Hindi Newsबिजनेसजब दो भाइयों ने अपने छल से चांदी को बना दिया था सोना! हंट ब्रदर्स और ‘सिल्वर थर्सडे’ की डरावनी दास्तान

जब दो भाइयों ने अपने छल से चांदी को बना दिया था 'सोना'! हंट ब्रदर्स और ‘सिल्वर थर्सडे’ की डरावनी दास्तान

Gold and Silver Latest Rates: पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि चांदी के दाम एकाएक 4 गुणा तक चढ़ गए और अब लगातार टूटते चले जा रहे हैं. क्या यह सब पहली बार हो रहा है. तो इसका जवाब है कि नहीं. इससे पहले हंट ब्रदर्स नामक दो भाइयों अपने छल से चांदी को 'सोना' बनाने का कारनामा कर चुके हैं. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:24 PM IST
जब दो भाइयों ने अपने छल से चांदी को बना दिया था 'सोना'! हंट ब्रदर्स और ‘सिल्वर थर्सडे’ की डरावनी दास्तान

Gold and Silver Price Latest News: सोने-चांदी के दाम में पहले उछाल और फिर गिरावट से निवेशकों को जबरदस्त नुकसान हुआ है. हो सकता है कि आम निवेशक अब ज़्यादा सतर्क हो जाएं. सोने-चांदी में निवेश करने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाए. लेकिन सबसे बड़ा धर्मसंकट तो उन लोगों के सामने है जिनके परिवार में शादी है.

सोचिए, जिन लोगों ने 29 जनवरी तक ज्वैलरी ख़रीदी होगी, वो अभी कैसा महसूस कर रहे होंगे. उनके मन में ये पछतावा ज़रूर होगा कि कुछ दिन रुक जाते तो पैसे बच जाते. अभी देश में शादियों का सीज़न चल रहा है. एक अनुमान के मुताबिक़ भारत में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा शादियां होती हैं. इनमें से आधे से ज़्यादा शादियां इस सीज़न में होंगी. यानी लगभग 50 लाख से ज़्यादा शादियां. 2025 में साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का सोना बिक गया. सोचिए, लोग कितना पैसा ज्वैलरी पर खर्च कर देते हैं.

जेवरात नहीं खरीदने वाले लोग परेशान

जिन लोगों ने अभी तक ज्वैलरी नहीं ख़रीदी होगी, वो परेशान हो रहे होंगे. अगर आज ख़रीद लें और कल इससे भी कम दाम हो जाए तो उन्हें नुक़सान का सामना करना पड़ेगा. दूसरी स्थिति ये है कि दाम कम होने की उम्मीद में कुछ दिन और इंतज़ार कर लें. लेकिन मौजूदा हालात ये है कि हो सकता है कि एक हफ़्ते बाद दाम कम होने के बदले उल्टा और बढ़ जाए. उस स्थिति में भी लोगों को नुक़सान का सामना करना होगा. 

हमें लगता है कि जिन घरों में शादी की प्लानिंग चल रही है, उनके सामने सोने के दाम में उतार-चढ़ाव सबसे बड़ा सवाल होगा. हर परिवार मौजूदा स्थिति से जूझ रहा होगा. ऐसे में उतार-चढ़ाव का ये दौर ख़त्म होना बेहद ज़रूरी है.

दाम में इस अस्थिरता के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. जैसे अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम होना, दुनिया पर युद्ध का मंडराता ख़तरा और अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंक की ख़रीदारी. लेकिन इस तरह का उतार-चढ़ाव बहुत कम देखा गया था. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे सोची-समझी साज़िश से भी जोड़ा जा रहा है.

जब हंट ब्रदर्स की जमाखोरी ने दाम में लगा दी थी आग

जब क़ीमत को लेकर साज़िश की थ्योरी बताई जा रही है, उस वक़्त हंट ब्रदर्स का उदाहरण देना ज़रूरी है. 70 के दशक की ये सबसे बड़ी साज़िश थी. उनकी जमाखोरी की वजह से चांदी का दाम 25 गुना बढ़ गया था. 

अमेरिका के रहने वाले हंट ब्रदर्स ने भारी मात्रा में चांदी की जमाखोरी की. उन्होंने न केवल कागजी सौदे किए, बल्कि भारी मात्रा में फिजिकल चांदी भी खरीदी. दुनिया की चांदी का एक तिहाई हिस्सा दोनों भाइयों के पास जमा हो गया. 

