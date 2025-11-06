8th Pay Commission: साल 2027 तक डबल हो जाएगी सैलरी? सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले या बस उम्मीद!

8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते आठवें वेतन आयोग के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा की गई. इसके बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों को अपनी सैलरी रिवीजन का इंतजार है. जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय पैनल सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की सिफारिश करेंगे. ToR में सैलरी स्ट्रक्चर, भत्‍ते, पेंशन, सैलरी इक्‍वेल‍िटी और सेवा शर्तों की समीक्षा शामिल है. यह किसी भी वेतन आयोग का बेस‍िक डॉक्‍यूमेंट है.

गठन की तारीख से 18 महीने में सौंपी जाएंगी सिफारिशें

आयोग देश की आर्थ‍िक स्थिति, राजकोषीय सतर्कता, विकास व्यय के लिए संसाधन, गैर-अंशदायी पेंशन की लागत, राज्य सरकारों पर प्रभाव और CPSU व प्राइवेट सेक्टर की सुविधाओं का ध्यान करेगा. ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार आठवां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने में सिफारिशें सौंपेगा. यानी इसकी टाइम‍ ल‍िम‍िट अप्रैल 2027 तक की है. लेकिन जरूरत पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकती है. आयोग तय करेगा कि इसे कितनी जल्दी सब्‍म‍िट करना है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार की तरफ से समीक्षा की जाएगी, स्वीकृति म‍िलेगी और फ‍िर इसे लागू क‍िया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्‍व‍िटीज और एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 तक हो सकता है. कोटक को 1.8 का अनुमान है. इसके तहत लेवल-1 कर्मचारी (चपरासी आदि) की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 32,400 हो जाएगी, यानी एक ही बार में 80% का जंप. लेकिन नया स्ट्रक्चर लागू होते ही डीए (DA) जीरो पर रीसेट हो जाता है, इसलिए प्रभावी वृद्धि कम होगी. मौजूदा समय में डीए (DA) 58% है. एचआरए (HRA) आद‍ि को म‍िलाकर एंट्री लेवल सैलरी करीब 29,000 रुपये मंथली हो जाती है.

नए वेतन आयोग में जीरो हो जाएगा DA

हर नए वेतन आयोग में DA जीरो कर द‍िया जाता है. ऐसा होने से ही प्रभावी हाइक कम हो जाती है. अभी 58% DA मिल रहा है, जो नई बेसिक सेलरी में मर्ज नहीं होगा. इससे शुरुआती फायदा कम लगेगा, लेकिन लॉन्ग-टर्म में फिटमेंट फैक्‍टर से फायदा होगा. राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ अपनाती हैं, इसलिए उनका वित्तीय बोझ बढ़ेगा. आयोग की तरफ से इसे ध्‍यान में रखा जाएगा. CPSU और प्राइवेट सेक्टर की तुलना से न‍िष्‍पक्षता सुन‍िश्‍च‍ित होगी. कुल मिलाकर 2027 तक सैलरी में 13 से 54% तक की ग्रोथ संभव है.