PM-KISAN: अब तो बजट भी गया...कब तक आएगी पीएम-किसान की 22वीं किस्त, क्या होली से पहले खाते में आ जाएंगे ₹2 हजार?

मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जो दिसंबर 2018 से प्रभावित थी. इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए भेजी जाती है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:01 PM IST
PM Kisan Samman Nidhi Ki 22vi Kist kab Aaegi: आजादी से लेकर अभी तक देश के किसानों के लिए चाहें केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हर किसी ने कुछ न कुछ योजना और सहायत का जरूर काम किया है. भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, इसको देखते हुए सरकारों के द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए बड़े-बड़े ऐलान होते रहे हैं. इसके साथ ही कई लाभकारी योजनाएं भी चलाई जाती रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN).

मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में कुल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अभी तक इस योजना के माध्यम से 21 किस्तों में पैसे दिए जा चुके हैं. अब सभी पात्र किसानों को इसकी 22वीं किस्त का इंतजार है. खास बात यह है कि अब तो केंद्र सरकार के द्वारा बजट भी पेश किया जा चुका है. वहीं, अगले महीने मार्च के शुरू में ही होली आने वाली है. आइए जानते हैं कि क्या होली से पहले पीएम-किसान की 22वीं किस्त आ जाएगी. इसके साथ ही जानेंगे कि पिछली बार 2025 की शुरूआत में उस साल की पहली किस्त कब आई थी.

पीएम-किसान के लिए 63,500 करोड़ का आवंटन
सबसे पहले हम यहां एक नजर बजट के उस ऐलान पर डालते हैं जिसमें पीएम किसान के लिए करोड़ों रुपये की राशि का आवंटन किया गया. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया गया. इसमें कई बड़े ऐलान हुए, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी फंड का ऐलान हुआ. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कुल 63,500 करोड़ रुपये का आवंटन का ऐलान किया. ये पैसे अगले वित्त वर्ष से पहले तक किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं. 

पिछले साल फरवरी में ही आए थे पैसे
यहां पहले हम बात पिछले साल यानी 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को तीन इंस्टॉलमेंट में दिए गए 6 हजार रुपये की करते हैं. हर साल की भांति पिछले साल भी ये पैसे किसानों के खाते में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए ही भेजे गए थे. तब साल 2025 की पहली किस्त (19वीं किस्त) फरवरी में आई थी. वहीं, 20वीं किस्त अगस्त 2025 में और 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को आई थी. अब सभी को इसकी 22वीं किस्त का इंतजार है. 

यह भी पढ़ें- भारत-USA ट्रेड डील से शेयर बाजार की होगी चांदी? 1 लाख करोड़ की बिकवाली के बाद अब जमकर आएगा FII का पैसा

 

होली से पहले 22वीं किस्त आने की संभावना
साल 2025 के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि की 2025 की पहली किस्त फरवरी में आई थी. इस ट्रैड रिकॉर्ड से संभावना जताई जा रही है कि पात्र किसानों के खाते में पीएम-किसान की 22वीं किस्त फरवरी में ही आ सकती है. मतलब कि ये पैसे किसानों को होली से पहले मिल सकते हैं. इस बार होली 4 मार्च को है. उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले किसानों को पीएम-किसान की 22वीं किस्त को लेकर खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से इस 22वीं किस्त के लिए किसी तय तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन उम्मीद है कि फरवरी में 22वीं किस्त आ सकती है. 

ऐसे बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करें नाम
> सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना है.
> उसके बाद आप Beneficiary List के ऑप्शन पर क्लिक करें.
> अब आप राज्य, जिला, Sub-District, ब्लॉक, गांव का नाम सेलेक्ट करें.
> उसके बाद आप Get Report पर क्लिक करें.
> इसके बाद आप यहां आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.
> अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल है तो आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त मिल सकती है. 

