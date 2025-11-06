Advertisement
trendingNow12991673
Hindi Newsबिजनेस

8th Pay Commission: साल 2027 तक डबल हो जाएगी सैलरी? सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले या बस उम्मीद!

8th Pay Commission Latest News: सरकार की तरफ से गठ‍ित आठवें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर स‍िफार‍िशें सौंपनी हैं. इस ह‍िसाब से आयोग की टाइम‍ ल‍िम‍िट अप्रैल 2027 तक की है. लेकिन जरूरत पर इसकी तरफ से अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8th Pay Commission: साल 2027 तक डबल हो जाएगी सैलरी? सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले या बस उम्मीद!

8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते आठवें वेतन आयोग के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा की गई. इसके बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों को अपनी सैलरी रिवीजन का इंतजार है. जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय पैनल सैलरी, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की सिफारिश करेंगे. ToR में सैलरी स्ट्रक्चर, भत्‍ते, पेंशन, सैलरी इक्‍वेल‍िटी और सेवा शर्तों की समीक्षा शामिल है. यह किसी भी वेतन आयोग का बेस‍िक डॉक्‍यूमेंट है.

गठन की तारीख से 18 महीने में सौंपी जाएंगी सिफारिशें

आयोग देश की आर्थ‍िक स्थिति, राजकोषीय सतर्कता, विकास व्यय के लिए संसाधन, गैर-अंशदायी पेंशन की लागत, राज्य सरकारों पर प्रभाव और CPSU व प्राइवेट सेक्टर की सुविधाओं का ध्यान करेगा. ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार आठवां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने में सिफारिशें सौंपेगा. यानी इसकी टाइम‍ ल‍िम‍िट अप्रैल 2027 तक की है. लेकिन जरूरत पर अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकती है. आयोग तय करेगा कि इसे कितनी जल्दी सब्‍म‍िट करना है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार की तरफ से समीक्षा की जाएगी, स्वीकृति म‍िलेगी और फ‍िर इसे लागू क‍िया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्‍व‍िटीज और एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 तक हो सकता है. कोटक को 1.8 का अनुमान है. इसके तहत लेवल-1 कर्मचारी (चपरासी आदि) की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 32,400 हो जाएगी, यानी एक ही बार में 80% का जंप. लेकिन नया स्ट्रक्चर लागू होते ही डीए (DA) जीरो पर रीसेट हो जाता है, इसलिए प्रभावी वृद्धि कम होगी. मौजूदा समय में डीए (DA) 58% है. एचआरए (HRA) आद‍ि को म‍िलाकर एंट्री लेवल सैलरी करीब 29,000 रुपये मंथली हो जाती है.

नए वेतन आयोग में जीरो हो जाएगा DA
हर नए वेतन आयोग में DA जीरो कर द‍िया जाता है. ऐसा होने से ही प्रभावी हाइक कम हो जाती है. अभी 58% DA मिल रहा है, जो नई बेसिक सेलरी में मर्ज नहीं होगा. इससे शुरुआती फायदा कम लगेगा, लेकिन लॉन्ग-टर्म में फिटमेंट फैक्‍टर से फायदा होगा. राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ अपनाती हैं, इसलिए उनका वित्तीय बोझ बढ़ेगा. आयोग की तरफ से इसे ध्‍यान में रखा जाएगा. CPSU और प्राइवेट सेक्टर की तुलना से न‍िष्‍पक्षता सुन‍िश्‍च‍ित होगी. कुल मिलाकर 2027 तक सैलरी में 13 से 54% तक की ग्रोथ संभव है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल