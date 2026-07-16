E20 से बचने के लिए 'महंगा' उपाय...क्या है XP100, दोगुना दाम पर क्या सच में 100% इथेनॉल-फ्री, आपकी कार के लिए कितनी सेफ?

E20 Vs XP100 Petrol: पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिक्सिंग और E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड फ्यूल बनाए जाने के बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है. E20 पेट्रोल को अनिवार्य बना दिया गया है. यानी आप चाहे ना चाहे आपको E20 पेट्रोल भरवाना ही होगा. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से माइलेज घटने से लेकर गाड़ियों में खराबी की शिकायतें मिल रही है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह तक कह दिया कि अगर शुद्ध पेट्रोल चाहिए, तो अतिरिक्त पैसा खर्च करें. समझते है कि शुद्ध पेट्रोल कौन-सा है, इसके लिए कितना खर्च करना होगा और क्या ये आपकी कार के लिए सही है?
E20 पेट्रोल की वजह से आ रही शिकायतों के बाद शुद्ध फ्यूज XP100 चर्चा में है. शुद्ध पेट्रोल का मतलब है, बिना इथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल. इथेनॉल-फ्री पेट्रोल XP100 100 ऑक्टेन रेटिंग के साथ आता है और पूरी तरह से इथेनॉल-फ्री हैं. दिसंबर 2020 में इंडियन ऑयल ने XP100 को लॉन्च किया था, जिसे खासतौर पर हाई परफोर्मेंस व्हीकल्स के लिए पेश किया गया था. बीते एक महीने में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है. दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता समेत बड़े शहरों में लोग ई20 पेट्रोल से बचने के लिए एक्सपी 100 पेट्रोल का इस्तेमाल करने लगे हैं. लोग ऊंची कीमत देकर भी महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं.
बाजार में मिलने वाले सामान्य और प्रीमियम तेल जैसे XP95 या पावर 95 अब E20 इथेनॉल ब्लेंडेंड बन चुके हैं. ऐसे में सिर्फ XP100 ही 100 फीसदी इथेनॉल फ्री फ्यूल के तौर पर बचा है. शुद्ध पेट्रोल की कीमत भी बाकी नॉर्मल और प्रीमियम पेट्रोल से अधिक है. जहां नॉर्मल पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, वहीं इथेनॉल फ्री XP100 पेट्रोल की कीमत 167.40 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है.
ई20 पेट्रोल को अनिवार्य किए जाने के बाद से एक्सपी100 पेट्रोल की डिमांड बढ़ी है. दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम पेट्रोल की मांग दोगुनी हो चुकी है. XP100 पेट्रोल की डिमांड 100 लीटर से बढ़कर करीब 500 लीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुकी है. महंगा होने के बावजूद लोग एक्सपी100 पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी महंगी गाड़ी के खराब होने का डर सता रहा है.
1. 100% इथेनॉल फ्री पेट्रोल गाड़ियों के इंजन के लिए बेहतर है. इंटन में होने वाली नॉकिंग को ये रोकता है. इंजन को बेहतर पावर मिलती है और गाड़ी को पिक-अप करने में आसानी मिलती है.
2. इस फ्यूल में बेहतर माइलेज मिलता है, इंजन की उम्र लंबी होती है. XP100 पेट्रोल से इंजन के पार्ट्स पर दबाव कम पड़ता है, जो इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है.
3. इससे गाड़ी के वॉरंटी, इंश्योरेंस आदि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंडियन ऑयल के मुताबिक उनके रेगुलर पेट्रोल, XtraPremium और XP100 मानको को अनुरुप है.