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दाम कब कम होंगे? पेट्रोल-डीजल के रेट पर हरदीप पुरी का जवाब, भारत ने कैसे कीमतों को किया कंट्रोल ?

Hardeep Puri on Petrol Diesel: पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटने वाले है? इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दिया है. E20 विवाद से लेकर भारत में तेल की नियंत्रित कीमतों को उन्होंने डिकोड किया है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 07, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:25 PM IST
दाम कब कम होंगे? पेट्रोल-डीजल के रेट पर हरदीप पुरी का जवाब, भारत ने कैसे कीमतों को किया कंट्रोल ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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