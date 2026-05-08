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Hindi Newsबिजनेस2500000 का टिकट और जानलेवा सफर...कौन हैं उस क्रूज के मालिक, जिसपर फैला हंता वायरस, अभी कहां है शिप ?

2500000 का टिकट और जानलेवा सफर...कौन हैं उस क्रूज के मालिक, जिसपर फैला हंता वायरस, अभी कहां है शिप ?

Hantavirus Update:  अटलांटिक महासागर में लोग 25 लाख रुपये की एक टिकट खरीदकर सफर पर निकले थे, लेकिन समंदर के बीच ही लग्जरी क्रूज का सफर जानलेवा बन गया. 170 लोग इस क्रूड पर सवार हुए, तीन की मौत हो चुकी है और दर्जनों बीमार और संक्रमित है. कैसे समंदर के बीच जानलेवा हंता वायरस से क्रूज को अपनी चपेट में ले लिया ?  लाखों की टिकट वाले इस क्रूज को चलाने वाले शिप का मालिक कौन हैं और अभी ये शिप कहां है ?   

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 08, 2026, 07:55 PM IST
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2500000 का टिकट और जानलेवा सफर...कौन हैं उस क्रूज के मालिक, जिसपर फैला हंता वायरस, अभी कहां है शिप ?

Hantavirus cruise ship: अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर जानलेवा हंता वायरस फैल गया है. समंदर में खड़े इस क्रूज पर दुर्लभ और खतरनाक हंता वायरस का हमला हो गया है. बीते एक महीने में तीन की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग बीमार है. अभी इस लग्जरी क्रूज में अभी 150 लोग सवार है, जबकि कई लोग अपना सफर कर घर लौट चुके हैं. उन लोगों की डिटेल खंगाली जा रही है, जो क्रूज से उतरकर अपने-अपने देश लौट चुके हैं.  हर कोई हैरान है कि आखिर समंदर के बीच क्रूज पर मौत का तांडव कैसे शुरू हो गया ? कैसे एक शिप बीच समंदर में जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई? 23 देशों के लोग इस शिप पर सवार है, जिन्हें अब उतरने की इजाजत नहीं मिल रही है. 

कौन ही कंपनी चलाती है ये क्रूज ?  

 MV होंडियस नाम के इस लग्जरी क्रूज का ऑपरेशन ओशनवाइड एक्सपीडिशंस नाम की कंपनी करती है. 6 अप्रैल को इसने अर्जेंटीना से अपना सफर शुरू किया था और अंटार्कटिका, फॉकलैंड द्वीप पर रुकते हुए आखिर में अटलांटिक के दूसरी ओर स्पेन के कैनरी द्वीप समूह पर पहुंचने वाला है. शिप ने 150 ट्यूरिस्ट के साथ सफर की शुरुआत की थी. कंपनी के मालिक Wijnand van Gessel हैं, जिन्होंने फैमिली बिजनेस के तौर पर इसे आगे बढ़ाया. कंपनी 12 देशों में कारोबार करती है. इनके पास 61 से ज्यादा क्रू मेबर्स की टीम हैं.  एमवी होंडियस का साल 2025-26 में रेवेन्यू 75.7 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू रहा है.  

हंता वायरस वाले क्रूज के मालिक कौन हैं?

 MV होंडियस की लग्जरी क्रूज के मालिक वाइनैंड वान गेसेल को भी पता नहीं था कि उनकी ये शिप दुनियाभर में चर्चा का विषय बन जाएगी. लग्जरी क्रूज के बिजनेस में ये बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी ये शिप दुनियाभर के लिए चिंता का विषय बन चुकी है. शिप का मालिकाना हक ऑपरेशन ओशनवाइड एक्सपीडिशंस (Oceanwide Expeditions) के पास है, जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है.  अटलांटिक महासागर में 42 दिनों के सफर पर निकले लोग अब डर के साये में है. क्रूज पर मौजूद लोगों को निगरानी में रखा गया है, उन्हें फिलहाल घर जाने की भी इजाजत नहीं है. फिलहाल ये क्रूड स्पेन के कैनरी द्वीप समूह (Canary Islands) के पास है. 

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42 दिन के सफर का कितना किराया ?  

साल 2019 में इस लग्जरी क्रूज शिप ने अपने पहले सफर की शुरुआत की थी. 107 मीटर लंबा शिप एमवी होंडियस दुनिया का पहला पोलर क्लास 6-रजिस्टर्ड क्रूज जहाज है,जिसे खासतौर पर बर्फ से ढके पोलर आईस वाटर में सफर के लिए तैयार किया गया है. इस शिप पर 170 यात्रियों की क्षमता है.  किराए की बात करें तो MV Hondius का शुरुआती टिकट किराया 7,800 डॉलर प्रति व्यक्ति यानी करीब 7,34,441 रुपये  से शुरू होता है. सुविधाओं, कैबिन च्वाइंस, ट्रैवल ड्यूरेशन के हिसाब से ये बढ़कर 26,550 डॉलर यानी करीब 24,99,926 रुपये तक पहुंच जाता है. 

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क्रूज पर दो भारतीय क्रू मेबर्स में शामिल 

शिप ऑपरेट कंपनी ओशनवाइड एक्सपीडिशन ने क्रूज पर मौजूद यात्रियों और चालक दल की सूची जारी की है, जिसके मुताबिक दो भारतीय क्रू मेंबर्स भी उसमें शामिल है. हालांकि उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है.  

क्रूज शिप कैसे बन गया मौत का सफर  

एमवी होंडियस ने अर्जेंटीना से 1 अप्रैल को सफर की शुरुआत की. 6 अप्रैल को क्रूज शिप पर 70 साल का एक यात्री बीमार हो गया.11 अप्रैल को उसकी मौत क्रूज शिप पर ही हो गई. 24 अप्रैल को उसका शव  सेंट हेलेना द्वीप पर उतारा गया. 25 अप्रैल को उसकी पत्नी भी बीमार हो गई और जब वो दक्षिण अफ्रीका में फ्लाइट पकड़ रही थी, एयरपोर्ट पर ही उसकी मौत हो गई. 27 अप्रैल को क्रूज शिप का तीसरा यात्री बीमार हो गया.  इसके बाद एक के बाद एक यात्रियों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे, और ये शिप चर्चा में आ गया.  

हंता वायरस क्या है और इसके लक्षण क्या है?  

हंता वायरस चूहों से फैलता है. चूहों के मल-मूत्र या लार के संपर्क में आने से यह फैलता है. हंता वायरस के संक्रमण का पता लगने में 8 हफ्तों का वक्त लग सकता है. बुखार, सर्दी, बदन दर्द, उल्टी के लक्षण दिखने लगते हैं. धीरे-धीरे फेफड़ों में पानी भरने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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