PM Kisan Yojana 22nd Installment: कब तक आएगी 22वीं किस्त? आपको पैसे मिलेंगे या नहीं, ऐसे चेक करें अपना नाम

PM-Kisan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी. यह दिसंबर 2028 से प्रभावित हुई. इसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में केंद्र सरकार कुल 6 हजार (हर किस्त में 2 हजार रुपये) रुपये की राशि देती है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:49 PM IST
PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब लंबा होता दिख रहा है. हालांकि, इसके लिए घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार जल्द ही इसपर कोई बड़ा अपडेट दे सकती है. बहरहाल, रविवार एक फरवरी को देश का बजट आ रहा है. इसके बाद पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए 22वीं किस्त को लेकर खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, बजट वाले दिन भी देश के किसानों के लिए कई बड़े ऐलान होने की संभावना है. इतना ही नहीं इस दौरान आने वाले समय के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक मोटी रकम का भी आवंटन होने की संभावना है. आइए जानते हैं कि कब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आ सकती है और आपको पैसे मिलेंगे या नहीं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं.

 
नवंबर 2025 में आई थी 21वीं किस्त
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी. यह दिसंबर 2028 से प्रभावित हुई. इसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में केंद्र सरकार कुल 6 हजार (हर किस्त में 2 हजार रुपये) रुपये की राशि देती है. इससे किसानों को अपनी खेती समेत अन्य जरूरी कामों को करने में मदद मिलती है. अभी तक इस योजना के तहत कुल 21 किस्त मिल चुकी है. 

जी हां, साल 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को तीन इंस्टॉलमेंट में 6 हजार रुपये मिले थे. ये पैसे उनके खाते में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए केंद्र की मोदी रकार के द्वारा भेजे गए थे. साल 2025 की पहली किस्त (19वीं किस्त) फरवरी में आई थी. 20वीं किस्त अगस्त 2025 में आई थी, वहीं 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को आई थी. अब सभी की निगाहें 22वीं किस्त पर हैं.

यह भी पढ़ें- 'डिफेंस और इकोनॉमी एक सिक्के के दो पहलू...', GDP का 3% हो भारत का रक्षा बजट; मोदी सरकार से क्या है एक्सपर्ट की डिमांड?

 

कब आएगी 22वीं किस्त?
कई लोग यह संभावना जता रहे थे कि जनवरी 2026 में पीएम किसान की 22वीं किस्त आ सकती है, लेकिन नहीं आई. जनवरी के बाद अब फरवरी की बारी है. बताया जा रहा है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद किभी भी दिन आ सकती है. वैसे पिछले साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फरवरी में एक किस्त आई थी. तो इस हिसाब से अनुमान है कि यह फरवरी महीना किसानों के लिए खास हो सकता है. बजट के बाद फरवरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी आ सकती है. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है कि इस तय तारीख को ही आपके खाते में पैसे आएंगे. लेकिन उम्मीद है कि फरवरी में पीएम किसान की 22वीं किस्त आ सकती है.  अगर किसी कारणवश फरवरी में 22वीं किस्त नहीं आ पाती है तो मार्च की शुरुआत में इसके आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है. 

  
बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम
आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, आप इसको बेनिफिशियरी लिस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं. 
> सबसे पहले आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
> उसके बाद आपको Beneficiary List के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
> अब आप अपने राज्य, जिला, Sub-District, ब्लॉक, गांव का नाम सेलेक्ट करें.
> उसके बाद आप Get Report पर क्लिक करें.
> इसके बाद आप यहां आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.
> अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल है तो आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त मिल सकती है. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

pm kisan yojanaPM Kisan

