पूरी दुनिया की भरते हैं झोली, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF के पास कहां से आता है पैसा?

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान के लिए 1.32 बिलियन डॉलर (करीब 11,322 करोड़ रुपये) के नए सहायता पैकेज को मंजूरी दी है. 9 मई को हुई बोर्ड बैठक के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में आ गया कि आखिर दुनियाभर के देशों को आर्थिक संकट के समय मदद देने वाली इस संस्था के पास इतना पैसा आता कहां से है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि IMF का फंडिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसकी तिजोरी किन सोर्स से भरती है.

IMF की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

IMF की कमाई और फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स उसके सदस्य देशों से मिलने वाला 'कोटा' होता है. इसे सदस्यता योगदान या फीस की तरह समझा जा सकता है. हर देश को अपनी आर्थिक ताकत और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के आधार पर IMF में पैसा जमा करना पड़ता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है, उसका कोटा भी उतना ही ज्यादा होता है. यही कोटा यह भी तय करता है कि IMF के फैसलों में उस देश की कितनी वोटिंग पावर होगी. यानी ज्यादा योगदान देने वाले देशों का प्रभाव भी ज्यादा होता है.

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IMF कमाई कैसे करता है?

IMF सिर्फ फंड जमा नहीं करता, बल्कि वह जरूरतमंद देशों को कर्ज देकर उस पर ब्याज भी वसूलता है. जब कोई देश आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी या भुगतान संतुलन की समस्या से जूझता है, तब वह IMF से लोन लेता है. इन कर्जों पर लगने वाला ब्याज IMF की आय का अहम हिस्सा बनता है. इसी पैसे से संस्था अपने प्रशासनिक खर्च और अन्य वित्तीय गतिविधियों को चलाती है. हालांकि, IMF से लोन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके साथ कई सख्त आर्थिक शर्तें भी जुड़ी होती हैं.

क्या है ‘New Arrangements to Borrow’ (NAB)?

कई बार वैश्विक आर्थिक संकट इतना बड़ा हो जाता है कि सदस्य देशों से मिले कोटे का पैसा कम पड़ने लगता है. ऐसी स्थिति में IMF न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो (New Arrangements to Borrow) यानी NAB का इस्तेमाल करता है. इसके तहत IMF आर्थिक रूप से मजबूत देशों और संस्थाओं से अतिरिक्त कर्ज लेता है. इसे एक तरह का सुरक्षा कवच माना जाता है, ताकि वैश्विक मंदी या बड़े आर्थिक संकट के समय IMF के पास फंड की कमी न हो.

BBA से भी जुटाया जाता है पैसा

NAB के अलावा IMF बायलेटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स (Bilateral Borrowing Agreements) यानी BBA के जरिए भी फंड जुटाता है. इसमें IMF सीधे सदस्य देशों के साथ अलग-अलग समझौते करता है और उनसे धन उधार लेता है. जब वैश्विक स्तर पर कर्ज की मांग तेजी से बढ़ जाती है और कोटा व NAB से मिलने वाला फंड पर्याप्त नहीं होता, तब BBA का सहारा लिया जाता है. इससे IMF अपनी लोन देने की क्षमता अस्थायी तौर पर बढ़ा लेता है.

कितने देशों के साथ काम करता है IMF?

साल 1944 में 44 देशों के साथ शुरू हुई IMF संस्था में आज 191 सदस्य देश शामिल हैं. IMF केवल कर्ज देने का काम नहीं करता, बल्कि यह दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखने वाली संस्था के तौर पर भी काम करता है.यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की नियमित समीक्षा करता है और उन्हें वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतिगत सुझाव देता है.

IMF किस तरह देता है लोन?

IMF अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से देशों को तीन प्रमुख फॉर्मेट में कर्ज देता है:

रैपिड फाइनेंसिंग अरेंजमेंट

एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी

स्टैंड-बाय अर्रेंजमेंट्स

किस देश को कौन सा लोन मिलेगा, यह उसके आर्थिक संकट की प्रकृति पर निर्भर करता है. हर लोन की अपनी अलग शर्तें और ब्याज दरें होती हैं. IMF आमतौर पर आर्थिक सुधारों से जुड़ी सख्त शर्तों के साथ ही सहायता देता है.

IMF क्यों बनाया गया था?

IMF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य 1930 की महामंदी जैसी आर्थिक तबाही को दोबारा होने से रोकना था. जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने लगता है या वह अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, तब IMF अंतिम सहारा बनकर सामने आता है. इस संस्था का मकसद वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना. देशों के बीच मौद्रिक सहयोग बढ़ाना और दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाए रखना है.

कहां से आता है वर्ल्ड बैंक का पैसा?

वर्ल्ड बैंक के पास पैसा मुख्य रूप से सदस्य देशों के योगदान, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बेचने और पुराने कर्जों पर मिलने वाले ब्याज से आता है. दुनिया के कई देश वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं और वे अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार इसमें पूंजी जमा करते हैं. इसके अलावा वर्ल्ड बैंक वैश्विक वित्तीय बाजारों में AAA रेटिंग वाले बॉन्ड जारी कर निवेशकों से बड़ी रकम जुटाता है. फिर यही पैसा विकासशील और गरीब देशों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर कर्ज के रूप में दिया जाता है.