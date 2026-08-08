यूनाइटेड स्‍टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के अनुसार साल 2025 में भारत और अमेर‍िका के बीच करीब 150 अरब डॉलर का व्‍यापार हुआ. इसमें से भारत से अमेर‍िका को करीब 103.8 अरब डॉलर का सामान न‍िर्यात क‍िया. इसी अवध‍ि में अमेर‍िका की तरफ से भारत को 45.6 अरब डॉलर का सामान बेचा गया. 100 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाया गया तो भारत के 103.8 अरब डॉलर के न‍िर्यात पर असर पड़ने की आशंका है. दरअसल, टैर‍िफ लगने के बाद अमेर‍िकी बाजार में भारतीय प्रोडक्‍ट को खरीदने के लि‍ए ज्‍यादा कीमत चुकानी होगी. उदाहरण के तौर पर यद‍ि भारत से न‍िर्यात की जाने वाली क‍िसी दवा की कीमत अमेर‍िकी बाजार में 100 डॉलर है. अब यद‍ि उस पर 100 प्रत‍िशत का टैर‍िफ लग गया तो इसका दाम 100 डॉलर तक बढ़ जाएगा. यानी इस दवा को खरीदने के ल‍िए अमेर‍िकी बाजार में 200 डॉलर चुकाने होंगे.