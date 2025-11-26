किसके दम पर शेयर बाजार ने लगाई 1000 अंकों की छलांग ? निवेशकों की ₹5.5 लाख करोड़ की बंपर कमाई

Share Market: लंबे वक्त के बाद शेयर बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई. बुधवार को सेंसेक्स 1000 अंकों की तेजी दर्ज की. निफ्टी ऑल-टाइम हाई के करीब बंद हुआ.निफ्टी ऑल-टाइम हाई 26,277 के करीब 26,205.30 पर बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का मुख्य सूचकांक 1,022.50 अंक या 1.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,609.51 पर बंद हुआ. शेयर बाजार में जारी इस तेजी के चलते आज निवेशकों ने 5.5 लाख करोड़ की कमाई की है.

बाजार में तेजी की वजह

आज बाजार में करीब सभी सेक्टर्स में तेजी देखी गई. आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा, कमोडिटीज, पीएसई और ऑयल एवं गैस सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे. बीएसई पर 2,802 शेयर हरे निशान में, 1,369 शेयर लाल निशान में और 154 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए. अब सवाल ये कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है. आज बाजार में इतनी तेजी क्यों देखने को मिली?

बाजार के जानकारों की माने तो वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने की वजह से भारतीय शेयर बाजार में ये तेजी आई. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने पॉजिटिव सेंटीमेंट को बनाए रखा है. वहीं कच्चे तेल में एक प्रतिशत की गिरावट ने महंगाई को कम करने में मदद की है. भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक की ओर से दिसंबर में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की संभावित कटौती ने बाजार को बूस्ट किया है. मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार में ये तेजी देखने को मिली है.