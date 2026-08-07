/दाम कब कम होंगे? पेट्रोल-डीजल के रेट पर हरदीप पुरी का जवाब, भारत ने कैसे कीमतों को किया कंट्रोल ?

Hardeep Puri on petrol-Diesel price: कमर्शियल सिलेंडर के दाम बीते दो महीनों में दो बार घट चुके हैं. लोगों का सवाल अब पेट्रोल-डीजल को लेकर है. पेट्रोल-डीजल के दाम कब कम होंगे? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस पर बड़ा जवाब दिया है.
पेट्रोलियम मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े ही नहीं. उन्होंने पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में की गई बढ़ोतरी की तुलना करते हुए इसे मिनिमम माना है.
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि बीते 4 सालों से भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए थे. उन्होंने चार साल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ओवरऑल देखा जाए, तो कीमत कम हुए हैं. उन्होंने इसके पीछे एक्साइज ड्यूटी को हीरो बताया. नवंबर 2021, अप्रैल 2024 और मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की. जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों को नियंत्रित रखा जा सका है.
हरदीप पुरी ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी में तेल के दाम में 24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में 40 फीसदी तक दाम बढ़ाए गए, लेकिन इनके मुकाबले भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में सिर्फ 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
E20 विवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझ कर विवाद खड़ा करना चाहते हैं. हर दिन 6 से 7 करोड़ उपभोक्ता पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं.1.07 लाख पेट्रोल पंपों की जांच में सिर्फ 4 जगहों पर ईंधन में मिलावट मिली. तेल कंपनियों ने रोज 2000 ने अधिक पेट्रोल पंपों पर जांच की है. उन्होंने इस मिलावट की तुलना खाने-पीने की चीजों में मिलावट से की, हवा से की. उन्होंने कहा कि भारत में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है.
#WATCH | Delhi: Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, says, "Our biofuel blending programme is doing exceptionally well. Some of you may have heard about E20 and some people trying to create controversy around it. Every day, something like 6 to 7 crore… pic.twitter.com/QKQKvQlQUR
— ANI (@ANI) August 7, 2026