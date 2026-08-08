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Explainer: रूस से कच्‍चा तेल खरीदने पर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया तो भारत पर क्या असर होगा? हर पहलू समझ‍िए...

India-US Trade Deal: भारत और अमेर‍िका के बीच प‍िछले काफी समय से ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच अमेर‍िकी सीनेट में रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैर‍िफ लगाने का प्रस्‍ताव रखा गया है. ऐसे में भारत पर क्‍या असर होगा आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 08, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:53 PM IST
Explainer: रूस से कच्‍चा तेल खरीदने पर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया तो भारत पर क्या असर होगा? हर पहलू समझ‍िए...
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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