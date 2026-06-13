Elon Musk SpaceX Success Story: धरती के सबसे अमीर शख्य बन चुके उद्योगपति एलन मस्क की संपत्ति 1.11 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है. SpaceX ने शेयर बाजार में जैसे ही दस्तक दी, मस्क की संपत्ति एक झटके में 13 लाख करोड़ रुपये के अधिक बढ़ गई.आज मस्क मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने का सपना लेकर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन एक दौर वो भी था, जब रूसी डिजाइन ने उनके मुंह पर थूक दिया था.
SpaceX ने शेयर बाजार में धमाकेदार दस्तक की. पहले दिन ही मस्क की कंपनी का शेयर 19 फीसदी उछलकर बंद हुआ. स्पेसएक्स का आईपीओ 75 अरब डॉलर का था और यह करीब पांच गुना सब्सक्राइब हुआ. लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक 31% उछला और 135 डॉलर की ओपरिंग प्राइस पर बाजार में दस्तक देने वाला SpaceX 160.95 डॉलर पर बंद हुआ. बाजार में आने के साथ ही स्पेसएक्स दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई.
2002 में स्पेसएक्स (SpaceX) की शुरुआत की गई, लेकिन इसे शुरू करने के लिए ट्रंप को कई चुनौतियों और अपमान का सामना करना पड़ा था. कई बार फेल हुए, कंपनी दवालिया होने के कगार पर पहुंच गई. स्पेसएक्स को बचाने के लिए ट्रंप ने अपनी सारी संपत्ति उसे बचाने में झोंक दी. अपना घर-गाड़ी सब बेचना पड़ा. इतना ही नहीं उन्हें रूस में अपमान का सामना तक करना पड़ा.
स्पेस का किंग बनने का सपना देख रहे मस्क को रूसी डिजाइनरों से अपमानित होना पड़ा था. अमेरिकी बिजनेस कॉलमनिस्ट और लेखक एश्ली वेंस ने अपनी किताब 'Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping Our Future' ने अपनी किताब में उस घटना का जिक्र किया है . मस्क अपनी स्पेस कंपनी शुरू करना चाहते थे, रॉकेट लॉन्च करना चाहते थे. रॉकेट लॉन्चिंग पर कितना खर्च आता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, इन सबको समझने के लिए मस्क ने रूस जाने का फैसला किया. वो रूस से आईसीबीएम (Intercontinental Ballistic Missile) खरीदकर उसके अपने लॉन्च व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे.
घटना साल 2001 की है, मस्क ने इस काम के लिए जिम कैंट्रेल नाम के एक शख्स की मदद ली. कैंट्रेल पर रूस में जासूसी के आरोप लगे थे, इसलिए वो वहां वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन एलन मस्क के कहने पर वो तैयार हो गया. मस्क, उनके दोस्त एडियो रेसी और कैंट्रेल अपनी टीम के साथ रूस पहुंचे. आईसीबीएम खरीदने के लिए वो रूसी डिजाइनरों से मिल रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी. रूसी डिजाइनर मस्क से ज्यादा पैसों की मांग कर रहे थे, जबकि मस्क, दो करोड़ डॉलर में तीन आईसीबीएम खरीदने की चाहत रखते थे.जबकि रूसी डिजाइन उनके 80 लाख डॉलर की डिमांड कर रहे थे. इस अपनी किताब में एश्ली वेंस ने लिखा है कि इस मोलभाव के दौरान रूसी डिजाइनों ने मस्क के मुंह पर थूक दिया और उनपर चिल्लाते हुए कहा कि वो वहां बैठकर बकवास कर रहे हैं.
अपमानित मस्क को खाली हाथ रूस से लौटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी इसके बाद उन्होंने साल 2002 स्पेसएक्स कंपनी की नींव रखी और ने खुद ही रॉकेट बनाने का फैसला किया. आज उनकी कंपनी स्पेसएक्स इतिहास रच रही है. कंपनी की वैल्यूएशन 2.1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है. पढ़ें- SpaceX Share: दुनिया के सबसे बड़े IPO की लिस्टिंग, शेयर बाजार में दस्तक देते ही खरबपति बने मस्क, दौलत में 0 गिरने में छूटेंगे पसीने