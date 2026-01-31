Advertisement
8th Pay Commission: बजट 2026 में सैलरी और पेंशन को लेकर क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान? पूरी डिटेल यहां

सरकारी सैलरी और पेंशन पर निर्भर लाखों परिवारों के लिए बजट का दिन सिर्फ फिस्कल पॉलिसी या टैक्स में बदलाव के बारे में नहीं होता बल्कि ये संकेतों के बारे में होता है.

Jan 31, 2026
8th Pay Commission :  केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन के लगभग तीन महीने बाद रविवार 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली है. 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करेंगी. ये उनका लगातार नौवां बजट होगा. केंद्र सरकार के पैनल को रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है. हालांकि, ये संभावना कम है कि FY27 में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लागू की जाएगी.

जल्द पेश हो सकती है रिपोर्ट

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की कुल संख्या 1.1 करोड़ से अधिक है. अगर केंद्र सरकार संशोधित वेतन और पेंशन के वित्तीय प्रभाव को संभालने के लिए कोई राशि तय करती है, तो वेतन आयोग की सिफारिशों को तेजी से लागू करने की अटकलें बढ़ जाएंगी. ऐसे में पैनल प्रमुख शेयर होल्डर के साथ अपनी बातचीत में तेजी ला सकता है और मई 2027 में खत्म होने वाली समय सीमा से काफी पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है.

8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को अभी सिर्फ तीन महीने हुए हैं. पैनल को अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है.  ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें जमा करने से पहले मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी यूनियनों और वित्तीय अधिकारियों के साथ एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हैं. मौजूदा पैनल को दी गई 18 महीने की समय सीमा से पता चलता है कि अंतिम रिपोर्ट समय सीमा के करीब तक नहीं आ सकती है. ये समय सीमा मई 2027 में खत्म हो रही है. इसका मतलब है कि भले ही चर्चाएं तेज हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसे लागू करना मुश्किल है.

ये भी पढ़ें : Budget 2026: इतिहास में दूसरी बार, 1 फरवरी को रविवार के दिन खुलेगा शेयर बाजार

समय सीमा में क्या बदलाव आ सकता है?

केंद्रीय बजट में देखने वाली बात ये होगी कि संशोधित वेतन और पेंशन के वित्तीय प्रभाव को संभालने के लिए कोई विशेष बजटीय प्रावधान अलग रखा गया है या नहीं. अगर सरकार, वेतन और पेंशन भुगतान की उम्मीद में फंड अलग रखती है, तो ये प्रक्रिया को तेज करने के इरादे का संकेत दे सकता है. ऐसे में आयोग अपने परामर्श कार्यक्रम को छोटा कर सकता है और समय सीमा से काफी पहले अपनी सिफारिशें जमा कर सकता है.

DA, DR और फिटमेंट फैक्टर पर बहस

हर वेतन आयोग चक्र का एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का ट्रीटमेंट है. परंपरागत रूप से जब एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, तो DA और DR को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है और बाद में कई फेज में बहाल किया जाता है. ये रीसेट अक्सर टेक-होम वेतन में दिखने वाली बढ़ोतरी को कम करता है. मौजूदा चक्र में अक्टूबर में सबसे हालिया संशोधन के बाद, DA और DR 58 प्रतिशत पर हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो भी प्रभावी बढ़ोतरी अधिक तेज दिख सकती है क्योंकि DA और DR का स्तर 7वें वेतन आयोग की अवधि के अंत में जो था, उसके आधे से भी कम है.

अभी के लिए, 8वां वेतन आयोग फास्ट ट्रैक पर नहीं, बल्कि अपने तय शेड्यूल पर है. बजट 2026-27 से तुरंत राहत शायद न मिले. लेकिन यह इस बारे में स्पष्टता दे सकता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी कितनी जल्दी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

budget 2026, 8th pay commission

