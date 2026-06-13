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रूसी डिजाइनर ने मुंह पर थूका, बिक गया घरबार...जिस SpaceX के लिए अपमानित हुए थे एलन मस्क, आज उसी ने बनाया ब्रह्मांड का सबसे अमीर इंसान

SpaceX: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सबसे बड़ी लिस्टिंग हो गई है. आज इस कंपनी ने मस्क को दुनिया का पहला खरबपति बना दिया है, लेकिन एक दौर वो भी था, जब इस कंपनी के लिए उन्हें अपमानित होना पड़ा था.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 13, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:56 AM IST
रूसी डिजाइनर ने मुंह पर थूका, बिक गया घरबार...जिस SpaceX के लिए अपमानित हुए थे एलन मस्क, आज उसी ने बनाया ब्रह्मांड का सबसे अमीर इंसान

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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