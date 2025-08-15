DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगी खुशी की लॉटरी? सरकार ने बताया कब मिलेगा कोविड वाला डीए एरियर

कोरोना महामारी के दौर में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के 18 महीने के एरियर का रोक कर झटका दिया था. तब से ही ये कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कब उनका यह बकाया उन्हें मिलेगा. अब केंद्र सरकार ने इस पर संसद में अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे उम्मीद और निराशा दोनों की स्थिति बन गई है.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली डीए और डीआर की तीन किस्तों को कोरोना के आर्थिक असर के कारण रोका गया था. उस समय देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था, और सरकार का मकसद सरकारी खजाने पर एक्स्ट्रा बोझ को कम करना था.

माली हालत सुधरी, लेकिन…

मंत्री ने कहा कि अब देश की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है. वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.2% था, जो 2025-26 के बजट अनुमान में घटकर 4.4% रह गया है. यानी सरकार दिवालिया होने की कगार से काफी दूर है. इसके बावजूद, कोविड के बाद भी कई कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर खर्च हुआ, जिससे वित्तीय संसाधनों पर दबाव बना रहा.

अभी करना होगा इंतजार

सरकार ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा हालात में 18 महीने के डीए-डीआर एरियर का भुगतान संभव नहीं है. यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने बकाए के लिए और इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि, सरकार ने यह भी नहीं कहा कि एरियर कभी नहीं मिलेगा, बस फिलहाल कोई समयसीमा तय नहीं की गई है.

लाखों कर्मचारियों की उम्मीद पर असर

यह जवाब उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए निराशाजनक हो सकता है, जो लंबे समय से अपने हक के इंतजार में हैं. कर्मचारी संगठन अब भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत और दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं. सरकार का यह रुख साफ करता है कि फिलहाल डीए-डीआर एरियर पर तत्काल राहत की संभावना कम है, लेकिन भविष्य में हालात बदलने पर कर्मचारियों को उनका हक मिलने की उम्मीद बनी हुई है.