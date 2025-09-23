50 लाख रुपये कहां लगाएं कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिले मोटी इनकम? जानिए सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन
रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है हर महीने रेगुलर इनकम का इंतजाम. नौकरी की सैलरी या बिजनेस की कमाई बंद हो जाती है, लेकिन खर्चे पहले जैसे ही चलते रहते हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:47 PM IST
रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है हर महीने रेगुलर इनकम का इंतजाम. नौकरी की सैलरी या बिजनेस की कमाई बंद हो जाती है, लेकिन खर्चे पहले जैसे ही चलते रहते हैं. ऐसे में अगर कोई सेफ और समझदारी से निवेश कर दे, तो हर महीने आराम से मोटी इनकम मिल सकती है. खासकर उन लोगों के लिए जो जोखिम से दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी पूंजी भी सेफ रहे और रिटर्न भी अच्छा मिले.

आइए जानते हैं कि 50 लाख रुपये को कहां निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट को बेफिक्र और सेफ बना सकते हैं.

1. सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश- 25 लाख रुपये
अगर आपके पिता रिटायर होने वाले हैं, तो SCSS उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. इस स्कीम में अभी 8.2% सालाना ब्याज मिलता है. अगर ₹25 लाख लगाते हैं तो सालाना लगभग 2.05 लाख रुपये यानी हर तिमाही करीब 51,000 रुपये इनकम होगी. यह सरकारी गारंटी वाली स्कीम है, इसलिए इसमें जोखिम नहीं है.

2. आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स- 10 लाख रुपये
यह बॉन्ड अभी 8.05% रिटर्न दे रहा है. इसमें 10 लाख रुपये लगाने पर हर साल करीब 81,000 रुपये इनकम मिलेगी. इसका ब्याज हर छह महीने पर मिलता है. यह भी सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इसमें निवेश RBI की गारंटी के साथ होता है.

3. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट- 5 लाख रुपये
फिक्स्ड डिपॉजिट पर फिलहाल लगभग 7.25% ब्याज मिल रहा है. 5 लाख रुपये लगाने पर सालाना लगभग 36-37 हजार रुपये इनकम होगी. इसे आप इमरजेंसी फंड की तरह भी रख सकते हैं ताकि अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके.

4. कंजरवेटिव हाइब्रिड/डेट फंड- 3-5 लाख रुपये
जो लोग थोड़ी लिक्विडिटी चाहते हैं, वे इसमें निवेश कर सकते हैं. यहां से आप सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) शुरू कर सकते हैं, जिससे हर महीने टैक्स-इफिशिएंट इनकम आ सकती है.

5. फ्लेक्सी-कैप या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड- 5-7 लाख रुपये
यह हिस्सा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए. इसे कम से कम 5-7 साल के लिए छोड़ना जरूरी है. यह आपको महंगाई से बचाएगा और धीरे-धीरे पूंजी को बढ़ाएगा.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

retirement planning

