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E20 से बचने के लिए 'महंगा' उपाय...क्या है XP100, दोगुना दाम पर क्या सच में 100% इथेनॉल-फ्री, आपकी कार के लिए कितनी सेफ?

XP100 Petrol : E20 पेट्रोल पर विवाद के बीच XP100 पेट्रोल की डिमांड खूब बढ़ी है. लोग करीब दोगुनी कीमत होने के बावजूद इसे भरवा रहे हैं. क्या है ये XP100 पेट्रोल, क्या ये आपकी गाड़ियों के लिए सेफ है?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 16, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:33 PM IST
E20 से बचने के लिए 'महंगा' उपाय...क्या है XP100, दोगुना दाम पर क्या सच में 100% इथेनॉल-फ्री, आपकी कार के लिए कितनी सेफ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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