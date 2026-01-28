कितना खतरनाक है वो एयरपोर्ट, जहां लैंडिंग की कोशिश में बम की तरह फट गया अजित पवार का विमान,पायलट को मेडे कॉल तक का नहीं मिला वक्त

Baramati Airport: महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज सितारे, डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई. मुंबई से बारामती जाते हुए लैंडिंग के वक्त उनका विमान क्रैश हो गया. हादसे में विमान में सवार सभी की मौत हो गई. हादसे की वजहों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं. कोई विमान में तकनीकी खामी की बात कर रहा है तो कोई पायलट की गलती बता रहा है. एक कड़ी बारामती एयरपोर्ट के टेबलटॉप रनवे को भी जोड़ती है. हादसे से पहले क्रू मेंबर्स की ओर से कोई मेडे कॉल भी नहीं किया गया. दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में विमान क्रैश हो गया.

क्या बारामती एयरपोर्ट की वजह से हुआ हादसा ?

केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम रहने पर पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गए. दूसरी कोशिश रनवे-11 पर की गई, लेकिन विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई. ये सब इतना जल्दी हुआ कि उन्हें मेडे कॉल करने का भी वक्त नहीं मिला. बारामती एयरपोर्ट इस हादसे का गवाह बना, उसके बारे में समझते हैं. साल 1996 में बारामती एयरपोर्ट का निर्माण किया गया. करीब तीन दशक पुराने इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल प्लेन नहीं उतरते हैं, बल्कि इसमें पायलट ट्रेनिंग, कॉरपोरेट ट्रैवल या वीआईपी मूवमेंट के दौरान लैंडिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है. एयरपोर्ट की बात करें तो समुद्र लेवल से 604 मीटर ऊंचे इस एयरपोर्ट का रनवे 1770 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है. दोनों सिरों पर टर्निंग पैड है. इस एयरपोर्ट की बनावट इसके टेबलटॉप रनवे होने का इशारा करते हैं.

बारामती एयरपोर्ट पर चुनौतियां

बारामती एयरपोर्ट को आम तौर पर ट्रेनिंग और जनरल एविएशन के लिए इस्तेमाल होता है. अगर चुनौतियों की बात करें तो कई ऐसी दिक्कतें हैं ,जो लैडिंग के लिए परेशानी का सबक बनती है. फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट Flightradar24 के मुताबिक अजित पवार के प्लेन ने पहला लैंडिंग मिस करने के बाद दूसरा अटेम्प्ट किया, लेकिन सेकेंड लैंडिंग एप्रोच के दौरान फ्लाइट क्रैश हो गया. भारत में पांच टेबलटॉप एयरपोर्ट हैं, जिसमें बारामती का नाम शामिल नहीं है, लेकिन हालिया घटना ने इसकी सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है. टेबलटॉप एयरपोर्ट आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहां रनवे के दोनों सिरों पर खाईयां होती है, जहां रनवे छोटे होते हैं, जहां विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ दोनों खतरनाक होते हैं.

बारामती एयरपोर्ट पर खामियों की लिस्ट लंबी

यहां रनवे काफी छोटा है, जिसकी वजह से लैंडिंग के दौरान प्लेन को रनवे पर सीधे उतरने के बजाय एक बड़ा घुमाव लेना पड़ा. लैडिंग के लिए पायलट को दूसरी बार कोशिश करनी पड़ी.DGCA के मुताबिक पायलट को सेकेंड अप्रोच के दौरान रनवे नहीं दिखा और प्लेन क्रैश हो गई. बारामती में छोटा एयरस्ट्रिप है, जिसमें बड़े एयरपोर्ट जैसे बेहतर लैंडिंग सिस्टम नहीं हैं. यहां इंस्‍ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्‍टम (ILS) की कमी है. इसी ILS की मदद से पायलट प्‍लेन को रनवे से एलाइन करते हैं. बारामती एयरपोर्ट पर इसकी कमी के चलते पायलट को विजुअल अप्रोच रखना प़ता है. यानी आंखों से रनवे क पहचान करके लैंडिंग करनी पड़ती है. रनवे की दूरी से लेकर एंगल का अंदाजा मैन्युअल लगाना पड़ता है. ऐसे में गलती की संभावना बहुत बढ़ जाती है. थोड़ा सा अलाइनमेंट जानलेवा साबित हो सकता है. धुंध और कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी की स्थिति में ILS लैंडिंग में मदद करता है. वहीं इस एयरपोर्ट के आसपास खेती होने की वजह से पक्षियों के टकराने की संभावना काफी हाई होती है. एयरपोर्ट के पास विमान कम ऊंचाई पर होते हैं ऐसे में पक्षियों के टकराने से हादसे होने की संभावना हाई रहती है. इससे निपटने के लिए भी बारामती एयरपोर्ट पर इंतजाम नहीं किए गए हैं.