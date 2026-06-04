5 लाख के पर्सनल लोन के लिए कौन सा बैंक है बेस्ट? SBI-HDFC-ICICI...कहां है सबसे सस्ती EMI?

Personal Loan in June 2026 : जून 2026 में पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. कई सरकारी और निजी बैंकों ने ब्याज दरों की पेशकश की है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, ₹5 लाख के पर्सनल लोन को 5 साल की अवधि के लिए लेने पर मासिक किस्त यानी EMI करीब ₹10,300 से ₹16,000 तक हो सकती है. ये पूरी तरह बैंक, ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करता है.

सबसे कम शुरुआती ब्याज दर

सबसे कम शुरुआती ब्याज दर फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रहा है, जहां पर्सनल लोन 8.75 फीसदी सालाना ब्याज दर से उपलब्ध है. इस दर पर ₹5 लाख के लोन की EMI करीब ₹10,319 प्रतिमाह बनती है. इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (8.90 फीसदी से) और एक्सिस बैंक (8.95 फीसदी से) सबसे अच्छा ऑप्शंस में शामिल हैं.

सरकारी बैंकों में क्या हैं दरें?

सरकारी बैंकों (PSBs) में ब्याज दरों का दायरा अपेक्षाकृत बड़ा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 से 15 फीसदी, बैंक ऑफ बड़ौदा 10.15 से 18 फीसदी और पंजाब नेशनल बैंक 10.25 से 16.80 फीसदी तक ब्याज दरों पर पर्सनल लोन दे रहे हैं. इन बैंकों में EMI ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल के अनुसार ₹10,500 से ₹12,700 तक पहुंच सकती है.

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निजी बैंक भी दे रहे कड़ी टक्कर

निजी बैंकों में एक्सिस बैंक सबसे कम शुरुआती दरों में शामिल है. वहीं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 9.99 फीसदी से ब्याज दरों की पेशकश कर रहे हैं. एचएसबीसी बैंक 9.75 फीसदी और इंडसइंड बैंक 10.49 फीसदी से पर्सनल लोन उपलब्ध करा रहे हैं. अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को निजी बैंकों से बेहतर ऑफर मिलने की संभावना रहती है.

सिर्फ ब्याज दर नहीं, प्रोसेसिंग फीस भी अहम

विशेषज्ञों का कहना है कि लोन चुनते समय केवल ब्याज दर को ही आधार नहीं बनाना चाहिए. कई बैंक कम ब्याज दर के बावजूद अधिक प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं, जिससे कुल लागत बढ़ जाती है.