बाज़ार में चांदी की कमी की वजह से 1980 आते-आते चांदी की कीमत 50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई. आम निवेशक भी चांदी में पैसा लगाने लगे और हंट ब्रदर्स भी उधार लेकर चांदी ख़रीदते रहे. मार्केट में गड़बड़ी की भनक लगने के बाद 1980 में नए नियम लागू किए गए. इसकी वजह से उधार लेकर चांदी ख़रीदना मुश्किल हो गया.

एक ही दिन में 50 प्रतिशत तक गिर गए थे चांदी के दाम

27 मार्च 1980 को हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल मिस कर गए यानी जो पैसा उन्हें देना था वो नहीं दे पाए. ऐसे में ब्रोकर ने चांदी बेचना शुरू कर दिया और एक ही दिन में चांदी की क़ीमत 50% से ज्यादा गिर गई. इस दिन को 'Silver Thursday' नाम से याद किया जाता है. इस क्रैश के बाद हंट ब्रदर्स के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हुई और बाद में उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया.

1980 की इस गिरावट के बाद 2011 में भी चांदी के दाम में भारी उतार-चढ़ाव आया था. लोग मुनाफे की उम्मीद में चांदी में भारी निवेश करने लगे. चांदी में ETF ख़रीदारी बढ़ गई. इसकी वजह से क़ीमत तेज़ी से बढ़ी. लेकिन जब ये बुलबुला फूटा तो 50 डॉलर से चांदी का भाव गिरकर 26 डॉलर तक पहुंच गया. यानी लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई. मौजूदा गिरावट भी उसी के आसपास पहुंच गई है. यही वजह है कि निवेश के लिए सोने-चांदी में पैसा लगाने से फिलहाल बचना चाहिए.

जैसा कि हमने आपसे कहा, सोने-चांदी में निवेश को लेकर अभी सावधान रहने की ज़रूरत है. लेकिन इसके बावजूद Gen Z में सोने को लेकर क्रेज़ बढ़ता जा रहा है. पहले घर के बड़े-बुजुर्ग ही सुरक्षित निवेश के रूप में सोना ख़रीदते थे लेकिन एक सर्वे में सामने आया है कि युवा भी सोने में खूब निवेश कर रहे हैं.

युवा भी सोने में कर रहे निवेश

मार्केट रिसर्च फर्म स्मिटन पल्स एआई के सर्वे में पता चला है कि सोने पर भरोसा बरकरार है. युवा ग्राहक जमकर सोना खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदारी के तरीके अलग हैं. पारंपरिक तरीके से हटकर युवा सोने में निवेश कर रहे हैं.

खरीदें या रुकें? शादी सीजन में सोना-चांदी बने पहेली! चढ़त के बाद रिकॉर्ड गिरावट से निवेशकों में हड़कंप

62% युवाओं ने कहा कि अगर आज उन्हें 25,000 रुपये निवेश करना होगा तो वो सबसे पहले सोने को चुनेंगे. 17 प्रतिशत ने म्युचुअल फंड, 13 प्रतिशत ने फिक्स्ड डिपॉज़िट और 6 प्रतिशत ने स्टॉक में निवेश को चुना है. जबकि क्रिप्टो में सिर्फ 2 प्रतिशत युवाओं को भरोसा है.

यानी इसका मतलब है कि सुरक्षा और भरोसे के लिहाज से सोना युवा निवेशकों के बीच पहली पसंद बना हुआ है. युवाओं का ये पैसा डिजिटल गोल्ड और ETF के ज़रिए सोना ख़रीदने में जा रहा है. हमने आपको बताया भी था कि डिजिटल गोल्ड और ETF में रिकॉर्ड निवेश हुआ है. लेकिन जिस तरह से सोने के दाम में उतार-चढ़ाव आया है, उससे युवाओं का भरोसा भी डगमगा सकता है. वैसे भी ये सर्वे दिसंबर 2025 का है. अगर अभी ये सर्वे हो तो शायद युवाओं का भरोसा भी सोने को लेकर उतना नहीं रहेगा.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

gold and silver rates

