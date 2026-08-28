क्या ₹70–75/kg से वापस ₹45–50/kg पर आएंगे चीनी के दाम? सरकार के दांव से हफ्तेभर में 20% गिरे एक्स-मिल रेट

Sugar Price in India: भारत के अधिकांश शहरों में चीनी के दाम जैसे ही 55-60 रुपये के पार गए, सरकार हरकत में आ गई. दिल्ली, उत्तर प्रदेश बिहार के कई शहर में 1 किलो चीनी की कीमत 75 रुपये तक पहुंच गई थी. चीनी की बढ़ती कीमतों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया,तो पहले से ही महंगे तेल और LPG सिलेंडर की बढ़ी कीमतों से परेशान आम जनता के लिए त्योहारी सीजन का बजट बिगाड़ दिया.
आनन-फानन में सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए. 10 साल में पहली बार चीनी के आयात का फैसला लिया गया, निर्यात रोकने के साथ-साथ बफर स्टॉक के लिए सख्त नियम बनाए गए. सरकार का ये फैसला असर दिखाने लगा है. हफ्तेभर में चीनी पर दबाव कम होने लगा. चीनी की एक्स-मिल कीमत में 20% की गिरावट आ गई है.
चीनी पर सरकार के फैसलों का असर
अगस्त के शुरुआती हफ्ते में चीनी की एक्स-मिल कीमत 65–67 रुपये/kg तक पहुंच गई थीं, जो अब करीब 55 रुपये/kg के आसपास आ गई हैं. उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को चीनी की अखिल भारतीय औसत कीमत 64.33 रुपये/Kg रही. एक्स-मिल की कीमतों में गिरावट के बाद इस बात को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं कि जल्द ही चीनी की थोक और खुदरा कीमतों में भी गिरावट आएगी. बता दें कि एक्स-मिल कीमत वह कीमत होती है, जिस पर चीनी मिलों से थोक व्यापारियों को सीधे चीनी बेची जाती है. इस दाम में ट्रांसपोर्ट, टैक्स और खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा शामिल नहीं होता है.
चीनी की कीमतों में गिरावट की वजह ?
चीनी की कीमत में तेजी से आई गिरावट के पीछे सरकार की ओर से लिए गए एक के बाद एक बड़े फैसले शामिल हैं. सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात-निर्यात से लेकर सप्लाई को लेकर कई बड़े फैसले लिए.
पहला: सरकार ने एक दशक में पहली बार 10 लाख टन रॉ-शुगर के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी.
दूसरा: सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी.
तीसरा: सरकार ने चीनी के स्टॉक रखने के लिए सख्त नियम लगाए. 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखने की मनाही कर दी गई.
दाम बढ़ने के पीछे क्या वजह ?
सरकार ने चीनी के दाम बढ़ने के पीछे बड़ी वजह जमाखोरी और सट्टेबाजी को बताया.
गन्ने के उत्पादन में कमी भी चीनी की कमी के पीछे एक बड़ा फैक्टर रहा. 2025-26 में चीनी का उत्पादन लगभग 30.6 मिलियन टन रहने की उम्मीद है.
रेट रॉट नाम की बीमारी की वजह से गन्ने का उत्पादन प्रभावित हुआ है.
अन-नीनो इफैक्ट की वजह से चीनी के दाम 3 महीने में 40 फीसदी से अधिक बढ़ गए.