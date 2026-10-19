/शेयर बाजार में फ्रॉड, व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए फर्जीवाड़ा करने वालों पर ED का शिकंजा, 6 शहरों के 29 ठिकानों पर छापे

ED ने जिन जगहों पर तलाशी ली, उनमें दोनों कंपनियों के दफ्तर, उनके प्रमोटरों के घर, कम कीमत पर शेयर पाने वाले लोगों के ठिकाने, स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंस कंपनियों के कार्यालय तथा व्हाट्सऐप प्रचार समूह चलाने के संदेह वाले लोगों से जुड़े परिसर शामिल हैं. ED के अनुसार, जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच इन दोनों कंपनियों ने चुनिंदा व्यक्तियों और संस्थाओं को 3.5 करोड़ से अधिक शेयर और परिवर्तनीय वारंट जारी किए थे. एजेंसी का दावा है कि इन शेयरों की खरीद के लिए इस्तेमाल की गई बड़ी रकम कुछ आपस में जुड़े व्यक्तियों, कंपनियों और उधारदाताओं के एक छोटे समूह से आई थी.