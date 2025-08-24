Global Gold Reserves 2025: दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? भारत का है कौन सा स्थान
Global Gold Reserves 2025: दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? भारत का है कौन सा स्थान

Global Gold Reserves 2025 in Hindi: दुनिया में किसी भी देश की समृद्धि मापने का सबसे बड़ा पैमाना आज भी स्वर्ण भंडार बना हुआ है. जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होता है, वह उतना ही अमीर माना जाता है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 24, 2025, 03:56 AM IST
Global Gold Reserves 2025: दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? भारत का है कौन सा स्थान

Global Gold Reserves 2025 News: बरसों बीत जाने के बावजूद दुनिया में सोना आज भी सबसे कीमती धातु बना हुआ है. जिस देश में जितना ज्यादा सोना होता है, वह उतना ही अमीर माना जाता है. इसी स्वर्ण भंडार से उसका दुनिया में रुतबा तय होता है और इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है. दुनिया में सबसे बड़ी सोने की खदान इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान है, जहां से हर साल सैकड़ों मीट्रिक टन सोने का उत्पादन होता है. इसके बावजूद इंडोनेशिया स्वर्ण भंडार के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर नहीं है. फिर आखिर वह कौन सा मुल्क है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड भंडार बनाकर बैठा है. आइए आज आपको इस बारे में दिलचस्प जानकारी देते हैं. 

संयुक्त राज्य अमेरिका

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर हैं. उसके पास 2 मई, 2025 तक सोने का 8,133 टन का भंडार मौजूद था. यह दुनिया में किसी देश के पास सबसे बड़ा भंडार है. इस भंडार ने दुनिया में यूएस के वैश्विक वित्तीय प्रभुत्व को स्थापित करने में बड़ी मदद की है. 

जर्मनी

जर्मनी के पास अमेरिका के आधे से भी कम, 3,351 टन, स्वर्ण भंडार है. इसके बावजूद सबसे ज्यादा सोना रखने के मामले में वह दुनिया में दूसरे नंबर पर है. सेकंड वर्ल्ड वार में बुरी तरह पराजित होने के बाद यही सोना जर्मनी के लिए बड़ी ताकत बना और उसने उसे दुनिया की प्रमुख शक्ति बनाने में मदद की.

इटली

गोल्ड भंडार के मामले में इटली तीसरे नंबर पर आता है. उसके पास सोने का 2,451 टन स्वर्ण भंडार मौजूद है. हालांकि इटली पर भारी राष्ट्रीय ऋण है, जिसे चुकता करने में उसे काफी दिक्कत हो रही है. इसके बावजूद वह अभी भी अपने भंडार को बेचने से बच रहा है. उसे लगता है कि अगर उसने स्वर्ण भंडार कम कर दिया तो यह उसके आर्थिक पतन की वजह बन सकता है. 

फ्रांस

फ्रांस के पास 2,450 टन स्वर्ण भंडार है. वह दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाला चौथा देश है. इस स्वर्ण भंडार ने दुनिया में फ्रांस का दबदबा बनाने और एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने में काफी मदद की है. इसी स्वर्ण भंडार की बदौलत वह अमेरिका और आईएमएफ के प्रभुत्व का मुकाबला करने और यूरो को मजबूत करने में कामयाब हो पा रहा है.

रूस

रूस के पास 2,333 टन सोने का विशाल स्वर्ण भंडार है. इस स्वर्ण भंडार ने रूस को विश्व की प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभारने में बड़ा योगदान दिया है. इसने रूस पर लगेअमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया है, साथ ही रूबल के अवमूल्यन का मुकाबला किया है. इसी स्वर्ण भंडार की बदौलत रूस आज भी डटकर खड़ा है. 

चीन

चीन की बात करें तो उसके 2,292 टन स्वर्ण भंडार है. वह तेजी से इस भंडार को बढ़ाने में जुटा है और बाकी मु्ल्कों से सोना खरीद रहा है. इसके जरिए वह अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना चाहता है. साथ ही अपनी आर्थिक समृद्धि का इस्तेमाल कर दुनिया में अपना दबदबा भी बढ़ाना चाहता है. 

भारत

स्वर्ण भंडारों की इस सूची में भारत काफी नीचे नजर आता है. उसके पास महज 880 टन सोने का भंडार है. यह भंडार आरबीआई में रखा है. हालांकि इससे घबराने की बात नहीं है. असल में भारतीय परिवारों के पास 25 हजार टन से ज्यादा सोना है. जो विशाल गुप्त शक्ति के रूप में देश की ताकत को बढ़ाने का काम करता है. इतना सोना अमेरिका तो क्या दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Global Gold Reserves 2025

