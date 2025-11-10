जख्मों पर नमक छिड़कने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? पाक का नाम लेकर रघुराम राजन का सवाल

पाकिस्तान और भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का जिक्र करते हुए जाने माने अर्थशास्त्री और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने गंभीर सवाल किया है. अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि जब अमेरिका भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है और पाकिस्तान पर केवल 19 प्रतिशत... तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो दोस्ती कहां है जिसकी काफी चर्चा होती है? उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और टैरिफ का पूरा केस भारत के लिए निराशाजनक रहा है.

शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के एक कार्यक्रम में राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में भारत अमेरिका के और करीब आ रहा था और अब यह (टैरिफ प्रकरण) बेहद निराशाजनक है. मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस टैरिफ की मार झेल रहे हैं. मेरा जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई इरादा नहीं है... जहां एक ओर पाकिस्तान में टैरिफ दर 19 प्रतिशत है, वहीं भारत में 50 प्रतिशत है. मोदी और ट्रंप की वो दोस्ती कहां है जिसकी काफी चर्चा और तारीफ की गई थी? पीएम मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष उनसे पूछ रहा है कि आपकी दोस्ती कहां गई?

राजन ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश नहीं हो सकता.. चीन से भी ज्यादा? और वॉशिंगटन तो मिलिट्री फ्रेंडशिप और संयुक्त युद्धाभ्यास वगैरह की बातें करता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

...इसलिए सोवियत खेमे में रहा भारत

राजन ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता. मेरा मतलब है कि पहले इसमें बहुत समय लगता था. 1970 के दशक में निक्सन (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) और किसिंजर (पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री) ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर कर दिया था. उन्होंने युद्ध रोकने और पाकिस्तान की मदद करने के लिए सातवां बेड़ा भेजा था. भारतीय इससे बहुत नाराज हो गए थे. सोवियत संघ ने भारत की मदद की. इस वजह से भारत 25 साल तक सोवियत खेमे में रहा. उन्होंने आगे कहा कि भारत को उस खेमे से बाहर निकलने में बहुत समय लगा.

पढ़ें: भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, आगे क्या हुआ?

राजन ने कहा कि QUAD संबंध और संयुक्त सैन्य अभ्यास तो होते रहते हैं, लेकिन टैरिफ ने भारत को निराश किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के पास ज्यादा जगह (शायद विकल्प) नहीं है, चीन के साथ उसकी सीमा लगती है, उसने एक गंभीर बॉर्डर वॉर लड़ा है और चीन के साथ कई झड़पें भी हुई हैं. भारत चीन को लेकर आशंकित है. वह चीनी सामानों के भारत में आने को लेकर चिंतित रहता है. वह चीनी निवेश से खुश है, लेकिन चीन पर निर्भर होने को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना चाहता है.

राजन ने कहा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे क्वाड देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन वह वॉशिंगटन के साथ भी संबंध बनाना चाहता है और इस बात से बहुत निराशा हुई कि यह मामला नहीं बन पाया.

पढ़ें: तूफानी तेजी के बाद अब धड़ाम होगा सोना! एक्‍सपर्ट ने बताया-क्‍यों आ सकती है बड़ी ग‍िरावट?