Credit Line on UPI: यद‍ि आप अपनी यूपीआई क्रेड‍िट लाइन को एक्‍ट‍िव करते हैं तो इसके बाद आपको अपनी जेब में क्रेड‍िट कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी. बल्‍क‍ि इसके जर‍िये आपके सभी क्रेड‍िट कार्ड की ल‍िम‍िट एक ही जगह मर्ज हो जाएगी, ज‍िसे आप यूपीआई के जर‍िये खर्च कर सकेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:25 AM IST
What is UPI Credit Line: देश के द‍िग्‍गज बैंक एचडीएफसी (HDFC Bank), एक्‍स‍िस (Axis Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक यूपीआई (UPI) के जर‍िये क्रेड‍िट पेमेंट देने की सुव‍िधा देने की तैयारी कर रहे हैं. बैंक पहले से कस्‍टमर्स को यूपीआई (UPI) पर क्रेड‍िट ट्रांजेक्शन के लिये RuPay क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं. लेक‍िन अब द‍िग्‍गज बैंक भी यूपीआई (UPI) पर क्रेड‍िट लाइन की सुव‍िधा देने के ल‍िये तैयार हैं. आरबीआई (RBI) और एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से ब्याज दर और दूसरे चार्ज को लेकर स्‍थ‍ित‍ि साफ कर दी गई है. बैंक फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ करार कर रहे हैं ताक‍ि इन सर्व‍िस को शुरू किया जा सके. कर्नाटक बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पहले ही Navi और Paytm जैसे प्लेटफॉर्म के जर‍िये करीब 4 लाख कस्‍टमर के लि‍ए क्रेडिट लाइंस जारी कर दी हैं. आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी-

UPI पर क्रेडिट लाइन क्या है?

बैंकों की तरफ से UPI के जर‍िये प्री-एप्रूव्‍ड क्रेडिट लाइन नई और शानदार फाइनेंश‍ियल ऑफर‍िंग (Financial Offering) है. इसे उधार देने के तरीके में बड़े बदलाव लाने के ल‍िये ड‍िजाइन क‍िया गया है. इसके जरिये क‍िसी व्‍यक्‍त‍ि के साथ-साथ व्यावसायिक संस्थाओं (business institutions) को भी उनके संबंध‍ित बैंकों की तरफ से प्री-सेंक्‍शन ल‍िम‍िट तक पहुंचने की पावर देता है. यूजर के UPI अकाउंट में क्रेड‍िट लाइन को जोड़ने से कई क्रेडिट कार्ड रखने का झंझट खत्म हो जाता है और पूरा प्रोसेस डिजिटल बन जाता है. यदि आप इसे यूज करते हैं तो आपके UPI ऐप को एक क्रेडिट लाइन से जोड़ दिया जाता है. इसका मतलब यह हुआ क‍ि आपके सभी खर्चे (debits) सेव‍िंग अकाउंट के बजाय आपके लोन अकाउंट (Loan Account) में द‍िखाए जाएंगे.

क्‍या है तैयारी
मामले से जुड़े सूत्रों ने ईटी को बताया क‍ि एक्सिस और एचडीएफसी बैंक ने Navi, Super.Money और SalarySe जैसी फिनटेक कंपन‍ियों के साथ मिलकर यूपीआई बेस्‍ड क्रेडिट लाइन्स (UPI से उधार लेने की सुविधा) शुरू करने की तैयारी कर ली है. हालांक‍ि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से इस बारे में क‍िसी तरह का ज‍िक्र नहीं क‍िया गया है. एनपीसीआई (NPCI) ने यूपीआई (UPI) पर क्रेडिट लाइन की शुरुआत छोटे लोन और उनकी वापसी को आसान बनाने के लिए की थी. लेक‍िन ऐसे लोन का ल‍िम‍िटेड रहने का कारण ब्‍याज कैलकुलेशन, चार्ज और ग्रेस पीरियड को लेकर सही जानकारी नहीं होना रही. बैंक इसके ल‍िए आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे.

UPI पेमेंट ऐप के एक फाउंडर ने ईटी को बताया क‍ि आरबीआई (RBI) और NPCI से पूरी जानकारी म‍िल गई है. इसल‍िए वे अब क्रेडिट लाइन शुरू करने के ल‍िए तैयार हैं. इस करार के तहत बैंक कस्‍टमर की पहचान और उनसे जुड़ने के ल‍िए UPI ऐप पर भरोसा करेंगे. इससे पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा.

UPI क्रेडिट लाइन के फायदे
UPI क्रेडिट लाइन का आपको फायदा यह है क‍ि अपने UPI अकाउंट को क्रेडिट लाइन से जोड़ने के लिए आप अपने रज‍िस्‍डर्ट नंबर का यूज करके बैंक से अपनी क्रेडिट लाइन का पता लगा सकते हैं. क्रेडिट लाइन के जर‍िये किसी भी ट्रांजेक्‍शन को प्रमाणित (authenticate) करने के लिए यूपीआई प‍िन यूज क‍िया जाता है, इससे यह सुरक्षित रहता है. यूजर अपने UPI ऐप के जर‍िये क्रेडिट लाइन की स्थिति, क्रेडिट लाइन के यूज और मौजूदा EMI के बारे में जानकारी हास‍िल कर सकता है.

नुकसान
यूपीआई क्रेड‍िट लाइन का नुकसान यह हो सकता है क‍ि 'UPI क्रेडिट लाइन' के जर‍िये आप कई गैर जरूरी खर्च भी कर सकते हैं. जब आपको यूपीआई (UPI) पर खर्च करने की एक तय ल‍िम‍िट म‍िल जाएगी तो आप ज्‍यादा खर्च कर सकते हैं. अभी क्रेड‍िट कार्ड से खर्च करने पर भी लोगों की यह श‍िकायत रहती है. लेक‍िन यद‍ि 'UPI क्रेडिट लाइन' की सुव‍िधा शुरू की गई तो इसके जर‍िये क‍िये जाने वाले खर्च पर आपका कंट्रोल हट सकता है. बाद में ब्‍याज की रकम म‍िलाकर यह आपकी ल‍िम‍िट से बाहर हो सकता है.

Kriyanshu Saraswat



UPIRBINPCI

