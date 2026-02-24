क्या है WEPMC स्कीम; जानिए कैसे बदलेगी इस प्रदेश के गांवों की दिशा और दशा? पूरी कहानी यहां पढ़ें

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के सालाना बजट में 'विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट मार्केटिंग सेंटर' (WEPMC) नाम की एक नई स्कीम के लिए ₹100 करोड़ दिए हैं. केंद्र की फ्लैगशिप 'SHE (सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर) मार्ट' स्कीम पर आधारित इस पहल का मकसद ग्रामीण महिला एंटरप्रेन्योर्स को रिटेल आउटलेट बनाने और चलाने के लिए मजबूती देना है.

कैसे काम करेगा विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट मार्केटिंग सेंटर?

UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सेंटर्स पूरी तरह से महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे. इसके लिए बजट में ₹100 करोड़ का प्रोविजन है. महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की सेल को आसान बनाने के लिए न्याय पंचायत लेवल पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे. इस इनिशिएटिव को डिजिटल एंटरप्रेन्योर स्कीम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा. सरकार का मकसद एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जोड़ना और एम्पावर करना है.

बता दें, राज्य में करीब 1 करोड़ महिलाएं सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) से जुड़ी हैं.

क्या है केंद्र की शी मार्ट्स स्कीम?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SHE Marts (Self help Entrepreneur) योजना का जिक्र किया था. इस स्कीम में महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा. सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए आइटम्स को नए मार्केट मिलेंगे. इस स्कीम के तहत महिलाओं के मालिकना हक वाली दुकानें, मार्ट और स्टोर रूम खोलने में मदद की जाएगी.

केंद्र सरकार का शी मार्ट्स प्रोग्राम महिला एंटरप्रेन्योर्स को बड़े मार्केट तक पहुंचने और उनके ब्रैंड को मजबूत करने के साथ इनकम के भरोसेमंद सोर्स बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है. इसका मकसद सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स समेत लोकल इंस्टीट्यूशन्स को मजबूत बनाना भी है. क्लस्टर लेवल पर आउटलेट्स बनाकर सरकार का मकसद गांव के प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का है.