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125 दिन काम की गारंटी, दिहाड़ी बढ़कर ₹327...1 जुलाई से मनरेगा की जगह दे रहा VB-G RAM G स्कीम में क्या है नया?

VB-G RAM G Act Details: मनरेगा के मुकाबले इस VB-G Ram G बिल में रोजगार गारंटी की सीमा अधिक है. 100 के बजाए 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी. इस नई योजना में लाभार्थियों की दिहाड़ी में औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:50 PM IST
125 दिन काम की गारंटी, दिहाड़ी बढ़कर ₹327...1 जुलाई से मनरेगा की जगह दे रहा VB-G RAM G स्कीम में क्या है नया?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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