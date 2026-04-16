सोना ₹1.53 लाख/10 ग्राम, अक्षय तृतीया पर कहां पहुंचेगा Gold का भाव ? खरीदारी के लिए सस्ता सोना कर सकते हैं 'लॉक', प्री-बुकिंग का प्रोसेस समझिए

Gold Rate: अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2026) पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इन दिन सोना खरीदने से घर में सुख-शांति आती है. इस साल अक्षय तृतीया से पहले सोने का रेट पिछले साल के मुकाबले 60 फीसदी महंगा हो चुका है. साल 2025 में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 97 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी . बीते एक साल में गोल्ड के दाम में 60 फीसदी से बढ़ चुके हैं. साल 2026 के शुरुआत 3 महीनों में सोना 12000 रुपये चढ़ चुका है. ईरान-अमेरिका युद्ध, कच्चे तेल की कीमत में तेजी की वजह से बीते कुछ दिनों से सोना गिर रहा है. फिर भी 10 ग्राम सोने की कीमत 1.53 लाख रुपये के पार जा चुकी है. अगर आप भी इस साल 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जानिए कि उस दिन तक सोने की कीमत कहां तक पहुंच सकती है ? वहीं आपको एक ऐसा तरीका भी बताते हैं जहां आप सस्ते सोने की प्री बुकिंग कर सकते हैं.

अक्षय तृतीया 2026 को कहां पहुंच सकती है सोने की कीमत ?

आज, 16 अप्रैल को ग्लोबल मार्केट में कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 18 डॉलर की तेजी के साथ 4808.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. युद्ध की वजह से सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है. बीते एक महीने में सोने के भाव में करीब 3600 रुपये की गिरावट आई चुकी है और इस साल सोना 12000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. भारतीय सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोना 1.53 लाख रुपये पर पहुंच गया है. 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, ऐसे में शार्ट गेन की संभावना बन रही है. ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल के मुताबिक शादियों की सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में सोने की डिमांड बढ़ेगी. वेडिंग सीजन शुरू होने से गोल्ड की डिमांड में तेजी आएगी और कीमत बढ़कर अक्षय तृतीया के मौके पर करीब 1,62,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है. हालांकि इसके बाद कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काफी उठापटक है. बाजार में रिट्रेसमेंट की स्थिति है. अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अक्षय तृतीया और शादियों की वजह से शॉर्ट टर्म बनी रहेगी, लेकिन ग्लोबल स्तर पर अस्थिरता के चलते फिलहाल अगले कुछ महीनों तक गिरावट की संभावना बनी हुई है.

सस्ते सोने के लिए प्री बुकिंग कैसे करें ?

अगर आप चाहे तो सोने की प्री बुकिंग भी कर सकते हैं. सस्ते सोने की प्री बुकिंग कर आप अक्षय तृतीया पर सोने की कीमत बढ़ने के बावजूद सस्ता सोना पा सकते हैं. प्री बुकिंग से आप प्राइस प्रोडक्शन कर सकते हैं. प्री बुकिंग के लिए कुछ एडवांस रकम देकर आप आज के रेट्स पर सोने या चांदी का रेट लॉक कर लेते हैं. इसके बाद आप जिस दिन चाहे उस दिन बाकी रकम देकर ज्वैलरी की डिलीवरी ले सकते हैं. प्री बुकिंग का फायदा होता है कि अगर कीमत बढ़ जाती है तो ग्राहक को पहले वाला रेट मिलता है. रेट लॉक करने के साथ-साथ कई बार आपको मेकिंग चार्ज पर छूट, कैशबैक जैसे ऑफर मिल जाते हैं. फायदे के साथ-साथ नुकसान को भी समझना जरूरी है. प्री-बुकिंग को जोखिम है कि अगर बाद में कीमत गिर जाती है, तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है. एडवांस देने के चलते आपका पैसा लॉक हो जाता है. ज्वैलर्स अगर मेकिंग चार्ज बढ़ाता है तो उसका भी नुकसान हो सकता है. अगर आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो ज्वैलर्स की ओर से दी जाने वाली शर्तों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है.

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16 अप्रैल को क्या है सोने-चांदी का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,53,305 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,40,427 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,14,979 रुपये प्रति 10 ग्राम

14 कैरेट वाले सोने की कीमत 89,683 रुपये प्रति 10 ग्राम.