PF ब्याज का पैसा अकाउंट में कब आएगा? EPFO की तरफ से आई ये जानकारी

How To See EPFO Balance: सरकार ने मार्च 2022 में पीएफ अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज की दर को 8.1 प्रतिशत कर दिया था, जो पहले 8.5 फीसदी थी. 40 साल में यह सबसे कम ब्याज दर है. इससे पहले साल 1977-78 में ब्याज दर 8 प्रतिशत थी. इसके बाद यह दर 8.25 प्रतिशत या फिर इससे अधिक रही.