US Tariff on India: भारत रूस से पिछले करीब चार साल से सस्ता तेल खरीद रहा है और यह भारत के लिए फायदे का सौदा रहा है. लेकिन पिछले कुछ समय से यही रूसी तेल भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को लेकर नई चुनौती बन रहा है. अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले एक बड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ की बात कही गई है. अब इस बिल को दूसरे सदन में भेजा जाना है. भारत और चीन इस प्रावधान की जद में आ सकते हैं.
अमेरिकी सीनेट ने 7 अगस्त को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 को मंजूरी दे दी. इस बिल के समर्थन में 86 वोट पड़े. सीनेट में इस बिल को भले ही मंजूरी मिल गई लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है. बिल अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति के लेवल पर आगे की कार्रवाई होगी.
अमेरिका की तरफ से यदि इस प्रस्ताव को लागू किया गया तो भारत के लिए इसका असर काफी बड़ा होगा. यह असर महज अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात तक ही सीमित नहीं रहेगा. इसका असर रूसी तेल की खरीद, कच्चे तेल के दाम, पेट्रोल-डीजल, महंगाई, रिफाइनिंग कंपनियों के अलावा भारत-अमेरिकी रिश्तों पर भी देखा जाएगा.
नए अमेरिकी प्रस्ताव का मकसद रूस को तेल और गैस से होने वाली कमाई पर असर डालना है. अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल खरीदने वाले बड़े देश इनडाररेक्टली उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं. इस विधेयक के तहत राष्ट्रपति को रूस के प्रमुख ऊर्जा खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की शक्ति देता है. भारत-चीन बड़े रूसी तेल खरीदारों में शामिल हैं, इसलिए दोनों देशों पर खासतौर पर नजर है. अमेरिकी सीनेट का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत ने पिछले चार साल के दौरान रूसी क्रूड की खरीद काफी बढ़ाई है.
साल 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर कई तरह के बैन और लिमिटेशन लगाईं. इसके बाद रूस ने एशियाई खरीदारों को लुभाने के लिए क्रूड ऑयल पर भारी छूट देनी शुरू कर दी. भारतीय रिफाइनरियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया. भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जून 2026 में रूस भारत के कुल क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट का करीब 52 प्रतिशत हिस्सा मुहैया करा रहा था. जून में भारत की खरीद करीब 26 लाख बैरल रोजाना तक पहुंच गई.
अमेरिका ने यदि भारतीय निर्यात पर 100% का टैरिफ लगाया तो इसका असर अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर पड़ेगा. नियम के अनुसार टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयातक को करना होता है. लेकिन इसका असर भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी खरीदारों दोनों पर देखा जाएगा. भारत से जाने वाले यदि किसी प्रोडक्ट पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत में इजाफा होगा. ऐसे में भारतीय कंपनियों के सामने दो विकल्प होंगे-
अमेरिकी बाजार में आने वाले खरीदार को महंगी बिक्री
या बाजार में बने रहने के लिए अपना मार्जिन कम करना
दोनों ही स्थिति भारतीय कंपनियों के लिए अच्छी नहीं हैं. खासतौर से ऐसे सेक्टर्स को ज्यादा नुकसान हो सकता है जिनकी अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता है. टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है. भारत के निर्यात में अमेरिका का अहम रोल है. इसलिए यदि अमेरिका में भारतीय सामान महंगा होता है तो इसका असर निर्यात पर देखने को मिल सकता है.
यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के अनुसार साल 2025 में भारत और अमेरिका के बीच करीब 150 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. इसमें से भारत से अमेरिका को करीब 103.8 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया. इसी अवधि में अमेरिका की तरफ से भारत को 45.6 अरब डॉलर का सामान बेचा गया. 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया तो भारत के 103.8 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है. दरअसल, टैरिफ लगने के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी. उदाहरण के तौर पर यदि भारत से निर्यात की जाने वाली किसी दवा की कीमत अमेरिकी बाजार में 100 डॉलर है. अब यदि उस पर 100 प्रतिशत का टैरिफ लग गया तो इसका दाम 100 डॉलर तक बढ़ जाएगा. यानी इस दवा को खरीदने के लिए अमेरिकी बाजार में 200 डॉलर चुकाने होंगे.
भारत पिछले चार साल से सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है. यह देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है. अमेरिकी दबाव के बीच यदि भारतीय कंपनियां रूसी तेल की खरीद कम करती हैं तो उन्हें दूसरे देशों से महंगा क्रूड खरीदना पड़ सकता है. फिर भारत को रूस की बजाय इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से तेल खरीदना पड़ सकता है. असल समस्या यह है कि रूस से भारत को क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर मिलता है. ऐसे में सप्लायर बदलने से क्रूड ऑयल पर किया जाने वाला खर्च बढ़ जाएगा. इसका असर देश की इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है.
रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से जो कच्चा तेल खरीदा, उस पर भारतीय रिफाइनरों की लागत और देश का आयात बिल कम हुआ है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 की शुरुआत से 2025 तक रूसी तेल की खरीद से करीब 17 अरब डॉलर (1.45 लाख करोड़ रुपये) की बचत की है. तीन साल के दौरान बचत का यह आंकड़ा हर साल अलग-अलग रहा.
महंगा क्रूड खरीदने का असर घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 100% टैरिफ लगते ही पेट्रोल-डीजल महंगे हो जाएंगे. भारत में पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस केवल कच्चे तेल की कीमत से तय नहीं होते. इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, टैक्स, डीलर कमीशन और इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति जैसे कई फैक्टर शामिल होते हैं. लेकिन यदि रिफाइनरियों को महंगा क्रूड खरीदना पड़ा तो इसका असर घरेलू बाजार पर देर-सबेर जरूर देखने को मिलेगा. सरकार और तेल कंपनियां कुछ समय तक इस असर को अपने लेवल पर मैनेज कर सकती हैं. लेकिन लंबे समय में इसका असर देखा जाएगा.
क्रूड ऑयल इकोनॉमी के हर हिस्से पर असर डालता है. तेल महंगा होने का सबसे पहला असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर देखने को मिलता है. इसके बाद इसका असर माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, खेती, मैन्युफैक्चरिंग और अलग-अलग सर्विस पर पड़ता है. ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि भारत को रूसी तेल की बजाय महंगा क्रूड खरीदना पड़ा तो इसका असर महंगाई देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसका असर कितना होगा यह इस पर निर्भर करता है कि इंटरनेशनल क्रूड की कीमत उस समय क्या है और भारत कितनी मात्रा में दूसरे देशों से तेल खरीद रहा है.
भारत कच्चे तेल की जरूरत का 88% आयात करता है. PPAC के मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में क्रूड ऑयल पर भारत की आयात निर्भरता 88.2% थी. इस दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कुल आयात 160.9 अरब डॉलर का रहा. इस इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा होने पर भारत को उसी रेश्यो में ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. आसान भाषा में इस तरह बात कर सकते हैं भारत यदि हर साल 200 करोड़ बैरल कच्चा तेल आयात करता है. इंटरनेशनल मार्केट में यदि 10 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा होता है तो मोटे तौर पर भारत का सालाना आयात बिल करीब 20 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है.
तेल कंपनियों को दूसरे देशों से तेल का आयात करने के लिए डॉलर की जरूरत होती है. तेल की कीमत चढ़ने पर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है. यानी तेल कंपनियों को क्रूड खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर देखा जाता है. कच्चे तेल की कीमत में इजाफे और डॉलर के मजबूत होने से भारतीय आयातकों को दोहरा झटका लगता है.
भारतीय रिफाइनरियां रूसी क्रूड को खरीदकर उससे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती हैं. सस्ता क्रूड ऑयल मिलने से रिफाइनिंंग मार्जिन बढ़ जाता है. यदि रूसी तेल के आयात में गिरावट आती है और उसकी जगह महंगा क्रूड आता है तो रिफाइनरियों की लागत बढ़ सकती है. इसका असर IOCL, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों के अलावा प्राइवेट रिफाइनरों के मार्जिन पर पड़ सकता है. इसका असर इंटरनेशनल रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत पर भी निर्भर करेगा.
सस्ता रूसी क्रूड ऑयल देश की प्राइवेट रिफाइनरियों के मार्जिन को मेंटेन करने के लिए अहम है. सस्ते क्रूड ऑयल के बेस पर रिलायंस और नायरा एनर्जी (Nayara Energy) जैसी कंपनियां क्रूड के दम पर अपना मार्जिन बेहतर कर पाती हैं. अमेरिकी टैरिफ के कारण यदि रूसी तेल की खरीद मुश्किल होती है तो प्राइवेट रिफाइनरियों को सऊदी अरब, इराक, UAE, अमेरिका, ब्राजील या पश्चित अफ्रीका से महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ सकता है.
टैरिफ लागू होने से भारत के निर्यात पर कितना असर होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका कितना टैरिफ लागू करता है और भारत रूसी तेल की खरीद पर क्या फैसला करता है. यदि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखता है और अमेरिका 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात को बड़ा झटका लगेगा. लेकिन यदि भारत रूसी तेल के आयात को कम करता है तो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने का रास्ता खुल सकता है. ऐसे में भारत के सामने दो स्थितियां बनती हैं. पहली यह कि भारत रूसी तेल खरीदें लेकिन इससे अमेरिकी टैरिफ का खतरा बना रहेगा. दूसरा यह कि भारत रूसी तेल की खरीद कम करें जिससे अमेरिकी दवाब कम होगा.
