/125 दिन काम की गारंटी, दिहाड़ी बढ़कर ₹327...1 जुलाई से मनरेगा की जगह दे रहा VB-G RAM G स्कीम में क्या है नया?

VB-G RAM G Act : 1 जुलाई से देशभर में VB-G RAM G Act लागू हो चुका है. ग्रामीण भारत के रोजगार की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने "विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन"को लागू कर दिया है. नए कानून के तहत रोगजार की गारंटी मिलेगी. साल में 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी. दिहाड़ी मजदूरी 298.80 रुपये से बढ़कर 327.40 रुपये हो जाएगी.
VB-G RAM G साल 2005 से चल रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA की जगह लेगा. इसकी जगह सरकार ने 1 जुलाई से 95,692.31 करोड़ रुपए की लागत विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G) को लागू किया है.
मनरेगा के मुकाबले इस VB-G Ram G बिल में रोजगार गारंटी की सीमा अधिक है. 100 के बजाए 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी. इस नई योजना में लाभार्थियों की दिहाड़ी में औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी. मनरेगा के तहत खर्च होने वाली रकम का बोझ पहले केवल केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब इसका 10 से 40 फीसदी खर्च राज्य सरकार भी उठाएगी. इतना ही नहीं खेती के बोवाई और कटाई के दौरान करीब 60 दिन के समय में रोजगार नहीं होगा, ताकि खेतीबाड़ी के काम के लिए मजदूर उपलब्ध हो सके. नई योजना के तहत जब तक लाभार्थियों को कार्ड नहीं जारी किए जाएंगे, तब तक पुराने ई-केवाईसी जॉब कार्ड ही मान्य होंगे.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया जा रहा है.कुछ राज्यों में इस योजना का विरोध भी हुआ, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इसे लागू कर दिया. इस योजना के तहत सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, बल्कि ग्रामीण भारत के विकास की पटकथा भी तैयार हो रही है.