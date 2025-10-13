कब और कितने दिन में डबल होगा आपका पैसा रुल नंबर 72 से तुरंत चलेगा पता, ऐसे समझें फार्मूला!

What Is Rule No 72 In Finance: लोग निवेश एक ऐसी जगह पर करना पसंद करते हैं, जिसमें उनका पैसा दोगुना हो सके. आज के समय में निवेशकों को ब्याज दर से ज्यादा ये चाहिए होता है कि उनके पैसे कितने साल या कितने दिन में डबल हो जाएंगे. अगर आप भी इस सवाल को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आपको रूल ऑफ 72 बताते हैं, जिसमें आपको आसानी से पता चल पाएगा कि आपका पैसा कब और कितने दिन में डबल होकर आपको मिल सकता है. इसको जानने के लिए आपको रूल को सही तरीके से समझना पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं.



क्या है रूल 72?

अगर आप भी ब्याज दर से ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कब और कितने दिन में डबल होगा, तो ये रूल 72 आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा. आपको ये फार्मूला समझने में मदद करेगा कि आप इतने साल में पैसा डबल कर पाएंगे. आपको अपनी सालाना ब्याज दर को 72 से भाग कर देना है और फिर आ जाएगा पैसे को दोगुना होने में लगने वाला समय. आपको बता दें ये खास रूल किसा भी निवेश पर लागू हो जाएगी.



सालाना महंगाई के लिए अच्छे से समझे

अगर आप सालाना महंगाई के लिए अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं.

सालाना महंगाई 6%

72 ÷ 6 = 12 साल.. इससे पता चलता है कि आपके पैसे की खरीदने आधी हो सकती है.

आपको बता दें ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये फार्मूला एकदम बेस्ट है. आप इस रूल को अच्छे से समझकर आसानी से निवेश को दोगुना कर सकते हैं. रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम भी आपको अच्छे से मिल सकती हैं.

आपको बता दें इस फॉर्मूले को अच्छे से समझकर आप फिक्स्ड डिपॉज़िट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर बाजार जैसे निवेश में अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं.



