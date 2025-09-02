पेट्रोल को सस्ता करने की कोशिश, लेकिन रोटी हुई महंगी! बायोफ्यूल की चाह में अनाज की कमी; आसमान पर गेहूं की कीमतें
देश में पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बायोफ्यूल जैसे ई20 पर जोर दे रही है. हालांकि, इस कदम का एक अनजाना असर आम घरों की रसोई पर पड़ने लगा है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:26 PM IST
देश में पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बायोफ्यूल जैसे ई20 पर जोर दे रही है. हालांकि, इस कदम का एक अनजाना असर आम घरों की रसोई पर पड़ने लगा है. एक्सपर्ट के अनुसार, ई20 ईंधन के चलते न केवल वाहनों के इंजन पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि रोटी, ब्रेड और बिस्किट बनाने वाले प्रमुख अनाजों की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है.

इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि मक्काका बड़ा हिस्सा अब ईथेनॉल बनाने के लिए डायवर्ट किया जा रहा है. पहले मक्का का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता था. मक्का आधारित ईथेनॉल का बाय-प्रोडक्ट (जिसे डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स सॉल्युबल (DDGS) कहा जाता है) अब सस्ता और ज्यादा प्रोटीन रिच पशु चारा बन गया है. वहीं, गेहूं के छिलके यानी ब्रान की कीमतें करीब 80-100% तक कम हो गई हैं. इसका असर सीधे गेहूं की प्रमुख उपज जैसे आटा, मैदा और सूजी की कीमतों पर पड़ा है.

श्री श्याम एग्रो बायोटेक लिमिटेड डायरेक्टर रोहित खैतान बताते हैं कि दूध उत्पादक अब मक्का के DDGS को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन ज्यादा है और लागत कम है. इसके कारण गेहूं के ब्रान की मांग गिर रही है और मिलर्स अपने नुकसान की भरपाई के लिए आटा, मैदा और सूजी के दाम बढ़ा रहे हैं. वास्तव में, गेहूं की प्रोसेसिंग में ब्रान का हिस्सा कुल उत्पादन का करीब 30% होता है. ब्रान की कीमतें गिरने से मिलर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े गेहूं उत्पादों की कीमतों में इजाफा किया.

राहत की भी खबर
हालांकि, कुछ राहत की खबर भी है. उत्तर भारत में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आटा, मैदा और सूजी की मांग में कमी आई है, जिससे इन उत्पादों की कीमतें लगभग 1-1.5% कम हुई हैं. इसके अलावा, सरकार ने त्योहारों के सीजन में गेहूं के स्टॉक पर कंट्रोल बढ़ाया है ताकि बढ़ती कीमतों को रोका जा सके. इंडस्ट्री का मानना है कि अगर गेहूं के ब्रान के निर्यात को तेज किया जाए, तो घरेलू कीमतों पर कंट्रोल संभव है. खैतान ने कहा कि ब्रान के निर्यात से मिलर्स को नुकसान कम होगा और गेहूं उत्पादों की कीमतों में स्थिरता आएगी.

एक्सपर्ट का क्या कहना?
एक्सपर्ट का कहना है कि यह पूरी स्थिति दर्शाती है कि बायोफ्यूल के प्रति बढ़ती लालसा ने रसोई पर अप्रत्यक्ष दबाव डाला है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के चक्कर में अब रोटी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों की कीमतें आम परिवारों के बजट को चुनौती दे रही हैं.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र

