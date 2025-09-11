Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिना योजना' (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Scheme) के तहत पात्र मह‍िलाओं को हर महीने 1,500 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में द‍िये जाते हैं. योजना की अगस्‍त महीने की क‍िश्‍त, आधा स‍ितंबर बीत जाने के बाद भी लाभार्थ‍ियों के अकाउंट में नहीं आई है. यह क‍िश्‍त कब आएगी, इसको लेकर अब संशय दूर हो गया है. जी हां, राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री, अदिति तटकरे की तरफ से यह जानकारी दी गई क‍ि अगस्त महीने की किस्त का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन शुरू हो गया है और पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किये जा रहे हैं.

कब म‍िलेगी अगस्त की किस्त?

राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की वर‍िष्‍ठ नेता, अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया के जर‍िये से उन महिलाओं को आश्‍वासन द‍िा है जो इस किस्त की रकम का इंतजार कर रही थीं. मंत्री ने ट्विटर पर शेयर क‍िया क‍ि योजना के तहत सभी योग्य लाभार्थियों के लिए अगस्त की किस्त का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन 11 सितंबर से शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल महाराष्ट्र राज्‍य में महिला सशक्तिकरण की द‍िशा में क्रांति है. योजना पूरे राज्य की माताओं और बहनों के अटूट व‍िश्‍वास से चल रही है. जल्द यह राशि लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी.

क्‍या है 'लाड़की बहिना योजना'?

जुलाई 2024 में 'महायुति' सरकार की तरफ से शुरू की गई 'माझी लाडकी बहिण' ('मेरी बहन, मुख्यमंत्री की बेटी') योजना के तहत, योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की राश‍ि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर करना है. इस योजना में खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाओं पर फोकस क‍िया जाता है.

इसके अलावा ऐसी मह‍िला किसान जो पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना का फायदा उठा रही हैं. उन्हें इस योजना के तहत हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं. सरकार की तरफ से अब तक 13 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अभी 14वीं क‍िस्‍त का ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन हो रहा है. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में योजना के बंद होने का दावा क‍िया जा रहा था. लेक‍िन क‍िस्‍त ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन होने से यह साफ है क‍ि योजना अभी भी चल रही है, जबकि पहले इसके बंद होने की खबरें थीं.

लाड़की बहिना योजना का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

लाड़की बह‍िना योजना के लाभार्थी अपने 1,500 रुपये के पेमेंट की स्थिति इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं.

> महाराष्‍ट्र महिला और बाल विकास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

> 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना सेक्शन को ढूंढें.

> 'पेमेंट की स्थिति जांचें' या इसी तरह के ऑप्‍शन पर क्लिक करें.

> अपना आधार नंबर या बेन‍िफ‍िश‍ियरी आईडी दर्ज करें.

> ड‍िटेल जानकारी सब्‍म‍िट करें और अपनी पेमेंट की स्थिति देखें.

> पैसे जमा हुए या नहीं, यह जानने के लिए अपने बैंक अकाउंट को भी चेक करें.