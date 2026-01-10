PM-KISAN: कब आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, इन्हें नहीं मिलेंगे पैसे; कहीं आपका नाम तो नहीं?

पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त: हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके विकास में देश के किसानों की बड़ी भूमिका होती है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए कई सारी लाभकारी योजनाएं चलाईं हैं. इन योजनाओं से पात्र किसानों को खेती से लेकर आर्थिक स्थिति तक को सही करने में काफी मदद मिलती है. इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Samman Nidhi Yojana). जी हां, इसके तहत केंद्र की मोदी सरकार देश के पात्र किसानों के खाते में साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त भेजती है. अभी तक सरकार के द्वारा कुल 21 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. आइए जानते हैं कि यह किस्त कब तक आपके खाते में आ सकती है और कौन से लोग हैं, जिन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे.

नवंबर में आई थी 21वीं किस्त

केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में तीन किस्तों में 6 हजार रुपये किसानों को उनके खाते में भेजे जाते हैं. पिछले साल 2025 की तीनों किस्तों की बात करें तो पहली किस्त फरवरी 2025, दूसरी किस्त अगस्त 2025 और तीसरी किस्त बीते 19 नवंबर 2025 में जारी की गई थी. ये पैसे पात्र किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer - DBT) के जरिए गए थे. इससे किसानों ने अपनी खेती की जरूरी कामों समेत अन्य कार्यों को किया था. अब सभी की नजरें पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पर हैं.

फरवरी में 22वीं किस्त आने की संभावना

साल 2026 यानी नए साल की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी का करीब आधा महिना भी निकलने वाला है. ऐसे में अब अधिक संभावना है कि पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त मिलने जा रही है. जी हां. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को जारी कर सकती है.अगर सरकार 2025 के पैटर्न को फॉलो करती है तो उम्मीद की जा सकती है कि इस योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आ सकती है. यहां बता दें कि 22वीं किस्त को जारी करने को लेकर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से किसी डेट की घोषणा नहीं की गई है.

इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा

> मिली जानकारी के अनुसार, जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाई है, उनके खाते में पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं आएगी. मतलब कि उनका पैसा अटक सकता है.

> इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो भी पैसे अटक सकते हैं. ऐसे में यह दोनों काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लें ताकि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में आ सके.

> भू-सत्यापन भी जरूरी है. अगर आपने अपनी जमीन का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो आपको किस्त नहीं मिलेगी.

> जानकारी के अनुसार, यदि किसी के पास 2 हेक्टेयर से अधिक की जमीन है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

> सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु 10,000 से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

> अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम

> सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना है.

> अब आप Beneficiary List के ऑप्शन पर क्लिक करें.

> इसके बाद आप राज्य, जिला, Sub-District, ब्लॉक, गांव का नाम सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप Get Report पर क्लिक करें.

> इसके बाद आप यहां आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.

> अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल है तो आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त मिल सकती है.

कब हुई थी PM-KISAN योजना की शुरुआत?

मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावित थी. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह सहायता राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT तकनीक के जरिए भेजी जाती है. केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की थी.