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है. फरवरी 2026 में दोनों देशों की तरफ से अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान किया गया था. उस समय अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद से जुड़े एक्स्ट्रा 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा दिया गया था. साथ ही भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही थी. लेकिन अब अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित नया बिल दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत पर असर डाल सकता है. एक तरफ दोनों देश व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी ओर रूस से तेल खरीद को लेकर फिर टकराव बढ़ सकता है.
100% टैरिफ से भारतीय इकोनॉमी पर बड़ा असर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. किसी भी आकलन से पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि 100 प्रतिशत टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है. यह राष्ट्रपति को दी जाने वाली संभावित शक्ति है और बिल को अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सामने भेजा जाएगा. यदि 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होता है, तो भारत रूसी तेल की खरीद धीरे-धीरे कम करके दूसरे देशों से क्रूड का आयात बढ़ा सकता है. इसके अलावा अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत में इस मामले पर छूट हासिल करना. तीसरा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और वेस्ट एशियाई देशों में भारतीय निर्यात को बढ़ाना.
अगर रूसी तेल खरीदने पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया तो चीन भी इसके असर से बच नहीं पाएगा। भारत के मुकाबले पड़ोसी देश चीन पर इसका असर ज्यादा होगा-
अमेरिका को किया जाने वाला चीनी निर्यात महंगा हो जाएगा
चीन के एक्सपोर्ट पर दबाव बढ़ेगा, सामान की कीमत बढ़ जाएगी
अमेरिका पर पलटवार करते हुए चीन भी टैरिफ लगा सकता है
भारत यदि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में रूस से क्रूड ऑयल की खरीद कम करता है, तो उसके पास दूसरे देशों से तेल आयात करने का विकल्प है. लेकिन यहां से तेल मंगाने पर रूसी तेल के मुकाबले लागत बढ़ जाएगी. कॉस्टिंग में कितना इजाफा होगा, यह उस समय तेल की कीमत, शिपिंग चार्ज और रुपये-डॉलर की दर पर निर्भर करेगा. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत की तेल जरूरत में लगातार इजाफा हो रहा है. IEA के अनुसार 2030 तक भारत की क्रूड ऑयल की जरूरत हर दिन करीब 5.8 मिलियन बैरल तक पहुंच सकती है. ऐसे में एक देश पर ज्यादा निर्भरता रणनीतिक लिहाज से सही नहीं है. भारत के पास रूसी तेल के अलावा क्रूड सप्लायर के रूप में निम्नलिखित विकल्प मौजूद हैं-
इराक
सऊदी अरब
यूएई
अमेरिका
ब्राजील
एक तरफ ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत और दूसरी तरफ 100% टैरिफ की तलवार के बीच असली सवाल यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी और अमेरिकी मार्केट दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए. भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है और उसकी इकोनॉमी के लिए सस्ता व स्थिर क्रूड बेहद अहम है. जून में रूस से आधे से ज्यादा क्रूड आयात होने से भारत की निर्भरता साफ है. दूसरी तरफ अमेरिका देश के सबसे अहम एक्सपोर्ट मार्केट में से एक है. यदि नई दिल्ली अमेरिका के साथ बातचीत में किसी तरह की छूट हासिल करता है तो रूसी तेल की खरीद कुछ हद बैलेंस करनी पड़ेगी.
रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाए जाने का प्रस्ताव फिलहाल शुरुआती चरण में है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर 100% टैरिफ लागू हो गया है. अमेरिकी सीनेट से मंजूरी के बाद इसे कानून बनाए जाने के लिण्ए संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा. अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका अहम रहेगी. यदि यह कानून का रूप लेता है तब भी भारत के पास बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है. यूएस और अमेरिका के बीच पहले से ही ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बहुत नजदीक हैं और जल्द ही इस पर दोनों पक्षों की तरफ से ऐलान किया जा सकता है.
बदलते हालात के बीच नई दिल्ली कोशिश यही होगी कि रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका के साथ ऐसा कोई रास्ता निकले, जिससे भारतीय कंपनियों पर अचानक 100 फीसदी टैरिफ का बोझ नहीं पड़े. बातचीत में भारत अमेरिका के सामने यह बात रख सकता है कि रूसी तेल की खरीद से भारतीय रिफाइनरियों को कच्चा माल मिलता है. इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता बनी रहती है. दूसरी तरफ अमेरिका की मंशा के अनुरूप भारत रूस से तेल का आयात मौजूदा लेवल के मुकाबले कम कर सकता है. इसलिए बातचीत के दौरान भारत से रूसी तेल की खरीद घटाने या दूसरे देशों से तेल खरीद बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकता है.