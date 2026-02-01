ना मांगें सोना चांदी, ना मांगें... बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आखिर क्या चाहती है पब्लिक?

Advertisement
Budget 2026 Expectations: संडे को आज बजट आ रहा है. बहुत से लोग फुर्सत में अपने लिए कुछ खोजना चाहेंगे. इसी साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. इनकम टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सस्ता-महंगा, तेल-नमक, सोना-चांदी, कारें... ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर लोगों को इस महंगाई में राहत मिलने की उम्मीद है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:53 AM IST
इंसान एक आशावादी प्राणी है. एक मिल जाए तो दो की इच्छा रखना शुरू कर देता है. कुछ विशेषज्ञ कहते भी हैं कि संतुष्टि का मतलब जीवन खत्म समझिए. इस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ रहे बजट 2026 से काफी उम्मीदें हैं. देश का मिडिल क्लास, सैलरी वर्ग, किसान, व्यापारी, स्टूडेंट्स और तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. आज संडे के दिन छुट्टी का आनंद लेते हुए लोग बजट में अपने लिए कुछ चाह रहे होंगे.

1 फरवरी को आम बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब सोना-चांदी कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं. ट्रंप टैरिफ से सरकार बाहरी दबाव महसूस कर रही होगी. ईयू डील से थोड़ा माहौल बेहतर दिखा है. पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की उम्मीद लोगों ने छोड़ दी है. 12 लाख रुपये की कमाई पर शून्य टैक्स पहले ही हो चुका है लेकिन लोग थोड़ा और चाहते हैं. आइए जानते हैं क्या-क्या राहत मिल सकती है.

1. सैलरी क्लास चाह रहा है कि इनकम टैक्स अब 12 लाख रुपये तक शून्य हो ही चुका है लेकिन थोड़ी कसर बाकी है. अभी आयकर का स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 लाख रुपये तक है यानी 12.75 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होता है. इसे बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये कर दिया जाए तो सैलरी क्लास सीधे 13 लाख तक 'टेंशन फ्री' हो जाएगा. 

2. फिर वही बात आशावाद की. 12 लाख सीधे छूट मिल गई है लेकिन कुछ सैलरी क्लास लोग ऐसे भी हैं जो इस महंगाई में 12 लाख की सीमा को 15 लाख रुपये होते देखना चाहते हैं. हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने सात लाख रुपये से सीधे बढ़ाकर इसे 12 लाख रुपये किया था. ऐसे में लगातार दूसरे साल राहत मिलेगी, कहा नहीं जा सकता. 

3. मिडिल क्लास क्या चाहता है? जो लोग फिक्स सैलरी से गुजर-बसर कर रहे हैं वे वित्त मंत्री से बजट 2026 में रोजाना के खर्चों में थोड़ी राहत चाहते हैं. इनके लिए खाने-पीने, गाड़ी के तल और शिक्षा महंगी होने से काफी मुश्किल हो रही है. शहर में हैं तो घर का लोन, गाड़ी की ईएमआई के साथ बच्चों का एजुकेशन लोन भारी पड़ रहा है. मिडिल क्लास वाले बचा कुछ नहीं पा रहे हैं. मंथली सैलरी का लगभग 55 प्रतिशत तो बेसिक जरूरतों पर ही खत्म हो जाता है. एक दशक पहले यह 40-45 प्रतिशत हुआ करता था. 

4. अब साधारण लोगों ने सोना-चांदी खरीदने की उम्मीद छोड़ दी है. अब वे 1 या दो ग्राम वाले मिक्स विकल्प खोज रहे हैं. सोना-चांदी वैसे भी कॉमन मैन को नहीं चाहिए. जो खरीद सकते हैं वे जरूर चाहते हैं कि सरकार सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दे. थोड़ी जीएसटी दर घटा दे. 

5. हां, सबसे जरूरी हेल्थकेयर खर्चे पर राहत जरूर चाहते हैं लोग. उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा देगी. अभी 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इसमें शामिल हैं. दादा-दादी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार इसे घटाकर 60 साल कर दे जिससे उनकी पूरी सेविंग्स अस्पताल में खर्च होने से बच सके. 

6. गांववाले किसान भी अपने लिए वो 6 हजार की मदद 9000 डिमांड कर रहे हैं. कुछ लोग तो सीधे 12 हजार रुपये चाहते हैं- हर महीने एक हजार के हिसाब से. यह पीएम किसान योजना के तहत सीधे किसान सम्मान निधि उनके खाते में पहुंचती है. इसी तरह से पीएम सूर्य घर के तहत छत पर सोलर लगवाने की स्कीम में भी सब्सिडी की उम्मीद है. 

LIVE: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या तोहफा दिया, जानिए

7. घर सस्ते होंगे क्या? महानगरों में एक छोटा सा आशियाना सपना होता है. लोअर और मिडिल क्लास के लिए अब यह काफी महंगा हो गया है. होम लोन पर राहत तो हर तीन महीने की समीक्षा के बाद घटती-बढ़ती रहती है लेकिन घर की कीमतें बढ़ने के लिए जिम्मेदार लोहा, सीमेंट, सरिया जैसी चीजों पर भी लोग राहत चाहते हैं. 

वित्त मंत्री जी, लगातार 9वां बजट पेश कर रही हैं. अब तक सिर्फ मोरार जी देसाई 10 बार बजट पेश किए हैं लेकिन वह लगातार नहीं था. उम्मीद रखनी चाहिए कि संडे आज शानदार खबरें मिलने वाला दिन रहने वाला है. मौसम भी रिमझिम बारिश से सुहाना हो चुका है. 

