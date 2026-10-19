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शेयर बाजार में फ्रॉड, व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए फर्जीवाड़ा करने वालों पर ED का शिकंजा, 6 शहरों के 29 ठिकानों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्हाट्सऐप के जरिए चलाए जा रहे 'पंप-एंड-डंप' शेयर घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के 6 शहरों में 29 ठिकानों पर छापेमारी की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 19, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 07:52 PM IST
शेयर बाजार में फ्रॉड, व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए फर्जीवाड़ा करने वालों पर ED का शिकंजा, 6 शहरों के 29 ठिकानों पर छापे
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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