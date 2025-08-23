क्रेडिट कार्ड गुम हो गया? देर की तो लग जाएगा बड़ा झटका, तुरंत करें ये 5 काम!

आजकल हर किसी की जेब में एक या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिल पेमेंट हो या फिर ट्रैवल.. हर जगह क्रेडिट कार्ड हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं. लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए और उससे कोई लेनदेन हो जाए, तो क्या होगा? अक्सर लोग घबराहट में देर कर देते हैं और इसी देरी का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर बड़ी रकम उड़ा लेते हैं. यही वजह है कि आरबीआई और साइबर एक्सपर्ट लगातार चेतावनी देते हैं कि क्रेडिट कार्ड गुम होते ही तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है, वरना बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है.

तो आइए जानते हैं वे 5 जरूरी कदम, जो आपको तुरंत उठाने चाहिए.

1. कार्ड तुरंत फ्रीज और हॉटलिस्ट करें

जैसे ही आपको एहसास हो कि आपका कार्ड खो गया है, बिना समय गंवाए उसे मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेटबैंकिंग से फ्रीज करें. अब लगभग सभी बैंकों में यह सुविधा है कि ग्राहक अपने कार्ड को हर चैनल (ATM, POS, ऑनलाइन, कॉन्टैक्टलेस, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) के लिए ऑन/ऑफ कर सकते हैं. इसके बाद बैंक की 24×7 हेल्पलाइन पर कॉल करके कार्ड को हॉटलिस्ट करवाएं और नया कार्ड मंगाएँ. ध्यान रखें, बैंक से सर्विस रिक्वेस्ट या शिकायत नंबर जरूर लें और सुरक्षित रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

2. तीन वर्किंग डे में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करें

खो जाने के बाद अगर आपके कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसे लिखित रूप से (ईमेल या बैंक ऐप के इनबॉक्स से) तीन वर्किंग डे के अंदर बैंक को जरूर रिपोर्ट करें. ऐसा करने पर आपको आरबीआई के नियमों के अनुसार ‘जीरो लाइबिलिटी’ मिलेगी यानी नुकसान का बोझ आप पर नहीं आएगा. बैंक को आपकी रिपोर्ट मिलने के 10 वर्किंग डे के भीतर अस्थायी क्रेडिट देना होगा और जांच करनी होगी. देर करने पर यह सुरक्षा घट सकती है और नुकसान आपकी जेब से जाना पड़ सकता है.

3. 1930 पर तुरंत कॉल करें और साइबरक्राइम में शिकायत करें

अगर धोखाधड़ी में पैसा पहले ही भेजा जा चुका है, तो तुरंत नेशनल साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. समय रहते रिपोर्ट करने से पैसे को बैंकिंग चैनलों में रोका जा सकता है. आपको शिकायत नंबर और रसीद मिलेगी, जिसे बैंक की विवाद समाधान टीम के साथ शेयर करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- Kisan Credit Card: कम ब्याज पर बड़ा लोन! कैसे बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड? जनिए पूरा प्रोसेस

4. विवाद दर्ज करें और पासवर्ड बदलें

हर गलत लेनदेन पर बैंक में औपचारिक शिकायत दर्ज करें. शिकायत में समय, स्क्रीनशॉट और 1930/NCRP शिकायत नंबर शामिल करें. साथ ही तुरंत नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड से जुड़े सभी पासवर्ड बदलें. नए कार्ड का पिन सेट करें और पुराने कार्ड को सेव किए गए वॉलेट या वेबसाइट से हटा दें. नए कार्ड पर चैनल-वार लिमिट और सिक्योरिटी फीचर सेट करना न भूलें.

5. डिजिटल फुटप्रिंट रखें सेफ

नया कार्ड आने के बाद सिर्फ जरूरी सेवाओं पर ही उसे अपडेट करें और ट्रांजैक्शन लिमिट कम रखें. जिन व्यापारियों या वेबसाइट्स की जरूरत नहीं, वहां से कार्ड की अनुमति हटा दें. CVV या कार्ड की तस्वीर कभी भी सेव न करें. अगर अंतरराष्ट्रीय या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, तो इन्हें हमेशा ऑफ रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही अस्थायी तौर पर ऑन करें.