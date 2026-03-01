Advertisement
Major Changes From March 1: WhatsApp, Telegram...रेल टिकट बुकिंग के नियमों में ये हुए बड़े बदलाव, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Major Changes From March 1: WhatsApp, Telegram...रेल टिकट बुकिंग के नियमों में ये हुए बड़े बदलाव, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

हर महीने की तरह इस बार भी LPG, CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में संशोधन हुआ है. जिसका असर परिवहन खर्च और रसोई के बजट दोनों पर पड़ सकता है.

Mar 01, 2026, 03:43 PM IST
Major Changes From March 1: WhatsApp, Telegram...रेल टिकट बुकिंग के नियमों में ये हुए बड़े बदलाव, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

What changes from March 1, 2026 : मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही 1 मार्च 2026 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं. इनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. इन नए प्रावधानों का प्रभाव खास तौर पर रेल यात्रियों, स्मार्टफोन यूजर्स और घरेलू बजट पर देखने को मिलेगा. सरकार और संबंधित विभागों की ओर से किए गए इन बदलावों में रेलवे टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा बड़ा अपडेट शामिल है. इसके तहत मौजूदा टिकट बुकिंग ऐप को बंद किया जा रहा है और नई व्यवस्था लागू की गई है. इसके अलावा, लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए SIM-बाइंडिंग के सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे अकाउंट सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा.

इसी के साथ हर महीने की तरह इस बार भी LPG, CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में संशोधन हुआ है, जिसका असर परिवहन खर्च और रसोई के बजट दोनों पर पड़ सकता है.

इंडियन रेलवे 1 मार्च 2026 से UTS ऐप बंद कर देगा

इंडियन रेलवे 1 मार्च 2026 से अपना पुराना UTS (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) मोबाइल एप्लीकेशन बंद कर देगा. 1 मार्च के बाद यात्री मौजूदा UTS ऐप का इस्तेमाल करके अनरिजर्व्ड या प्लेटफॉर्म टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. 1 मार्च 2026 से UTS ऐप बंद हो जाएगा. इसकी जगह नया ऑल-इन-वन ऐप 'RailOne' लेगा. ये रेलवे टिकट संबंधी सभी जरूरतों के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा. 

कैसे बुक होगा जनरल टिकट

RailOne ऐप के जरिए जनरल (Unreserved) टिकट बुक करना बेहद सरल है. सबसे पहले ऐप ओपन करें और ‘Journey Planner’ पर जाएं. यहां ‘Unreserved’ या ‘General’ टिकट का ऑप्शन चुनें. इसके बाद अपनी यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें, जैसे यात्री का नाम, उम्र और प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन. फिर उपलब्ध ट्रेनों में से अपनी ट्रेन चुनें. आगे बढ़ने से पहले दर्ज की गई सभी डिटेल्स को ध्यान से जांच लें ताकि किसी प्रकार की गलती न रहे. अंत में पेमेंट करें. भुगतान सफल होते ही आपका टिकट ‘My Tickets’ सेक्शन में दिखाई देगा. आप चाहें तो इसे PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

WhatsApp, Telegram 1 मार्च से बिना SIM के काम करना बंद कर देंगे 

1 मार्च से SIM-बाइंडिंग के नए नियम लागू होंगे. 1 मार्च 2026 से डिजिटल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी लागू हो रहा है, जिसका असर WhatsApp, Telegram और Signal जैसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स पर पड़ेगा.

SIM-बाइंडिंग नियम क्या है?

SIM-बाइंडिंग एक सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें आपका मैसेजिंग अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से जुड़ा रहता है, जिसके जरिए उसे रजिस्टर किया गया था. यानी अकाउंट की पहचान और एक्सेस सीधे उस SIM से संबंधित होती है. अगर आप फोन से वह SIM निकाल देते हैं, उसे किसी दूसरे SIM से बदल देते हैं, नंबर बंद (डीएक्टिवेट) हो जाता है या किसी अन्य नंबर पर पोर्ट कर दिया जाता है, तो संबंधित मैसेजिंग ऐप्स अपने-आप लॉगआउट हो जाएंगे. इससे चल रहा एक्टिव सेशन तुरंत समाप्त हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल के लिए नए सिरे से वेरिफिकेशन करना होगा.

 LPG सिलेंडर, CNG, PNG और ATF की कीमतों में बदलाव 

1 मार्च से फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव हो गया है. हर महीने की तरह 1 मार्च 2026 को LPG सिलेंडर, CNG, PNG और ATF की कीमतों में भी बदलाव हो गया है. फ्यूल की कीमतों में किसी भी बदलाव का सीधा असर घर के खर्चों, ट्रांसपोर्ट की लागत और हवाई यात्रा के किराए पर पड़ सकता है.

