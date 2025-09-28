320 किमी/घंटे की रफ्तार, 2 घंटे 7 मिनट में मुंबई से अहमदाबाद... बुलेट ट्रेन की रिलीज डेट आ गई, रेल मंत्री ने बताई तारीख

Bullet train in India: बुलेट ट्रेन कब से चलेगी? कब आप उसमें सफर कर सकेंगे ? इसका जवाब अब सामने आ गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका जवाब दे दिया है. रेल मंत्री ने बता दिया कि भारत में कब से बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी? 508 किमी लंबी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन का पहला हिस्सा जनवरी 2027 से शुरू हो जाएगी. अगले हिस्से के लिए के लिए दो साल का इंतजार यानी साल 2029 तक वेट करना होगा. साल 2029 में मुंबई से अहमदाबाद का सफऱ आप बुलेट ट्रेन से कर सकेंगे.

कब से दौड़ेगी भारत में बुलेट ट्रेन

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सफर 2029 तक चालू हो जाएगा. इसके पहले चरण यानी गुजरात में सूरत और बिलिमोरा के बीच भारत के पहले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा साल 2027 तक खोल दिया जाएगा. 50 किमी के इस हिस्से पर बुलेट ट्रेन साल 2027 से दौड़ने लगेगी. बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर होगी क्या-क्या फैसिलिटी, सूरत का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार, साल 2027 में दौड़ेगी ट्रेन

Add Zee News as a Preferred Source

2 घंटा 7 मिनट में 508 किमी का सफर

मुंबई और अहमदाबाद के बीच की 508 किमी की दूरी को बुलेट ट्रेन की मदद से सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा. इस दूरी को पूरा करने में फिलहाल 9 घंटे तक का वक्त लग जाता है. रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन परियोजना के चरणबंद्ध तरीके से खुलने का पूरा ब्यौरा दिया. सूरत और बिलिमोरा सेक्शन 2027 तक, ठाणे-अहमदाबाद सेक्शन साल 2028 तक और 2029 तक पूरी मुंबई-अहमदाबाद लाइन खुल जाएगी.



भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट

भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय कर लेगी. इस रूट के कुछ रास्ते एलिवेटर, कुछ जमीन के नीचे, कुछ लूप में होंगे. लूप लाइन में ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन जिसकी मैक्सिमम रफ्तार 180 किमी प्रति घंटे की है, हालांकि वो वर्तमान में 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है. वहीं बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, इससे आप सफर के रोमांच का अंदाजा लगा सकते हैं. सेफ्टी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे वाइब्रेशन कम करने वाले सिस्टम और तेज हवाओं व भूकंप से बचाव की सुविधाएं.



बुलेट ट्रेन स्टेशन की खासियत

सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है. डायमंड शेप में बने स्टेशन पर तमाम लग्जरी सुविधाएं है. वेटिंग लाउंज, नर्सरी, शौचालय, और रिटेल शॉप्स जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी. लिफ्ट और एस्केलेटर, स्पेशल साइनबोर्ड, जानकारी देने वाले कियोस्क और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लग गए हैं.