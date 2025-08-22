क्‍या है केरल सरकार की वेलफेयर पेंशन फंड स्‍कीम? ज‍िसमें कल से 62 लाख लोगों को म‍िलेंगे 3200-3200 रुपये
क्‍या है केरल सरकार की वेलफेयर पेंशन फंड स्‍कीम? ज‍िसमें कल से 62 लाख लोगों को म‍िलेंगे 3200-3200 रुपये

Kerala Govt Pension Scheme: केरल सरकार ने राज्‍य के खास त्‍योहार ओणम के मौके पर सोशल स‍िक्‍योर‍िटी एंड वेलफेयर पेंशन फंड देने का बड़ा ऐलान किया है. 62 लाख लोगों को अगस्त में दो महीने की पेंशन एक साथ म‍िलेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:51 PM IST
What is Pension Fund Scheme: केरल सरकार की तरफ से जुलाई महीने में सोशल स‍िक्‍योर‍िटी एंड वेलफेयर फंड पेंशन को जारी नहीं क‍िया गया था. लेक‍िन अब राज्‍य सरकार की तरफ से दो महीने की पेंशन जारी की जाएगी. केरल सरकार ने राज्‍य के खास त्‍योहार ओणम के मौके पर सोशल स‍िक्‍योर‍िटी एंड वेलफेयर पेंशन फंड देने का बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बताया कि 62 लाख लोगों को अगस्त के महीने में दो महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी.

26.62 लाख के अकाउंट में जमा होगा पैसा

सरकार ने इस योजना के लिए 1679 करोड़ रुपये मंजूर कर द‍िये हैं.  इस योजना के लि‍ए 1679 करोड़ रुपये मंजूर होने के बाद हर लाभार्थी को 3200 रुपये म‍िलेंगे, ज‍िसमें अगस्त की पेंशन और बकाया किश्त दोनों ही शामिल हैं. इसमें से 26.62 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में 23 अगस्त को पैसा जमा क‍िया जाएगा. बाकी के लोगों के दरवाजे-दरवाजे पेंशन की राश‍ि मुहैया कराई जाएगी. सरकार की योजना के तहत बाकी लोगों को सहकारी बैंक के जर‍िये पेंशन का पैसा पहुंचाया जाएगा.

8.46 लाख लोगों के लि‍ए केंद्र अपनी हिस्सेदारी देगा
राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) के तहत 8.46 लाख लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी देगी. केरल सरकार ने इसके लिए 48.42 करोड़ रुपये को पहले ही मंजूर कर द‍िया है. यह पैसा केंद्र के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के जरिये अकाउंट में जमा क‍िया जाएगा. यह कदम ओणम के दौरान पेंशनहोल्‍डर्स को आर्थिक मदद देने के मकसद से उठाया गया है, ताकि वे खुशी से त्‍योहार मना सकें.

क्‍या है सोशल स‍िक्‍योर‍िटी एंड वेलफेयर पेंशन स्‍कीम?
सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पेंशन स्कीम एक सरकारी योजना है. इसका मकसद समाज के कमजोर वर्ग, जैसे बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लगातार आर्थिक सहायता मुहैया कराने के ल‍िए क‍िया जाता है. यह योजना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जाती है. अभी इस योजना को केरल में संचाल‍ित क‍िया जा रहा है. कुछ मामलों में केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें योगदान द‍िया जाता है. 

