भारतीय रेलवे ने दी बड़ी जानकारी, जल्द पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें लॉन्च की तारीख?

Vande Bharat Sleeper Train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 8 नवंबर को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. लेकिन देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ है. पहले ऐसी खबरें आई थीं कि भारतीय रेलवे अक्टूबर 2025 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है. अक्टूबर बीत जाने के बाद अब यात्री ये जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रेन कब चलेगी. हालांकि, रेलवे की ओर से अब तक इस सेवा की आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की गई है. उत्तर पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस सर्विस मध्य-2026 तक राजस्थान के जोधपुर में तैयार हो जाएगी. ये अत्याधुनिक सर्विस फैसिलिटी भगत की कोठी रेलवे स्टेशन परिसर में 360 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है.

रेलवे की तकनीकी क्षमता में होगी बढ़ोतरी

उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता मेजर अमित स्वामी ने बताया कि ये डिपो भारतीय रेलवे की तकनीकी क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा. इस डिपो का पहला चरण जून 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें 600 मीटर लंबा ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जो 24 वंदे भारत स्लीपर कोचों की मेंटेनेंस सुविधा देगा. वहीं, दूसरे चरण का काम जून 2027 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 178 मीटर का अतिरिक्त ट्रैक, वर्कशॉप और सिम्युलेटर सुविधा जोड़ी जाएगी.

मेंटेनेंस डिपो जल्द होगा रेडी

उन्होंने बताया कि ये मेंटेनेंस डिपो विशेष रूप से वंदे भारत स्लीपर कोचों की सर्विसिंग के लिए तैयार किया जा रहा है. इसमें अत्याधुनिक व्हील रैक सिस्टम, विशेष परीक्षण प्रयोगशाला और नए ट्रेनिंग सिम्युलेटर लगाए जाएंगे. इन सुविधाओं से ट्रेन रखरखाव में सटीकता और सुरक्षा बढ़ेगी. डिपो में एक साथ तीन ट्रेनों की जांच और सर्विसिंग की जा सकेगी. यहां की आधुनिक मशीनरी में ऐसी तकनीक शामिल है जिससे पूरे ट्रेन रेक को उठाया जा सकता है, बोगियों को बदला जा सकता है और व्हील टर्निंग सिस्टम के जरिए निर्बाध रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा.

परियोजना का कार्यान्वयन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा किया जा रहा है, जबकि तकनीकी साझेदार के रूप में रेलवे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और काइनेट रेलवे सॉल्यूशन है. ये भारत और रूस की संयुक्त कंपनी है. इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. पहले चरण की लागत 167 करोड़ रुपये और दूसरे चरण की 195 करोड़ रुपये बताई गई है. मेजर स्वामी ने बताया कि यह सुविधा रोजाना आठ से नौ वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस करने में सक्षम होगी. प्रत्येक ट्रेन को हर चार दिन में या 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद इस सुविधा पर जांच और सर्विसिंग के लिए लाया जाएगा.