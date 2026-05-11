भारत में कहां से आता है सोना? स्विट्जरलैंड से लेकर भारतीय घरों तक, समझिए गोल्ड सप्लाई चेन की पूरी कहानी

भारत और सोने का रिश्ता बेहद गहरा और लगातार मजबूत बना हुआ है. देश हर साल करीब 700 से 900 टन सोने की खपत करता है. इससे भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में शामिल हो गया है. इस मांग का सबसे बड़ा हिस्सा ज्वैलरी सेक्टर से आता है, जबकि निवेश के तौर पर गोल्ड कॉइन और बार की खरीदारी भी बड़ी भूमिका निभाती है. दिलचस्प बात ये है कि सोने की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में खरीदारी रुकती नहीं है. शादी-विवाह और त्योहारों के दौरान डिमांड लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि भारत में गोल्ड डिमांड को 'स्ट्रक्चरल' माना जाता है यानी ये केवल मौसमी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक आदत का हिस्सा है.

भारी डिमांड, लेकिन घरेलू प्रोडक्शन लगभग शून्य

इतनी बड़ी मांग के बावजूद भारत में सोने का उत्पादन बेहद कम है. देश की कुल सप्लाई में घरेलू माइनिंग का कंट्रीब्यूशन 1 फीसदी से भी कम है. कर्नाटक की हट्टी गोल्ड माइंस देश की सबसे प्रमुख सोना खदानों में शामिल है, लेकिन उसका उत्पादन राष्ट्रीय जरूरत के मुकाबले बेहद छोटा है यानी भारत सोना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है. लेकिन उसके पास खुद का प्राकृतिक उत्पादन लगभग नहीं के बराबर है. यही सबसे बड़ा असंतुलन है.

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भारत की 90% जरूरत विदेशों से पूरी होती है

इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर सोना आयात करना पड़ता है. देश में इस्तेमाल होने वाले करीब 85-90 फीसदी सोने का आयात विदेशों से होता है यानी हर साल लगभग 700-900 टन सोना बाहर से आता है. अगर इसकी कीमत की बात करें तो भारत एक साल में 50 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना आयात करता है. इसका मतलब ये है कि भारतीय ज्वैलरी दुकानों तक पहुंचने वाला ज्यादातर सोना कई देशों की यात्रा करके आता है.

साल-दर-साल बढ़ता गोल्ड इम्पोर्ट बिल



वर्ष गोल्ड इम्पोर्ट (करोड़ रुपये में)

2019-20 1,99,250

2020-21 2,54,288

2021-22 3,44,094

2022-23 2,80,481

2023-24 3,77,250

2024-25 4,89,750

स्विट्जरलैंड क्यों है भारत का सबसे बड़ा गोल्ड सप्लायर?

सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि भारत को सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मिलता है, जबकि स्विट्जरलैंड खुद बड़ा गोल्ड माइनिंग देश नहीं है. असल में स्विट्जरलैंड दुनिया का बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग हब है. दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निकला कच्चा सोना वहां भेजा जाता है, जहां उसे शुद्ध कर हाई-क्वालिटी बुलियन में बदला जाता है. इसके बाद वही सोना भारत भेजा जाता है यानी भारत जब स्विट्जरलैंड से सोना खरीदता है, तो वास्तव में वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से निकले और प्रोसेस किए गए सोने को आयात कर रहा होता है.

UAE से अफ्रीका तक फैला है भारत का गोल्ड नेटवर्क

भारत सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं है. स्विट्जरलैंड के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ अफ्रीका, पेरू भी भारत के बड़े गोल्ड सप्लायर हैं.

भारत का ‘छिपा हुआ गोल्ड माइंस’ है रीसाइक्लिंग

भारत में सोने की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रीसाइक्लिंग से भी आता है. कुल सप्लाई का करीब 10-15 फीसदी हिस्सा पुराने गहनों को पिघलाकर दोबारा बाजार में लाने से मिलता है. भारतीय परिवारों के पास दुनिया के सबसे बड़े निजी गोल्ड स्टॉक में से एक मौजूद है. जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग पुराने गहने बेचते या एक्सचेंज करते हैं, जिन्हें दोबारा पिघलाकर बाजार में उतारा जाता है. एक तरह से देखें तो भारत जमीन से नहीं, बल्कि अपने घरों से सोना निकालता है.

भारत में सोना कैसे पहुंचता है?

भारत में गोल्ड इम्पोर्ट पूरी तरह रेगुलेटेड है. सिर्फ अधिकृत बैंक और नामित एजेंसियां ही सोना आयात कर सकती हैं. आयात के बाद ये सोना ज्वैलर्स, बुलियन डीलर्स और ट्रेडर्स को बेचा जाता है. फिर इसे गहनों, सिक्कों में बदला जाता है.

₹37 लाख करोड़ का आयात और अर्थव्यवस्था पर असर

भारत के गोल्ड इम्पोर्ट का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है. 2011 से 2025 के बीच भारत ने 37 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना आयात किया है. सोना भारत के कुल आयात का करीब 5 फीसदी हिस्सा बनाता है. इसका मतलब है कि देश की बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हर साल सिर्फ सोने की मांग पूरी करने में खर्च हो जाती है.

सरकार कैसे कम करना चाहती है गोल्ड पर निर्भरता?

सरकार समय-समय पर गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर मांग को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही है. इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बांड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसी योजनाएं भी शुरू की गईं, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड की बजाय वित्तीय विकल्प अपनाएं. सरकार का मकसद लोगों का सोने से लगाव खत्म करना नहीं, बल्कि इसके आयात से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है.

क्या भारत कभी गोल्ड इम्पोर्ट पर निर्भरता कम कर पाएगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आसान नहीं होगा. घरेलू माइनिंग की संभावनाएं सीमित हैं और रीसाइक्लिंग बढ़ने के बावजूद वह पूरी जरूरत पूरी नहीं कर सकती. हालांकि, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बांड जैसे विकल्प बढ़ रहे हैं. लेकिन सांस्कृतिक कारणों से फिजिकल गोल्ड की मांग अभी भी सबसे ज्यादा है यानी आने वाले वर्षों में भी भारत को अपनी गोल्ड जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा.